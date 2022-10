India inspiradora es una acumulación de sus mejores retratos y algunos paisajes en su viaje a este país. Actualmente, ya se vendió la primera edición y se espera que la segunda se pueda encontrar en físico en varias librerías, el precio del libro oscila alrededor de los $120.000.

Cartagena disfruta contar historias a través de los rostros. En ese sentido, la portada del libro es un criador de camellos que tiene la cara totalmente trajeada, una expresión cansada que transmite infinidad de cosas. Inmortalizar esas pequeñas historias en una foto es lo que le gusta a él, las interpretaciones que cada persona pueda especular a través de un rostro.



“Lo que lo hace distinto es esa sensibilidad que tienen los rostros de las personas, aunque en el libro puede encontrar paisajes, pero no el cotidiano sino en el que hay en miles de situaciones pasando en un instante, son expresiones que le están contando muchas cosas”, detalló Augusto Cartagena.



India fue el destino elegido por el fotógrafo debido a que es considerado un destino exótico, distinto, donde el turista sabe que se pueden encontrar muchas cosas. En ese sentido, lo que más marcó a Cartagena de su viaje fue la alegría de las personas, pues según él, el viajero se puede encontrar a una persona en una pobreza extrema y aun así recibir una gran y hermosa sonrisa de vuelta.



La india es un país ubicado en Asia del Sur. Cuenta con más de 1.357 millones de habitantes y es el segundo país del mundo con mayor población. Además, se ubica en el séptimo lugar entre los países más extensos del planeta. En general, la India no es un destino para todo el mundo porque tiene contrastes y unas cosas muy duras, los olores son muy fuertes, la comida no es fácil, los trayectos son difíciles, el turista se encuentra con situaciones de carretera donde uno se ve en peligro, pero el destino le recompensa con muchas más cosas.



“Uno se encuentra con infinidad de cosas, de situaciones y yo digo, India es un país que en cualquier rincón es fotografiable, es muy lindo, pero la pobreza tiene como su misterio, como su magia, una pared desgastada, digamos que una persona en ese instante la dimensionaba a otro punto, para mí tiene un sentido muy especial en lo visual y si le suma la presencia humana, eso para mí es divino, es sublime.”, relató el fotógrafo.



En el último ranking de turismo India fue visitada por 17’910.000 turistas de diferentes países; sin embargo, en temporada alta el número de visitantes puede incrementar un 2.8%.

Foto: Augusto Cartagena, Portada del libro: India inspiradora.​

Foto: Augusto Cartagena

Foto: Augusto Cartagena

Se viene un nuevo libro

El fotógrafo colombiano trabaja en un nuevo libro, Kenia inspiradora, un viaje a través de las planicies de Kenia, la tierra del masái y los animales más salvajes de África. Este nuevo libro, será un retrato de la experiencia de Cartagena buscando a las tribus para capturar su esencia, su cultura, su espíritu guerrero, un libro lleno de color y vida, que contará de más de 200 páginas con retratos de personas y animales.



Será la oportunidad de encontrar paisajes inimaginables, safaris por tierra, por agua y por aire en globo. Una aventura única.

Espontaneidad y luz naturalidad

Cartagena aseguró que lo ideal para es hacer fotos de día y jugar con el sol, ya que, de esta manera, se puede generar más volumen, sombras, contrastes. En general, las fotos no suelen dar tiempo como para acomodar a la persona porque se pierde la espontaneidad, tiene que ser rápido, porque si el fotógrafo arma mucho la foto, se pierde esa sonrisa franca y honesta que le dio al comienzo.



“Yo creo que más allá de la técnica, ahora con un celular usted puede hacer fotos hermosas, una cámara profesional tiene limitaciones que ya los celulares lo hacen solos. Lo primero es tener respeto a la persona, si una persona no quiere salir en la foto, o se tapa, hay que respetarlo, pero si la persona me sonríe, me permite tomarle una foto”, concluyó el reconocido fotógrafo.



Cartagena es considerado uno de los mejores fotógrafos debido a su manejo de luz y la exposición de ella en sus fotos. Debido a ello, Augusto Cartagena recibió la nominación entre los 200 mejores fotógrafos publicitarios del mundo, según la prestigiosa revista europea Luzers Archive.