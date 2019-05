Inteligencia Artificial, una herramienta para el sector financiero

La Inteligencia Artificial (IA) está presente en todos los ámbitos de la vida diaria, según Pedro Pineda, country manager de Algar Tech, es un agente totalmente racional creado de forma artificial que actúa conforme a su entorno siendo efectivo y eficiente en la ejecución de tareas y con alta probabilidad de éxito en los resultados.



Teniendo presentes estas cualidades, el sector financiero es uno de los que incorporaron esta tecnología en sus actividades, agilizando los tiempos de respuesta en las áreas donde se tiene contacto con el cliente, por ejemplo: ventas, marketing, mesa de ayuda, cobros, entre otras, mejorando así la percepción del servicio y de la marca.



De acuerdo con Manuel Peláez, gerente de innovación de Servinformación, en los bancos se maneja un volumen muy alto de datos que permiten predecir situaciones como el pago de las cuotas en los préstamos o el momento preciso para una tarjeta de crédito lo que hace más eficientes a los bancos.



“Aunque el sector financiero es uno de los más herméticos en implementaciones de este tipo, hoy en día contribuyen al desarrollo de estas plataformas, ya que la mayoría de los sistemas expertos son rápidos y precisos, no son intrusivos, son eficaces, una gran parte de la población prefiere contacto por esta vía, la disponibilidad del servicio es de 24 horas, y se pueden hacer pagos, cancelaciones, quejas, peticiones y reclamos de forma inmediata. Todo esto aporta a la fidelización y mantenimiento de los clientes”, asevera Pineda.



Conjuntamente, Juan Nates, embajador de CityAI en Colombia, afirma que hay otras tecnologías como el ‘matching learning’ que es algo novedoso debido a que “las máquinas están aprendiendo por su cuenta y no es necesaria la asesoría humana porque esta logra determinar y buscar la mejor respuesta, basada en históricos e información ingresada”, comenta Nates.



Ahora bien, podemos ver la IA en los ‘chatbots’ que responden las preguntas del cliente en las plataformas virtuales y las aplicaciones que permiten gestionar los pagos sin visitar el banco, además de cajeros multifuncionales que también hacen transferencias de una cuenta a otra o pagos de las tarjetas de crédito.



El inconveniente de estos sistemas es que no todas las personas los están utilizando y se tiene miedo al uso de las ‘apps’, este es el reto de las entidades financieras promover su uso y cada vez más incluir acciones que pueden tener solución en estas.

Una forma de incentivar el uso, según Pineda, es que el usuario o consumidor no detecte que está interactuando con un proceso artificial, una vez superado este paso las tecnologías deberán ejecutar labores repetitivas de manera fiable y que a futuro será redundante tener un humano y un sistema ejecutando la misma tarea.

Hacia dónde va la IA

Según un informe de PricewaterhouseCoopers (PwC), la aplicación de la robótica y la Inteligencia Artificial en este gremio evolucionará de una forma parecida a lo que fue la llegada de los cajeros automáticos.



Cabe destacar que en 2020 se estima que haya en el mundo veinte veces más datos de los que tenemos hoy en día, lo cual supone una gran oportunidad para que las entidades financieras entiendan, en tiempo real, los comportamientos y las necesidades de sus clientes. Es así como el análisis de datos se convertirá en una herramienta clave para el crecimiento de este sector.



Se van a automatizar todos los servicios, en este momento se están desarrollando incluso herramientas financieras por parte de otras empresas que no pertenecen a los bancos.



Nates explica que empresas como Fintec, que es un emprendimiento, están resolviendo cosas puntuales del sector por medio de una aplicación que enlaza las diferentes cuentas bancarias, incluso llegan a prestar dinero con menores intereses y de manera más ágil.



Teniendo en cuenta esto, los bancos comienzan deben empezar a comunicarse con sus usuarios de manera más automática, sencilla y con mayores beneficios.

Además, Peláez proyecta que esta revolución de tecnologías también permitirá que se amplié el marco de predicción “estamos viendo que las máquinas están determinando que se va a dañar antes que pase, lo que indica que en el sector financiero puede prevenir crisis, momentos de préstamos y faltas de pago generando un blindaje ante las situaciones inesperadas”, concluye Peláez.