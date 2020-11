Implemente el sistema de seguridad y salud en el trabajo en su empresa

El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) además de proporcionarle a las empresas ventajas como identificar los riesgos mientras se realizan las labores, y permitir la reducción de los tiempos de estas, se ha convertido en una pieza fundamental en las compañías, ya que contribuye al mejoramiento del ambiente laboral y crea una cultura preventiva, lo que a largo plazo significa disminución del ausentismo laboral e incremento en la productividad de los empleados.

En Colombia, por medio de la Resolución 0312 de 2019, el Ministerio del Trabajo dio las indicaciones de los estándares mínimos que se deben cumplir para implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. En su artículo 2, menciona quiénes están obligados a implementar este Sistema, dentro de los que se encuentran empleadores públicos y privados; contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo; trabajadores dependientes e independientes; organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo; agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral; y empresas de servicios temporales.

Es preocupante que las empresas en el país no sean conscientes de esta obligación y se enfrenten a sanciones, multas, o costos elevados de tratamiento por enfermedades laborales generadas en los empleados. El Decreto 1072 de 2015, establece multas que van desde un SMMLV hasta los 1.000 SMMLV para las empresas que incumplan con las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.



En el territorio nacional, desde hace unos meses, existe una organización que se encarga de prestar un servicio completo y personalizado en cuanto al diseño, implementación y administración del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se trata de One Soluciones, una entidad dirigida a cubrir las necesidades de las empresas de todos los tamaños por medio de sistemas con los que pretende ser un aliado de sus clientes, al proporcionarles herramientas que les ayuden desarrollar habilidades y competencias en sus recursos humanos, alcanzando los objetivos planteados y mejorando los resultados operativos.

One Soluciones SAS Foto: One Soluciones SAS

“Hemos podido crecer porque tenemos una metodología de trabajo distinta que nos ha funcionado muy bien. Dentro de nuestra propuesta de valor y en los clientes que tenemos, hemos podido confirmar gracias a los sondeos que hemos hecho, que con la implementación del sistema, se ha logrado un impacto positivo disminuyendo en un 34 por ciento en los costos que generan los accidentes, incidentes, enfermedades laborales y demandas laborales”, afirma Ingrid López Prado, gerente general de One Soluciones.



Y es que esta metodología contiene un plan de comunicaciones para integrar a todos los empleados e incentivar su participación. Sumado a ello, se encuentra un personal altamente capacitado y con experiencia en el diseño, implementación y administración del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; costos bajos en el mercado para una mayor colaboración entre las empresas debido a la situación actual; cumplimiento de las disposiciones legales; y ejecución de sus cronogramas establecidos porque One Soluciones es consciente de su compromiso con el cliente.

“Somos muy precisos con los tiempos, es muy importante cumplir con los cronogramas y acuerdos, y por eso hacemos la implementación dependiendo del sistema hasta en 30 días para microempresas, 45 para pymes y 60 para empresas grandes. Asimismo, la administración del sistema contiene un acompañamiento y consultoría constante para que este funcione y tenga un impacto positivo. Dentro de nuestros diferenciales contamos con la asignación no solamente de un ingeniero de seguridad y salud en el trabajo para los tres servicios, sino que tenemos ejecutivos de cuenta, líderes en educación, diseñadores gráficos y médicos ocupacionales para cubrir todos los frentes”, continúa Ingrid López Prado.



Pero otros de los grandes beneficios de adquirir los servicios de One Soluciones es que el proceso se inicia con un diagnóstico totalmente gratuito incluyendo la implementación del protocolo de bioseguridad para dicha empresa también de forma gratuita, de la mano de un control epidemiológico y de indicaciones que ayudarán a quienes tomen decisiones a prevenir, intervenir y manejar los casos positivos de covid-19.



Actualmente, son varias las marcas que han contratado los servicios de One Soluciones llegando a convertirse en casos de éxito porque “compañías como Centro de idiomas Universal y Cheil Colombia, han confiado en nuestra capacidad”, puntualiza Ingrid López Prado.



Por último, cabe resaltar, que en el portafolio de One Soluciones es posible encontrar otras opciones como el diseño, implementación y administración del Sistema de Gestión de Calidad, y capacitaciones en diversos temas. Así las cosas, si desea conocer más información puede ingresar a https://onesoluciones.co/