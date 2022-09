Oracle, que surgió en 1977 y se fue dando a conocer como una de las compañías de tecnología más importantes del mundo, con el paso de los años se ha ido transformando de la mano de las necesidades de las organizaciones. La transformación digital en las empresas es un movimiento que viene desde hace tiempo, que se aceleró con la pandemia, y la nube ha impulsado este proceso. Las empresas tuvieron que reinventarse para no perder competitividad. La tecnología ha adquirido un papel aún más estratégico. Dentro de este escenario, Oracle está del lado de los clientes para habilitar esa transformación.

“Gran parte de nuestra fortaleza sí está en la parte de infraestructura como servicio (IaaS), como se conoce en el mercado, pero en algún punto es algo más ‘comoditizado’, porque acá se habla de cómputo, de 'storage' y otros elementos. Sin embargo, hay una capa arriba de eso, que se constituye en un gran diferencial para nosotros y es la de Plataforma como servicio (PaaS), donde nuestras soluciones hoy son proveídas ciento por ciento como servicios, como una data base en la nube, una herramienta de integración, otras relacionadas con seguridad, 'machine learning', algunas que ya vienen con inteligencia artificial y el caso de 'autonomous' data base (un servicio con una visión aún más fuerte de tecnología y de tomas de decisión con base en 'machine learning' e inteligencia artificial –IA–)”, resalta Rodrigo Galvao, vicepresidente senior para tecnología en Oracle Latinoamérica.



Sobre los beneficios que se obtienen gracias a esta clase de soluciones, el directivo revela que los principales diferenciadores de Oracle Cloud son: rendimiento superior, economía, seguridad extrema, sistema abierto y principalmente contamos con más de 40 años de experiencia en Oracle apoyando a empresas de diferentes sectores y tamaños. La nube de Oracle elimina la complejidad en beneficio de la TI y los negocios de los clientes.



A esto se suma otra ventaja de gran relevancia para el mundo digital de hoy, como lo es la capa de seguridad, con ambientes de soluciones muy sólidas y seguras que les otorgan a sus clientes disponibilidad permanente, resiliencia tecnológica y con otro factor determinante para las organizaciones: la gestión de costo, donde se tiene la capacidad de hacer más con menos costo, lo que marca una importante diferencia con respecto a sus competidores en el mercado.



“Adicionalmente, construimos con nuestros clientes sus objetivos de sustentabilidad y tenemos un compromiso de tener hasta el 2025 el 100 por ciento de nuestras energías renovables; en América Latina ya estamos al 88 por ciento de la meta, con lo que aportamos a los propósitos de desarrollo sostenible de cada una de las empresas”, destaca Galvao.

Transformadores del mundo

Con respecto a cómo se puede innovar en la nube, el ejecutivo de Oracle señala que la innovación es algo que se da en la vida diaria cuando cualquier persona genera alguna solución u oferta al mercado que causa algún impacto. Pero como empresa, cree que a través de su tecnología son responsables de la transformación del mundo y ese es un principio que ya hace parte del ADN de los miembros de esta compañía.



Así las cosas, enfatiza que proveer soluciones mediante las cuales sus clientes pueden mejorar la vida de las personas es clave para esta organización. Por ejemplo, invita a imaginar un mundo sin una tecnología de videoconferencia a gran escala para que los seres humanos siguieran trabajando durante la pandemia. O lo mismo si no existieran las soluciones en ese sentido para las instituciones de educación a distancia o la implementación y buen funcionamiento de los 'e-commerce'.



“Esa es nuestra visión, lo que nos mueve y el trabajo con nuestros clientes y ‘partners’, para resolver con ellos sus desafíos y darles la oportunidad de estar cada vez más enfocados a lo que la sociedad y el mercado esperan de ellos. Y esto va muy ligado a la vida de las personas, como sucede en el sector de ‘Health Care’, con tecnologías 5G que ahora han mejorado las consultas a distancia o con exámenes que necesitan imagen. Imaginen cómo una herramienta de IA transformó la manera en que se analizaba y se hacía la predicción de dolencias crónicas en los pacientes”, recalca el Vicepresidente Senior para Tecnología en Oracle Latinoamérica.



Acerca de cómo avanza Latinoamérica en la implementación de esta clase de soluciones, Galvao indica que cada país tiene su cultura, sus tiempos y sus retos, y que en esa línea puede decir que en Colombia están ayudando mucho a las empresas a desarrollar mejores tecnologías para el mercado y la sociedad, y que hay varios proyectos recientes, como con Claro, para proveer tecnología digital a la compañía, y además de eso como un proveedor de tecnología Oracle a las pymes del país.

Oracle y Red Bull Racing

Sobre esta alianza, el directivo resalta que en las carreras y en la Fórmula 1 la tecnología cada vez más está involucrada, puesto que se ha vuelto clave para la toma de decisiones y donde los desafíos que implican los diferentes factores propios de la carrera como la pista, la temperatura, la lluvia, entre otros, siempre están presentes.

Y agrega que cuando a estos datos se les aplica inteligencia artificial y 'machine learning', y se hacen simulaciones sobre las decisiones que se deben tomar antes y durante la carrera, los ajustes que se deben realizar y otros aspectos que requieren que el trabajo alrededor de esta disciplina son más exactos.



“Nuestra labor con Red Bull Racing se basa en la utilización de 'analytics' e inteligencia artificial concentrada en los datos para garantizar la toma de decisiones precisas en tiempo real. En el Oracle Racing to the Cloud: Winning the Grand Prix, el evento que realizaremos el 5 de octubre, podrán ver mi entrevista con el piloto Sergio ‘Checo’ Pérez, quien ganó en Mónaco hace poco, y cuenta que lo importante para esa victoria fue -aparte del factor humano– las decisiones que se tomaron con base en las simulaciones que fueron hechas en la tecnología Oracle”, subraya el ejecutivo.



En tanto que fuera de las pistas utilizan un aplicativo para atraer a los aficionados hacia la escudería, algo imprescindible si se tiene en cuenta la relevancia del público para el desarrollo de las competencias, dándoles la mejor experiencia y la posibilidad de estar cerca de los pilotos, entre otros beneficios.



Finalmente, Rodrigo Galvao se refiere al Oracle Racing to the Cloud diciendo que esta serie de eventos tiene el objetivo de inspirar a las organizaciones para que avancen en sus procesos de transformación tecnológica, a través de la experiencia de lo que ha hecho Oracle Red Bull Racing.



En los eventos se podrá ver cómo a través de Oracle Cloud Infrastructure, Oracle Analytics Cloud y Oracle Data Science Platform es posible mejorar la performance de negocio y encontrar nuevas oportunidades para innovar.



La serie consiste en tres eventos virtuales: el 5 de octubre se hará el Winning the Grand Prix, ‘Webinar’ para toda Latinoamérica en el que se contarán los detalles de cómo Oracle Red Bull Racing utiliza Oracle Cloud Infrastructure, Oracle Analytics Cloud y Oracle Data Science Platform para batir récords en cada carrera y que tendrá como invitado especial justamente a ‘Checo’ Pérez.



El 6 de octubre se desarrollará el Analytics Hands On Lab, un workshop virtual para desarrolladores en el que podrán aprender sobre Analytics y Machine Learning, mientras que el 25 de octubre el turno será para el ‘Innovations with Independent Software Vendors’, un 'Webinar' para toda Latinoamérica en el que mostrarán cómo 4 Independent Software Vendors brindan soluciones para diversas industrias con Oracle Cloud.