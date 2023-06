Cuando se analizan los factores que están transformando y llevando el mundo automotriz hacia un ámbito importante de superación, sale a relucir el impacto que ha tenido durante los últimos años la transformación digital en el sector. Y es que no hay duda de que la pandemia ocasionada por el covid-19 impulsó a las empresas a unirse a una apuesta hacia la tecnología, con nuevos modelos de negocio para vender automóviles, optimizar procesos internos y prestar un mejor servicio de atención al cliente.

“Al hablar sobre la transformación digital en el sector automotriz y cómo está impactando y transformando la industria en distintos aspectos, vemos que hay mucha información disponible para generar oportunidades de negocio con herramientas que buscan gestionarlas. Por ejemplo, la postventa tomó mucha relevancia a raíz de la pandemia y mostró una nueva posibilidad en servicio al cliente, no solo de cara a los costos y al ahorro de tiempo, sino a los desplazamientos”, afirma Gustavo Jorajuría, CEO de Tecnom, agregando que “la digitalización ha hecho que varios procesos sean más prácticos, inclusive, más ecológicos. Ha logrado que se desarrollen tareas y soluciones informáticas para las compañías y ha provocado que se genere una buena rentabilidad”.



En línea con lo anterior, la digitalización ha puesto a disposición de las empresas que pertenecen a la industria, una serie de información que les permite adquirir una capacidad de análisis para la toma de decisiones rápida y eficiente, así como de evaluación para el soporte al cliente.



“Hace muchos años tomábamos decisiones levantando la mano y pensando en lo que se podía o no hacer, hoy en día hay que tomarlas basándose en métricas y estadísticas, lo que indica que solo se consigue teniendo una información clara y digitalizada. Es más, antes la información estaba en distintos sistemas de concesiones, ahora se aloja en sistemas que dan la opción de tener una vista única de 360 grados para identificar oportunidades, tomar decisiones y conocer al cliente”, argumenta Ramón Lago Álvarez, CEO de Lidera Soluciones.



Continuando con el directivo, el cliente de esta época necesita que le brinden sistemas informáticos preparados para ofrecer soluciones en medio de su requerimiento. De hecho, es un requisito para que cualquier tipo de entidad se mantenga dentro de un mercado en el que la competencia busca la manera de adquirir nuevos conocimientos y ponerse frente al consumidor.



Y es que como lo indica Gonzalo Molineiro, gerente general de Auto3P, parte del provecho que se obtiene de la transformación digital radica en una gestión completa de los procesos y un avance a nuevos niveles de servicio. “Con la digitalización no solo se optimizan los procesos y se abre un nuevo nivel de servicio, también se le da una gestión completa y una solución más integral al cliente final”.



Pero para que lo mencionado se lleve a cabo es clave que las pequeñas, medianas y grandes organizaciones del sector automotriz estén completamente preparadas para asumir los desafíos que trae consigo una revolución como esta, y en ese sentido, la cultura organizacional es primordial. En este caso y en palabras de Andrés González, director de Operaciones LATAM en SimDataGroup, “es preciso encontrarse con un poco de resistencia al cambio por parte de los operadores, asesores y técnicos que están acostumbrados a llevar un ritmo de trabajo determinado, sin embargo, con la ayuda de la cultura organizacional se puede obtener una transformación digital de manera transparente y con pautas que involucren al equipo que está atravesando por una evolución de su modelo de trabajo”.

Conversatorio del mercado automotor dentro y fuera de Colombia

Con el objetivo de informar sobre las últimas tendencias y descubrir las oportunidades que ofrece la transformación digital, la innovación y los avances en la industria automotriz, el próximo miércoles 21 de junio de 2023 a las 9:00 a. m. en las instalaciones de El Tiempo Casa Editorial, se llevará a cabo el evento 'Innovación, tecnología y tendencias en la industria automotriz', un encuentro en el que José Clopatofsky, director de la Revista Motor, junto a grandes expertos del sector como Gustavo Jorajuría, CEO de Tecnom; Gonzalo Molineiro, gerente general de AUTO3P; Ramón Lago, CEO de Lidera Soluciones y Andrés González, director de Operaciones LATAM en SimDataGroup, compartirán su visión y conocimientos sobre los desafíos y oportunidades actuales en la industria.



Dentro del encuentro, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer más acerca de la optimización de procesos en la industria automotriz, desde la gestión de clientes hasta el análisis de datos, el seguimiento de repuestos y la eficiencia de los sistemas de gestión.



Si desea ser parte del evento inscríbase enviando su nombre completo, correo electrónico y número de celular a linriv@eltiempo.com.