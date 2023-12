Iniciativa busca combatir la crisis de agua y saneamiento en la región

En 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó el 19 de noviembre como el Día Mundial del Baño, con el objetivo de concientizar sobre la importancia del saneamiento en el desarrollo humano. Y es que según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), más de 80 millones de ciudadanos latinoamericanos carecen de acceso a agua e instalaciones de saneamiento dignos. Esta situación contribuye a que anualmente cerca de 300 mil niños menores de cinco años fallezcan por enfermedades gastrointestinales prevenibles como la diarrea.

Ante este panorama, Kimberly-Clark lideró por segundo año consecutivo el II Encuentro Latinoamericano por el Día Mundial del Baño, transmitido a través de su canal de YouTube. En el evento, la compañía presentó una serie de cápsulas documentales en colaboración con Warner Bros. Discovery, tituladas 'Un Paso a la Dignidad', que abordan diversos aspectos de la problemática del acceso al agua potable y saneamiento en la región.

Kimberly-Clark cambia vidas

De acuerdo con lo mencionado, hace ocho años, Kimberly-Clark, junto a sus marcas Suave y Scott, lanzó el programa 'Baños Cambian Vidas’ en asociación con las organizaciones Water For People (WFP) y Plan International, invirtiendo más de mil millones de dólares para mejorar el acceso a condiciones básicas de higiene y saneamiento en países como Bolivia, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil, Colombia y Ecuador.



"En línea con nuestra misión para un mundo más sostenible, Kimberly-Clark asume la responsabilidad de abordar la crisis del saneamiento a través de ‘Baños Cambian Vidas’, programa que refleja nuestro compromiso de dejar un impacto positivo en los países en los que operamos. En conjunto con las ONG Water For People y Plan Internacional, hemos realizado aportes que se convierten en recursos, capacitación y estructuras esenciales para generar un impacto a largo plazo en las poblaciones más vulnerables de la región", dijo Kenneth Hylton, director de marketing en Kimberly-Clark Latinoamérica.



En este contexto, más de 80 millones de personas en América Latina no tienen acceso a servicios sanitarios básicos, y dicho programa ha impactado a más de cinco millones de personas a nivel regional, con la aspiración de alcanzar a más de 10 millones de vidas hacia el 2030. En Colombia, específicamente, se estima impactar a un total de 62.465 personas adicionales a las que ya se han beneficiado hasta el momento.

Una alianza con la salud

Precisamente, como parte de ese compromiso para abordar la problemática de saneamiento, Kimberly-Clark renovó la alianza con Water For People para continuar con las acciones de ‘Baños Cambian Vidas’ en Bolivia, Perú, Guatemala y Honduras, y mantiene la colaboración con Plan International para apoyar iniciativas en Colombia, Ecuador y El Salvador.



Adicionalmente, se unió a la Aceleradora de Toilet Board Coalition. A través de esta colaboración, brinda orientación empresarial a pequeñas y medianas empresas centradas en soluciones y tecnologías en saneamiento, así como en el desarrollo de modelos de negocios efectivos.



De esta manera, Kimberly-Clark desempeña un papel destacado al liderar la ejecución de estos esfuerzos en América Latina, trabajando en conjunto con mentores y más de 120 voluntarios profesionales comprometidos a respaldar el acceso universal a servicios sostenibles de agua, saneamiento e higiene en las comunidades.