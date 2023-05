El tratamiento y la curación de heridas crónicas se han convertido en un desafío crucial para el sistema de salud en Colombia. Consciente de esta problemática, Innovacure, empresa que ofrece soluciones tecnológicas para la atención médica, ha desarrollado un portafolio de productos que a través de tecnología patentada, disminuye los tiempos de tratamiento de pacientes con heridas.

Innovacure se dedica a la comercialización de dispositivos médicos de última tecnología y amplio enfoque científico, especialmente para la curación de heridas”, explica Juan David Ramírez, gerente de marketing de la compañía.



Según un artículo del New England Journal of Medicine, el 4% de la población mundial tiene algún tipo de herida. Sumado a eso, el 50% de esas heridas no se curan en menos de tres meses, “lo que representa un serio inconveniente para el sistema de salud”, manifiesta Ramírez.

Soluciones que mejoran la salud

Hace siete años, la empresa lanzó en Colombia dos productos innovadores para el tratamiento y cuidado de heridas que están transformando los modelos de atención y optimizando los tiempos de curación. El primero es Cacipliq20, un agente regenerador con tecnología (RGTA) para la curación de heridas crónicas.



Cacipliq20, brinda una amplia gama de beneficios. Entre ellos se encuentran la reducción del dolor, la inflamación y el olor asociados a las heridas. Además, estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos, promoviendo así un proceso de curación más rápido y eficiente. Con su presentación en spray, el producto ofrece una aplicación sencilla y cómoda, facilitando su uso tanto para profesionales de la salud como para los pacientes y sus cuidadores.

Innovacure

El segundo producto destacado de Innovacure, es Microlyte AG, una matriz 100% sintética, reabsorbible, antimicrobiana, procicatrizante, estéril y de un solo uso que puede ser empleada tanto en heridas quirúrgicas como en no quirúrgicas.



A través de su amplio uso en más de 4.000 pacientes en todo el país, Cacipliq20 y Microlyte AG se han consolidado como las opciones de tratamiento ideales para una amplia gama de condiciones. Estos productos son especialmente efectivos en el manejo de úlceras venosas, arteriales isquémicas, por presión y diabéticas, así como en el tratamiento de quemaduras de primer y segundo grado, cicatrización de muñones, heridas refractarias a otros tratamientos e injertos de piel. Además, su aplicación ha demostrado ser eficaz en la prevención de amputaciones, velando así por la integridad y calidad de vida de los pacientes.



“Ofrecemos estas nuevas tecnologías con un diferencial terapéutico que les brinda a pacientes y miembros del sector de la salud soluciones eficaces que reducen de manera significativa los períodos de tratamiento, lo que se traduce en una optimización de costos”, asegura el gerente de marketing de Innovacure.

Innovacure

La eficacia de ambos productos ha sido demostrada en pacientes con heridas crónicas de larga duración, incluso aquellas que han persistido por más de veinte años. Tras recibir el tratamiento con los productos de Innovacure, estos pacientes han experimentado mejoras significativas en su salud en un lapso de seis meses.



"En Innovacure, nuestro verdadero propósito es curar a los pacientes con heridas, y hemos logrado este objetivo gracias al arduo trabajo de los profesionales de la salud que se esfuerzan por mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a estos profesionales por su dedicación, tiempo y confianza en nosotros como una solución tecnológica para cumplir con este propósito", concluye Juan David Ramírez.



Para más información, visite https://www.innovacure.com/