Innovación educativa, presente en la apuesta de la Javeriana

La Pontificia Universidad Javeriana se prepara permanentemente para ser mucho más innovadora en su apuesta educativa, volcando sus esfuerzos hacia la promoción de los aprendizajes. Hoy por hoy, la Javeriana está a la vanguardia de las otras formas en las que los estudiantes aprenden. Los currículos se centran mucho más en lo que los ellos son capaces de hacer con el conocimiento, en el desarrollo de sus competencias y habilidades y en el perfeccionamiento de actitudes que les permitan construir y proponer mejores opciones de desarrollo de vida con el otro.

. Esto se logra gracias a la implementación de nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, otras formas de evaluar y hacer seguimientos, y en maneras de acompañar a los estudiantes en sus rutas de formación (Aprendizajes a lo largo de la vida).



Para ello, se valen del uso de las tecnologías, de la incorporación de enfoques pedagógicos basados en proyectos y en la resolución de problemas o casos, en la promoción de aprendizajes colaborativos, en el trabajo conjunto con la empresa y en las experiencias investigativas de innovación y emprendimiento. Lo anterior, ha llevado fortalecer su oferta académica flexible, que garantice al estudiante una experiencia de vida que atienda a sus intereses, pasiones y expectativas.



Así es como la riqueza académica de la institución está cada vez más unida a la oportunidad de contar con diversas rutas formativas para adaptarse a contextos y realidades que requieren de su valor social, de la fundamentación humanística que brinda, de la sensibilidad social que construye seres humanos éticos, autónomos y responsables y que inspira un desarrollo humano que trasciende más allá del paradigma de éxito profesional que se ha impuesto.



Por supuesto, no se puede hablar de innovación educativa y no contemplar el papel importantísimo que juega el docente. En este sentido, se ha invertido grandes esfuerzos en apoyar la formación y cualificación de estos. Los profesores están marcando la diferencia en términos de proponer nuevas formas de aprender y en las cuales les dan a los estudiantes herramientas para que aprendan por sí mismos.



Son cada vez más los docentes innovadores y que expresan su intención de propiciar grandes transformaciones en su aula. Una Universidad en la que sus profesores están convencidos de la importancia del cambio y unos estudiantes ansiosos de aprender de otras formas se constituyen en los ingredientes importantes para hacer innovación en educación.



Convencidos del cambio hacia la innovación educativa



Definitivamente la educación debe cambiar y ser mucho más innovadora. Los tiempos cambian, los conocimientos se actualizan y el avance en la ciencia y la tecnología ponen retos interesantes en los cuales cada vez se buscan mejores respuestas a los problemas cotidianos.



La educación no debe estar de espaldas a esos cambios, por el contrario, debe ser la impulsora de dichas transformaciones. Esta es quizás la razón de la educación: se educa para pensar, liberar, crear y transformar la realidad. Con la educación se busca que las sociedades sean cada vez mejores, más justas, incluyentes, democráticas, éticas, socialmente responsables y medio ambientalmente sostenibles. Ciertamente la educación debe estar al servicio de estos nobles propósitos.



Estos nuevos escenarios hacen necesario resignificar experiencias en términos de tiempos y personas para así conocer con rigurosidad el contexto y responder con sensibilidad a las demandas sociales. Por tanto, se debe dar una mirada más profunda a las dinámicas que definen la dirección y el ritmo de cambio del mundo y, en especial, de Colombia.



¿Y cómo se refleja esa mirada innovadora?



La Pontificia Universidad Javeriana prepara a sus estudiantes para ser innovadores y emprendedores. No les da las respuestas a los problemas, simplemente les plantea situaciones y contextos en los cuales deben articular y relacionar sus conocimientos, poner en práctica sus habilidades y desplegar al máximo sus potencialidades y competencias. Esta dinámica vista en perspectiva del trabajo con el otro pone al aprendizaje en una situación privilegiada. Asimismo, la universidad promueve la formación en liderazgo; como consecuencia, y a través de procesos de acompañamiento curriculares y extracurriculares, los estudiantes encuentran espacios para formular o fortalecer sus propios emprendimientos.



Por otra parte, cuenta con currículos flexibles. Los estudiantes encuentran la posibilidad de seleccionar, de un catálogo que contiene más de seis mil asignaturas, aquellas que contribuyen a la construcción de su propio perfil profesional de acuerdo con sus intereses y aptitudes, y según sus proyecciones en el ámbito laboral.



Ahora bien, la innovación requiere de altas dosis de autonomía y autoconocimiento. Estas características se cultivan en la formación de los javerianos a través de los procesos de acompañamiento que se llevan a cabo mediante el diálogo constante con pares y profesores. El proyecto educativo javeriano gira en torno a la relación profesor – estudiante.



Es precisamente en el marco de esta relación que se propone a los jóvenes una diversidad de caminos para la definición de una ruta de formación integral, se les le brinda herramientas de análisis para los procesos de autoevaluación de sus avances, y se les acompaña en reflexiones oportunas para la toma de decisiones que impactan su proceso formativo y su opción por un desarrollo disciplinar y profesional determinado.



Como resultado de este proceso de reflexión constante, los jóvenes javerianos suelen estar atentos a las oportunidades que se les presentan, tanto en el ámbito de su propia formación como en las oportunidades para servir a los demás; suelen asumir retos y correr riesgos de manera responsable, siendo conscientes y evaluando previamente las consecuencias de sus decisiones; así mismo, al estar capacitados para tomar decisiones sobre sobre su propio proceso formativo, suelen ser flexibles y creativos.



Para conocer un poco más la apuesta por la innovación educativa, pueden leer esta página www.javeriana.edu.co