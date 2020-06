Ingenio, creatividad y tecnología, al servicio del río Magdalena

Hoy, los equipos UDistritalinos, de la Universidad Distrital; FraMag, de la Universidad de los Andes y la Santa María, de Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, presentan sus proyectos de sitios web que permitirán visualizar y analizar de forma interactiva componentes hidrológicos relacionados a la dinámica del río.

El 11 de junio los equipos Nosy Lavaka, de Los Andes; Equilibrio, de la Pontificia Bolivariana y Huacayo, de la Escuela, presentarán sus propuestas de aplicaciones móviles que permitirán suministrar, obtener y procesar información útil para la prevención, conservación y sostenimiento de ecosistemas en el afluente.



El viernes 12 tendrá lugar el Simposio Internacional y la premiación de la competencia, para lo cual se han preparado una serie de charlas especiales y un gran panel con representantes de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ciencia, Tecnología e Innovación, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Cormagdalena, IHE Delft Institute for Water Education, Stockolm Environment Institute, Netherlands Water Partnership, Blue Deal InspirAgua Program e Iceacsa - Antea Group.



A esta actividad académica se suma la premiación de los ganadores del concurso “Conéctate con el río Magdalena”, que organizó la Escuela con la colaboración del IHE Delft Institute for Water Education Unesco-IHE, The Nature Conservancy y el Stockholm Environment Institute (SEI), en convenio con cuatro universidades del país.



“Esta actividad tuvo por objeto promover la participación de personas con ingenio en la creación de herramientas tecnológicas articuladas con la realidad ambiental y el desarrollo urbano de nuestras cuencas hidrográficas. Son jóvenes o adultos que utilizan bases datos Python, Matlab, R o Tableau”, dice el ingeniero Germán Ricardo Santos Granados, director de Posgrados de la Escuela, quien extiende la invitación a participar en la premiación virtual el próximo viernes.

Conéctate con el río Magdalena

La competencia se organizó a finales de 2019 para, mediante las ciencias de los datos, los estudios ambientales y la tecnología, se pueda ayudar al principal afluente de Colombia.



Los participantes, grupos de tres integrantes, tenían que diseñar y desarrollar aplicaciones web, móviles, videojuegos o herramientas tecnológicas que contribuyan a la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca hidrográfica del río Magdalena.



La competencia se desarrolló en dos fases. En la primera, que comenzó el primero de febrero y se extendió hasta el primero de marzo, los participantes crearon los modelos de datos conceptuales para la simulación de la gestión integrada del recurso hídrico. La fase dos arrancó el 10 de abril y va hasta este viernes 12 de junio, cuando los equipos preseleccionados de la fase 1 presentarán ante el jurado el producto final.



“En los últimos años el desarrollo de las tecnologías aplicadas a la hidroinformática ha crecido alrededor del mundo. De ahí la importancia que tiene en la actualidad empezar a materializar tecnologías enfocadas en el desarrollo sostenible de nuestros recursos hídricos y motivar a la realización de actividades enfocadas alrededor de este tema”, afirma el director de Posgrados de la Escuela.

Todo por el río grande

Nunca antes el Magdalena, río de ríos y forjador del desarrollo económico nacional, ha necesitado tanto de los colombianos como ahora. El principal afluente del país, elemento clave del sentir nacional, que atraviesa el país desde los glaciares y los bosques de los Andes en el sur de Colombia y sigue en dirección norte hacia su desembocadura en el Caribe, en la ciudad de Barranquilla, a lo largo de 1.540 kilómetros, clama ayuda.



Contaminación, deforestación, explotación minera, conurbación, son solo algunos de los males que afectan al río y su cuenca. Por estas razones, y el hecho de que cualquier contribución académica permitirá formular opciones para la gestión integral de la cuenca y el desarrollo sostenible, y generar conciencia ambiental, se creó la competencia “Conéctate con el río Magdalena”.



Gerard Augusto Corzo Pérez, director de laboratorio e investigador en hidroinformática del IHE Delft Institute for Water Education, asegura que con la competencia “se promovió la generación de una solución tecnológica o un software libre, para simular escenarios sostenibles en los que los recursos hídricos del río Magdalena sean los protagonistas”.

En el siguiente enlace puede encontrar más información sobre la competencia o inscribirse sin costo para participar en las presentaciones y charlas bit.ly/2Yx3mz1

Para más información ingresa: https://www.escuelaing.edu.co/escuela/conectate-con-el-rio/competencia.html