Iniciativas pensadas en beneficio del adulto mayor

Conforme el tiempo va pasando –como se dice en finanzas– es que los activos se van depreciando. Esto aplica también para las personas, por esta razón al llegar a la vejez se debe hacer una adecuada provisión de recursos para disfrutar sin complicaciones de esta época tan bella de la vida.

Así lo considera Iván Tunjano, docente de Finanzas del Politécnico Grancolombiano, para quien los adultos mayores tienen requerimientos especiales en comparación con otros grupos de edad, pues un adulto mayor necesita recibir servicios específicos en alimentación, salud, transporte e incluso de diversión.



“Por esta razón, la provisión mensual que hacemos de carácter obligatorio al sistema para lograr la pensión tan solo cubre lo que correspondería a un ingreso vital en la mayoría de los casos. En este sentido, los fondos voluntarios de pensiones se convierten en un actor importante a la hora de complementar dicha pensión y asegurar un disfrute mayor de la vejez”, subraya Tunjano.



En esa línea, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir ha manifestado su compromiso de acompañar a los colombianos en todas las etapas de su vida. Así, desde el 2019, resaltan que han trabajado por entender y analizar las necesidades de los adultos mayores y poderles ofrecer alternativas con las cuales puedan tener una mejor calidad de vida en su vejez.



“Para avanzar en nuestro compromiso de acompañar a este segmento de la población, próximamente en alianza con la Universidad del Rosario, realizaremos el lanzamiento del Observatorio del Adulto Mayor, una herramienta enfocada en diseñar alternativas para la empleabilidad y el fomento del emprendimiento en las personas mayores de 50 años”, señala Bernardo Sánchez, gerente de Mercadeo en el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir.



Igualmente, dijo el directivo que el Observatorio se apalanca en tres pilares: la investigación, la formación y la divulgación. Por ende, contará con un sitio web con datos de interés, investigaciones y programas de formación, que están enfocados a este grupo poblacional. El aporte investigativo de este Observatorio estará a cargo de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, UR Emprende y el Fondo Porvenir, y se estima que estará funcionando en el último trimestre del 2021.



A través de esta iniciativa, se ofrecerá un programa de formación virtual en emprendimiento con cobertura nacional, que contará con el acompañamiento de profesores expertos del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Rosario - UR Emprende, con el fin de fortalecer las habilidades y capacidades de los inscritos, aprovechando sus vivencias y experiencias de vida, con el fin de generar ideas de negocios innovadoras y materializables.



“De este modo, la AFP ratifica su compromiso con el país y la agenda global de desarrollo sostenible con la contribución directa del Observatorio a los ODS: N°1: fin de la pobreza, N°4: educación de calidad y N°8: trabajo decente”, informan los portavoces.



Grandes beneficios



Para María Victoria Trejos, pensionada de Porvenir, quien participó en los talleres enfocados al adulto mayor y formó su emprendimiento. Ha sido una de las personas beneficiadas con la iniciativa ‘Disfrutando tu Porvenir’, un espacio digital dedicado a los pensionados de la entidad, donde encuentran cursos de cocina, de emprendimiento, información acerca de la salud y una completa oferta de contenidos especializada para esta comunidad: https://www.porvenir.com.co/web/disfrutando/comunidad-del-pensionado.



“Allí aprendí muchísimo; me acerqué a lo virtual y continué aprendiendo sobre cómo llevar mi emprendimiento a la virtualidad. Yo soy coach asistida por caballos y máster en PNL, que comparto a través de talleres presenciales. En distintas sesiones logramos sacar lo mejor de los emprendedores; así nació Reto 21. Todos los días a las 9:30 a.m. les damos a los pensionados talleres espectaculares para que ellos piensen que todavía pueden realizar sus sueños y disfrutar de su porvenir”, recalca Trejos.



Acerca de los beneficios de esta iniciativa, indica que el primero de ellos tiene que ver con que el pensionado se sienta útil, importante y querido, pues existe un valioso acompañamiento, que resulta más útil en estos tiempos de pandemia en los que han estado tan solos.



“Continuamos dando mucho bienestar a través de los talleres. Y sobre todo ser consecuente, decirles a nuestros pensionados que así como yo lo logré, ellos también pueden hacerlo, sin importar la edad. Esto ha sido maravilloso. He fortalecido mi emprendimiento con todo lo que he logrado aprender con estas personas. Como embajadora de los pensionados emprendedores de Porvenir he afianzado mi convicción en lo que hago. Mi emprendimiento es ser mentora de talleres para esta población, para que se sigan sintiendo útiles en la sociedad. Estas iniciativas me han ayudado a reinventarme y ser absolutamente feliz con lo que hago, ahora detrás de una cámara”, destaca Trejos.



En ese sentido, Bernardo Sánchez gerente de mercadeo de Porvenir, sostiene que “el compromiso como Fondo de Pensiones es brindar un acompañamiento integral a quienes, después de largos años de trabajo llegan a su etapa de retiro, para que puedan disfrutar de este momento a plenitud”.



Un homenaje al adulto mayor pensionado



Cada año, durante el mes de agosto, Porvenir celebra el mes del pensionado y del adulto mayor, un homenaje a este segmento de la población con el fin de recordarles que siguen siendo parte activa de la sociedad, por eso en esta oportunidad con actividades de bienestar, diversión y emprendimiento que se vienen realizando durante todo el mes, Porvenir reconoce el papel de esta población que, con su experiencia y legado, construyen país.



“En el marco del mes del adulto mayor, en el Fondo Porvenir hemos ofrecido a los más de 107 mil pensionados, una serie de actividades que van desde la formación, el emprendimiento y el bienestar. Creando estrategias que generen valor en su cotidianidad para brindarles una mejor calidad de vida a los adultos mayores del país”, agregó Bernardo Sánchez.



Sánchez también dijo que: “En Porvenir creemos que los adultos mayores son personas dinámicas y activas, en esta coyuntura han demostrado estar alienados con la innovación y la tecnología, por eso en Porvenir a partir de nuestra estrategia de sostenibilidad hemos creado iniciativas como Disfrutando tu Porvenir, una plataforma 100% digital diseñada para que los 107.000 pensionados que tiene el Fondo disfruten de una amplia oferta de servicios, actividades de formación, emprendimiento y esparcimiento”.



Adicionalmente, Porvenir cuenta con la Comunidad del Pensionado, iniciativa que nació en el 2018 para promover el bienestar entre esta población del país, reforzando la filosofía de permanecer activos en esta etapa de su vida. Mes a mes los pensionados participan en los eventos desarrollados por el Fondo pensados especialmente para ellos. Ya son más de 5.000 pensionados que han participado a lo largo de estos años en las actividades de esparcimiento y bienestar.