El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Caldas, INFI, ha logrado posicionarse como una entidad prestadora de servicios financieros, promotora de proyectos estratégicos en la región con impacto en todo el país; además con un fiel compromiso con las comunidades; es por eso que ha direccionado todas sus acciones al propósito superior de la entidad, el cual busca “potencializar el desarrollo sostenible de las regiones”.

Esto ha permitido que el instituto reciba la distinción más importante a nivel de Instituciones Financieras de Banca de Desarrollo de Latinoamérica, por las mejores prácticas de gestión social a través de su Política de Reciprocidad, que busca impactar de manera positiva los municipios, con créditos o empréstitos de fomento adquiridos con la entidad, estableciendo así una relación de doble vía en la que INFI contribuye al bienestar y desarrollo social, artístico, deportivo, ambiental, cultural, comunitario y de interés general para las comunidades.

Una gestión con resultados

INFI no solo ha logrado impactar positivamente el entorno social, estos resultados se alinean a una excelente rentabilidad en sus operaciones financieras. Para el caso puntual del año 2022, logró aumentar su cartera de créditos colocados a 50.641 millones de pesos, para un total de recursos desembolsados en el año 2022 de 15.730 millones de pesos y una utilidad histórica por un valor superior a 18.808 millones de pesos, de los cuales se ha realizado la mayor transferencia en la historia de la entidad a la Gobernación de Caldas por un valor de 8.800 millones de pesos.



Estos resultados han sido producto de mayores ingresos por dividendos de empresas como: la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC, Efigas, el Fondo Regional de Garantías, Terminal de Transportes de Manizales y Promueve +, sumado a mayores ingresos por cuenta de intereses de créditos colocados, buen manejo de excedentes de liquidez y una adecuada política de control de costos y gastos.



En respuesta a los lineamientos financieros establecidos, la entidad mejoró la calificación de riesgo crediticio de largo plazo, pasando a AA+, que corresponde a la segunda mejor calificación posible, manteniendo más alta calificación de riesgo de corto plazo denominada VrR 1; ambas calificaciones fueron otorgadas por la firma Value and Risk Rating S.A.

Como valor agregado, Infi se encuentra impulsando en las regiones proyectos de gran importancia a nivel regional y nacional como:



• Aerocafé, El Aeropuerto del café es una obra en construcción que busca satisfacer las necesidades de transporte aéreo de la región y que se consolida como una iniciativa que aportará al desarrollo económico y social.



• Hidroeléctrica Miel II, es un proyecto hidroeléctrico en el oriente de Caldas que busca generar, a filo de agua 120 megavatios de energía. Con un valor aproximado de 270 millones de dólares, cuenta con la licencia ambiental y demás estudios que lo hacen muy viable. Infi, por medio de su empresa asociada Promotora Energética del Centro, empresa estratégica que opera con el propósito de cubrir las necesidades energéticas del departamento y el país, generando rentabilidad y aporte al plan integral de gestión del cambio climático, está en la búsqueda del socio estratégico que desarrolle el proyecto.



• Plan Parcial La Nubia, que se convertirá en un gran parque de innovación social, turística y ambiental en la ciudad de Manizales, el cual pondrá en marcha una vez se apruebe su proceso de estructuración, inicien las operaciones comerciales en el Aeropuerto del Café y finalicen las operaciones comerciales en el Aeropuerto La Nubia. Este traerá dinamismo en la economía, oferta de empleo, de vivienda entre otros importantes beneficios.



• Plataforma Logística Multimodal de La Dorada: Es un proyecto estratégico del Departamento de Caldas, el Municipio de la Dorada en este departamento y el sistema logístico de Colombia, comprende el modo vial, férreo y fluvial, que traerá grandes beneficios logísticos no solo por la disminución de tiempos sino de costos, que se convierten en desarrollo económico y social no solo para el municipio de la Dorada, sino del departamento de Caldas y el país.



Como otra de las líneas estratégicas de INFI, se ha implementado una moderna banca de desarrollo, por medio de la cual se busca aportar en la estructuración, planeación, financiación y ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y que generen valor regional. Como proyecto de mayor impacto, se tiene el Corredor Logístico y Agroindustrial de Occidente, que contempla el ordenamiento territorial, la integración regional, el desarrollo de infraestructura y encadenamientos productivos alrededor de la vía Pacifico 3 a su paso por Caldas, aprovechando su ubicación estratégica como conector entre el puerto de Buenaventura, Medellín y los nuevos puertos de Urabá. Como un apoyo a la ejecución de este proyecto, el banco de desarrollo de américa latina, CAF aportará recursos para cooperación técnica por valor de 100 mil dólares, donde INFI aportará también 96 mil dólares.



Para la vigencia 2023, Infi se proyecta para continuar generando acciones que permitan seguir en la senda de crecimiento, continuar con óptimos resultados y estar en concordancia al propósito superior de la entidad, impulsando el desarrollo regional sostenible y sobre todo buscando el mejoramiento de la calidad de vida de los caldenses.