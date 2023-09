El Día de la Innovación en Salud Colombia reunió a más de 100 líderes locales e internacionales abordando temáticas disruptivas que hoy convergen en torno a la innovación y cómo esta puede ser una aliada para los sistemas de salud de los países.

Los desafíos, la adopción e implementación de esa innovación, la sostenibilidad financiera, el presente y el futuro, nuevos paradigmas y las nuevas rutas de acción, fueron algunos de los principales ejes temáticos sobre la mesa.



Como punto de partida, María Clara Escobar, presidente ejecutiva de Afidro, y Yaneth Giha, directora ejecutiva de Fifarma, Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, hablaron acerca del desarrollo de este concepto, los principales hitos de innovación que han marcado la historia de la humanidad, el panorama de su aplicación y la ruta hacia donde avanza el país.

La tecnología y otros potenciales

Por un lado, la directiva de Afidro destacó que hablar de innovación y de los cambios en el sistema de salud no son dos temas mutuamente excluyentes, son totalmente compatibles, pues es menester estar al tanto de la agenda pública, de la agenda legislativa y regulatoria, para continuar promoviendo que los colombianos tengan acceso a esos avances y a esa infraestructura que se ha consolidado en términos de innovación.



Por su parte, Giha destacó la importancia de hablar de innovación ligada a sostenibilidad financiera, pues de no hacerlo, difícilmente los gobiernos abrirían paso a tratamientos innovadores sin tener claro los costos que estos implican, por tanto, se considera indispensable innovar en los procesos de acceso y cobertura para asegurar mayor sostenibilidad de los sistemas, un gran desafío.



‘La paradoja de la innovación en salud: la tensión entre la necesidad de innovar y el desafío de implementar’, la ponencia liderada por Harry Loboa, consultor experto en salud digital, abordó desde diferentes aristas las complejidades que hoy afronta el sector y el potencial que tiene la tecnología para hacerle frente a estas problemáticas.



El experto deja en evidencia que la pandemia fue un momento coyuntural que permitió de manera acelerada adoptar esas soluciones digitales y avanzar en la resolución de problemas que el contexto presentaba. Con esto introdujo un concepto al que le denominó el ‘pandemic mindset’, y su invitación es a mantenerlo.



“Desde mi experiencia, las culturas de innovación son transformadoras, porque se enfocan en las personas y son las personas las que pueden cambiar las cosas”, destacó Loboa en medio de su intervención.

La importancia de la sostenibilidad financiera

Otro de los puntos sobre la mesa, fue el abordaje de la innovación desde el punto de vista de sostenibilidad financiera. Desde aquí se hace posible evidenciar cómo está hoy el país en esta materia, el panorama de acceso y aprobación de medicamentos en Colombia vs otros países de interés, y los retos que aún prevalecen para la aprobación y financiación de la medicina personalizada.



Una de las conclusiones al respecto es que, definitivamente se debe repensar la forma de financiación del sistema de salud en Colombia. Las necesidades apuntan hacia el diseño de un mecanismo más robusto dentro de una estructura de aseguramiento que permita no estar por fuera de la innovación, y que al mismo tiempo no se llegue a la quiebra del sistema.



Hasta aquí, se ha consolidado un panorama a grandes rasgos, pero la pregunta reto ahora es: ¿hacia dónde avanzar?



Los expertos coincidieron en que es importante apuntar hacia un cambio de paradigma donde haya una apropiación de la innovación y que esta sirva de vehículo para reducir las ineficiencias, pues las ineficiencias en los sistemas de salud hacen perder casi dos años de esperanza de vida en los pacientes.



“Necesitamos que esa nueva tecnología que está llegando, o la podamos asumir o la hagamos nosotros aquí”, destacó en medio de su intervención, Ignacio Zarante, presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas.

La conclusión común es que hoy hace falta una mayor inversión para impulsar esa infraestructura que ya existe y la investigación. Claro está, como lo señaló Lizbeth Acuña, directora Cuenta de Alto Costo, no solo es financiación, también debe apuntarse a la cultura de innovación de cara a estar preparados para la adopción de lo nuevo que llega.



Indiscutiblemente, el trabajo colaborativo en los procesos de innovación y donde sean tenidas en cuenta las voces de los involucrados, también es fundamental.



Tal como lo sostuvo Diego Gil, director ejecutivo Fecoer, “a futuro es importante fomentar las alianzas colaborativas. Si sumamos esfuerzos sobre todo en proyectos de colaboración donde tengamos la perspectiva de todos, incluyendo la participación de pacientes, cuidadores y familias, vamos a lograr mayor eficiencia no solo en materia de recursos, sino que tendremos unos mejores resultados para esta población que es la que finalmente lo necesita”.



De igual manera el experto extendió una invitación para volcarse hacia la innovación social: “Creo que estamos muy enfocados en ciencia, en investigación y desarrollo, pero en la parte social, hay muchas cosas que se pueden trabajar también con las organizaciones de pacientes. Debemos hacer más inmersión en la ruta del paciente”, añadió.



Entre tanto, debe estimarse también que debido a todos esos avances ganadores en materia de salud y al porcentaje de personas recuperadas, se ven beneficiados otros sectores de la economía, pues una persona saludable está en condiciones de ir de vacaciones, pagar el colegio, ir a restaurantes, entre otras actividades.

Algunos modelos que marcan la ruta

En el marco del Día de la Innovación en Salud, también fue posible evidenciar modelos exitosos de países como Uruguay, donde hoy cuentan con un sistema robusto de financiación que les permite tener ciertas ventajas a la hora de la negociación con medicamentos por ejemplo; y otro caso de ecosistemas dinámicos en salud en Israel, bajo la experiencia y la visión de las lecciones aprendidas por Amnon Levav, consultor internacional en temas de innovación y creatividad.



Uno de los puntos en común que compartieron diferentes expertos en el desarrollo del foro, es que la forma en la que se puede motivar la innovación y la adopción tecnológica en el sector salud, es con la transformación de la cultura. En ese orden de ideas, la academia se convierte en un actor clave, incorporando este concepto en el pénsum de los programas de formación.



Fomentar la cultura de innovación basada en educación, elaborar una planeación estratégica que contemple cuáles son las necesidades reales a corto y largo plazo, y buscar la colaboración público - privada, son algunos de los desafíos en los que hoy se debe trabajar.



Finalmente, bajo la incógnita de ¿qué viene para la humanidad en materia de innovación en salud?, la directora ejecutiva de Fifarma destacó que la innovación es continua y sigue presente en las agendas de la industria, de las universidades y seguirá realmente marcando el futuro de manera definitiva. “Sin embargo, más allá de ello, debemos pensar en el poder de la inteligencia artificial en salud, un punto que realmente está cambiando el rumbo de la detección de los tratamientos, permitiendo mayor efectividad y precisión”, concluyó la experta.