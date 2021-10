Información, la palabra clave para combatir el Cáncer de Seno

Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de seno o de mama es el tipo de cáncer más común en el planeta, con más de 2,2 millones de casos el año pasado. Lamentablemente no es una enfermedad que se pueda evitar; sin embargo, es posible luchar contra ella con la mejor arma que tenemos disponible: la información.

Y es que el cáncer de mama es curable si se detecta tempranamente. Por ello, cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Seno, con el propósito de incentivar que las personas se informen sobre esta enfermedad y conozcan lo necesario para detectarla y tratarla a tiempo.



¿Qué es y qué tanto nos afecta?



El cáncer de seno se produce por la proliferación anormal y desordenada de células mamarias que se transforman en malignas y que conducen al crecimiento de un tumor que puede invadir otros órganos.



Se considera la primera causa de enfermedad y muerte de las mujeres, a quienes afecta en un 99%, aunque los hombres también deben estar atentos.



Sobre la situación específica de Colombia, infortunadamente el cáncer de seno va en ascenso. Datos del Ministerio de Salud y Protección Social indican que en el 2009 se registraron 2.243 muertes, mientras que en el 2019 se presentaron 3.535, lo que significa un incremento del 36,5%.



En esa década, además, fallecieron en el país 22.174 mujeres entre los 30 y 70 años por dicha enfermedad, lo que la convierte en una de las primeras causas de muerte para las mujeres colombianas.



¿Cómo empezar a ganar la batalla?



Es posible empezar a revertir esta situación actuando a tiempo. Con esto no nos referimos a evitar que la enfermedad aparezca, pues si bien este tipo de cáncer puede tener un origen genético, se estima que en el 75% de los casos no hay factores de riesgo de este tipo, según la Society Breast Imaging.



Así las cosas, lo importante en el cáncer de seno es promover la detección temprana, para lo cual es clave tener claros los principales signos de alarma: masas o bultos en los senos o las axilas, endurecimiento o hinchazón en una parte de las mamas, enrojecimiento o descamación en los pezones o las mamas, hundimiento del pezón o cambios en su posición, secreción por el pezón en periodos distintos a la lactancia, cambio de tamaño o forma en las mamas, dolor persistente en las mamas o las axilas, e inflamaciones o bultos persistentes debajo de la axila o alrededor de la clavícula.



Pero ¿cómo detectar estos síntomas? Los especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá aconsejan tres medidas. La primera y más conocida de ellas es el autoexamen de seno, que debe ser practicado por mujeres de todas las edades (incluso niñas), siete días después del periodo menstrual. Esta prueba les permite a las mujeres identificar anormalidades y acudir a su médico a tiempo.



Sin embargo, esta no es la única medida a tener en cuenta. De hecho, el autoexamen debe ser complementario de la mamografía y la ecografía.



En el caso de la mamografía, lo ideal es que después de los 40 años, cada mujer se practique una por año. Con esta prueba, que utiliza una mínima radiación, se obtienen imágenes del seno que permiten detectar lesiones o tumores. Se trata de un método altamente relevante para luchar contra el cáncer de seno, ya que ha demostrado incrementar las posibilidades de curación y disminuir la mortalidad hasta en un 30%, según la Fundación Santa Fe de Bogotá.



En cuanto a la ecografía de mama, esta es recomendable para mujeres menores de 40 años con síntomas, o para mayores de 40 si presentan mamas densas que hacen que la mamografía no sea interpretable. Cabe destacar que la ecografía de mama, que se debe realizar junto con la mamografía después de los 45 años, no emplea radiación, sino frecuencias de ultrasonido que permiten obtener imágenes del seno y ver si existen masas, tumores o quistes.

La importancia de la tecnología y la experticia



La tecnología es un factor clave para que la mamografía y la ecografía de mama surtan mayores efectos a la hora de detectar el cáncer de seno.

Por ello, el Centro Diagnóstico de la Mujer de la Fundación Santa Fe de Bogotá utiliza equipos de última tecnología que garantizan imágenes de alta calidad con la menor radiación posible, como ecógrafos de alta gama y el mamógrafo 3D tomosíntesis.



Al respecto, vale la pena señalar que la mamografía 3D tomosíntesis es el avance tecnológico más relevante en su campo, pues hace cortes milimétricos en la mama que le permiten lograr una detección superior hasta en un 27% con respecto a la mamografía convencional. Por su parte, la ecografía de alta resolución es de hasta 24 MHz, con una resonancia magnética de mama con equipo 3 Tesla.



Las imágenes mamarias de la Fundación Santa Fe de Bogotá cuentan con certificado de los más altos estándares internacionales de calidad, como los de la Joint Commission y el Colegio Americano de Radiología. Asimismo, por el nivel de sus equipos, este hospital fue el segundo en América Latina en obtener la acreditación del American College of Radiology.



También es preciso destacar que la Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con el Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lülle, creado especialmente para atender todas las necesidades de las pacientes con cáncer de seno.

Y decimos “todas” porque allí se integran la prevención, el tratamiento, el seguimiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, en un trabajo articulado que se enfoca en la calidad de vida física y emocional de las pacientes, así como en el bienestar para cuidadores y familiares.



Para ello, la Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con un equipo multidisciplinario altamente capacitado del que forman parte reconocidos especialistas en Mastología, Cirugía de Seno y Reconstructiva, Radiología, Patología, Radioterapia, Ginecología, entre otros campos.



