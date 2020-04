Ingeniero ganó $110 millones jugando online en medio de la cuarentena

Como millones de personas que están confinadas en sus hogares, Henry, un ingeniero de provincia y ya de edad adulta, venía cumpliendo las disposiciones del Gobierno y más por cuanto su trabajo se frenó al ser netamente operativo.

Sin embargo, su cuarentena en los últimos días tuvo un episodio que no solamente lo sacó de la rutina que llevaba, sino que se la cambió por completo.



Luego de estar navegando por cerca de dos horas en la plataforma de apuestas online RushBet –a la que se inscribió hace más de un año– y tras probar en diferentes juegos comenzó a jugar Lucky Lady Charm, cuando notó que por primera vez le abrió 15 oportunidades más y esto le dio alrededor de 200 juegos adicionales (normalmente abre tres en promedio), lo que al final le representó una ganancia de $110’224.000.



Para este padre de familia, casado, y que busca entretenerse dos o tres veces por semana en esta página, era difícil creer lo que estaba sucediendo.



“La sensación no se puede describir y menos cuando vas viendo que se va multiplicando el premio. Te pones inquieto y empiezas a hacer fuerza para que salgan las cinco perlas, hubiera sido fantástico, pero solo salieron dos veces las cuatro. Sin embargo fue una emoción brutal, porque un premio de esos no se ganan todos los días”, explica Henry.



Para él, que este dinero llegue en este momento es más especial pues, aun cuando dice que por fortuna no ha tenido necesidades durante este confinamiento, siente que la situación puede complicarse más; y en su caso, al trabajar como remodelador en el área de la construcción, señala que la apertura que se dará desde el 27 de abril será solo para las grandes constructoras y no para el segmento en el que se desempeña.



“Aunque se me alegró la cuarentena, con esta plata tengo que mirar cómo se pagan las deudas y a las personas hay que darles sus quincenas, así que los más beneficiados van a ser mis terceros. Quienes trabajan conmigo ganan por trabajo realizado, o sea que si yo no tengo negocios ellos no reciben nada. La llegada de estos recursos me da cierta tranquilidad porque de una u otra forma uno puede ayudar a los suyos y a los que han estado conmigo por tantos años”, afirma.



Finalmente este feliz ganador quiso agradecer a RushBet por el cumplimiento en los pagos, porque “al comienzo es normal tener dudas sobre cómo es el proceso para pagar un premio de un monto tan alto, pero cuando ya abonan a la cuenta se siente una gran alegría y la satisfacción por la seriedad de la empresa; entonces es claro que vale la pena volverlo a intentar”, enfatiza el ingeniero.



Con Henry ya son dos los felices ganadores de premios millonarios en tiempos de cuarentena, quienes vieron en esta clase de entretenimiento no solo la posibilidad de divertirse sino de obtener ganancias muy significativas.



“Estamos gratamente sorprendidos con la ganancia de este jugador. Es importante que todos nuestros jugadores sepan que es posible ganar en los sitios web de apuestas legales en Colombia. Desde RushBet felicitamos a Henry y entendemos que este premio le dará un giro positivo a su vida”, manifiesta Patrick Sewards, director de Mercadeo de RushBet.



Click aquí para más información.