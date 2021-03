Innovación, gerencia y desarrollo, sello de los posgrados de la UTB

Si es profesional y entre sus planes está complementar sus estudios, no se puede perder la Feria Nacional de Posgrados que se llevará a cabo del próximo 16 al 21 de marzo en el país. La entrada es libre, con inscripción previa sin ningún costo en este formulario.



Los interesados podrán realizar la búsqueda de programas como especializaciones, maestrías, MBAS, doctorados, diplomados, cursos especializados, cursos de idiomas y, adicional, encontrar opciones de financiación para continuar con su formación académica.

En esta edición, el encuentro contará con más de 30 reconocidas instituciones educativas para que los interesados conozcan sus programas de formación, descarguen los folletos o pensums en PDF. Igualmente, podrán ser atendidos en línea por los asesores de carrera de la facultades y sostener una videollamada o conversación por Whatsapp; si quieren registrarse en alguno de ellos e iniciar el proceso de matrícula, lo podrán hacer en el formulario de la universidad, con el botón regístrate.



Innovación, gerencia, desarrollo empresarial y tecnológico, son algunos de los temas que se abordan en los 40 posgrados de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), una institución con acreditación de alta calidad que, en sus 50 años de historia, ha logrado consolidar una oferta de maestrías, especializaciones y doctorados de altísimo nivel, en sintonía con los desafíos de la sociedad.

Más de 8.000 graduados, de las 17 maestrías, 21 especializaciones y dos doctorados ofrecidos en la UTB, confirman la apertura en el mercado laboral nacional e internacional para sus egresados. “La producción de un conocimiento pertinente, la flexibilidad en los planes de estudio, los diversos convenios y el perfil de los docentes -en su mayoría con doctorado-, son algunos de los factores más importantes para asegurar la calidad académica de nuestra oferta”, asegura Raúl Padrón, director de posgrados de la UTB.



Desde la Maestría de Gerencia de Proyectos, por ejemplo, un programa único en esta región, los egresados adquieren competencias tanto para perfilarse como gerentes estratégicos, como para evaluar proyectos con criterios asociados a la creatividad, la innovación y la búsqueda de oportunidades para minimizar los riesgos.

UTB Foto: UTB

Acorde con la vocación costera de la ciudad, la UTB también cuenta con una maestría en Ingeniería Naval y Oceánica, un programa único en el país, cuyo énfasis en offshore (sistemas costa afuera) apunta a fortalecer los estudios sobre el mar. Su plan de estudio está centrado en cuatro líneas de investigación: diseño y construcción naval, cadena de suministros y logística e ingeniería oceánica.



Al igual que estas dos maestrías, todos los programas de posgrados de la UTB cuentan con altos estándares de calidad y apuntan a diversas áreas del conocimiento.



“Tenemos la responsabilidad de seguir trabajando por la transformación de la sociedad, queremos que todos sepan lo que hacemos en la UTB, que conozcan nuestra oferta de pregrado y posgrado y trabajemos juntos teniendo a la educación como el principal motor del cambio”, expresó Daniel Toro González, vicerrector académico de esta universidad.



Para conocer la oferta completa de posgrados de la UTB haga click aquí: https://programas.utb.edu.co/posgrados.

UTB Foto: UTB

La importancia de aprender inglés

Colombia se sitúa en los niveles más bajos de calificación en los rankings mundiales de bilingüismo, mientras que cada vez son más las empresas que exigen a sus trabajadores dominar este idioma. Y ni hablar de las universidades y colegios en las que les piden a los estudiantes leer miles de páginas en inglés.



Hoy le damos 7 consejos para estudiar la lengua:



 Aplicar disciplina y constancia: Tomar las clases semanales con constancia y cumpliendo con las tareas diarias, para que se familiarice con el idioma.



 Ver programas en inglés sin subtítulos en español: Es una forma fácil de adquirir vocabulario y conocer la pronunciación.



 Escuchar música en inglés y aprender canciones: Entrenar el oído cuando se está aprendiendo otro idioma es de las partes más difíciles. Es vital escuchar canciones o incluso podcasts para entender frases enteras.



 Fijarse metas semanales: Planear cómo va a practicar y separar los espacios para ello. No debe enfocarse en reglas gramaticales. Su meta semanal puede ser ver su película favorita en inglés, hablar con amigos o leer las noticias y hacer un resumen de ellas. Lo importante es que haga del inglés parte de su rutina.



 Participar en clubes de conversación: Ser parte de estos permitirá que el inglés se convierta en una herramienta cotidiana y natural para usted, lo cual hará más fácil y significativo el aprendizaje.



 Pensar durante el día en inglés: Aunque no es sencillo al principio, es una buena práctica que puede realizar en cualquier momento del día. En la mañana, prepare su desayuno pensando las instrucciones e ingredientes en inglés; camino al trabajo mire a su alrededor y describa las personas y situaciones que observa. De esta forma practicará constantemente lo que ha aprendido.



 Apóyese en diccionarios monolingües: Estos diccionarios ayudarán a entender las palabras con sus definiciones y en contexto, sin necesidad de traducirlas. Encuentra una gran variedad de diccionarios en internet, los cuales incluyen ejemplos, sinónimos e incluso pronunciación.



Por fortuna, en la actualidad hay diversas opciones en el mercado tanto online como presencial. No importa la opción, enfóquese no solo en el precio, sino en la calidad y la garantía.



Escuelas como Wall Street English han desarrollado metodologías combinadas, con diferentes componentes que permiten el aprendizaje del idioma de una forma natural. La multimedia y las clases online o presenciales ayudan a tener una inmersión de inglés total.



“La metodología conversacional que ofrecemos es flexible, personalizada y garantiza los resultados, combina clases con profesores certificados. Desde el inicio del curso estarás sumergido en un ambiente conversacional el cual puedes realizar en tu casa, oficina o en una sede de estudio”, agregó Mabel García, CEO de Wall Street English Colombia.

¿Qué incluyen los cursos?

• Acceso ilimitado a la plataforma, clubes sociales conversacionales y sesiones de seguimiento de progreso.



• Para hacer aún más interesante el aprendizaje, Wall Street English cuenta con una serie de TV exclusiva para sus estudiantes. Esta serie cuenta con más de 50 acentos diferentes y ha sido premiada en Europa como mejor serie educativa.



• Módulo de inteligencia artificial que identifica las palabras en las que los estudiantes deben corregir su pronunciación.



• Además, su método tiene un enfoque conversacional y de práctica para aprender de forma natural.