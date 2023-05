Desde finales de los noventa, según lo registra la Universidad Esan de Perú, la Global Reporting Initiative impulsó la elaboración de los reportes de sostenibilidad con base en los estándares GRI, entendidos como una práctica organizacional que consiste en divulgar públicamente los impactos económicos, sociales y ambientales que produce una empresa pública o privada.

Para esta institución, como lo revela el estudio ‘GRI Universal Standards: Exposure Draft’, elaborado por la Global Sustainability Standards Board (GSSB), reportar con los estándares GRI no solo contribuye a proteger el medio ambiente y a mejorar la sociedad, sino que también permite a los negocios prosperar económicamente.



“Con ello se logra el primer paso para transformar la economía global en una economía sostenible e inclusiva. Estos reportes pueden ser publicados por una organización de cualquier tipo y tamaño, dando como resultado un mayor nivel de transparencia para captar la atención de los skateholders (grupos de interés), como vecinos, empleados, proveedores, clientes, instituciones públicas y ONG”, destaca la Esan.



Por su parte, en Colombia son varias las entidades que han ido adaptando sus modelos de sostenibilidad para que vayan en línea con el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, aunque cada día los retos son mayores, un país y mundo sostenible es la meta general.

Sembraton - Fondo Porvenir

Con ese objetivo, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, y como parte de su compromiso con la cultura de la transparencia y la generación de confianza con sus afiliados, pensionados y colaboradores, dio a conocer recientemente su tercer informe de sostenibilidad bajo los lineamientos de la Global Reporting Initiative (GRI), recopilando en este documento las principales acciones y resultados de la compañía respecto a sus desempeño económico, social y ambiental durante el año pasado.



Con la publicación y divulgación de este tercer ‘Informe de Sostenibilidad’ siguiendo el estándar GRI –que se puede consultar aquí–, Porvenir entrega información detallada en temas relevantes como inversión, acciones en materia de gobierno corporativo, ética y anticorrupción, compras sostenibles, inversión responsable, innovación digital, educación financiera, responsabilidad ambiental, entre otros.



Este documento, aparte de informar la gestión realizada desde esos frentes, también es un insumo para que los más de 14,5 millones de afiliados, más de 2.000 colaboradores y 1.500 proveedores del Fondo puedan estar enterados de las adhesiones, reconocimientos e iniciativas que concretó la compañía durante 2022, entre las cuales se destacan su integración al Pacto Global de las Naciones Unidas y el reconocimiento recibido por la Superintendencia Financiera de Colombia con el sello de calidad de Educación Financiera, gracias a su programa “Academia del Ahorro”, convirtiéndose en la primera AFP en recibir esta certificación.



De igual manera, Porvenir fue reconocida como el mejor lugar para trabajar para las mujeres en Colombia, ubicándola en el puesto 7 de la lista de “los mejores lugares para trabajar en América Latina 2022”, siendo la única organización colombiana en ocupar una de las primeras 10 posiciones.

La innovación, otro gran avance

De otro lado, en lo que tiene que ver con innovación, se resalta que el 98 por ciento de las interacciones con los clientes de la entidad se realizaron de manera virtual. Así, servicios como la solicitud de pensión en línea, el retiro de cesantías, la plataforma de afiliación digital Porvenir Clic y la implementación de WhatsApp Empresarial, ratifican sus avances en el desarrollo de un ecosistema digital.



“Hemos comprendido que la sostenibilidad es la mejor manera de generar valor de largo plazo a nuestros afiliados, colaboradores y proveedores. Por esta razón, nos hemos enfocado en avanzar en acciones que aporten a la conservación de nuestro planeta, que generen bienestar social y nos permitan generar desarrollo económico, todo en pro de construir un mejor país”, enfatiza Bernardo Sánchez, gerente de Mercadeo y Sostenibilidad de Porvenir.



El reporte de sostenibilidad de la AFP, así mismo, comparte información sobre los hitos logrados en el 2022, entre los cuales se destaca el proyecto de ‘Clases radiales en zonas rurales’ que, por tercer año consecutivo y bajo la premisa de que la educación financiera debe llegar a todos los rincones del país, llegó a siete departamentos, beneficiando a 7.000 niños y sus familias.



De acuerdo con Sánchez, otro hito importante es la materialización de la primera versión del Premio de Periodismo Porvenir a la Sostenibilidad el cual, en alianza con la Universidad de Antioquia, permitió reconocer los mejores trabajos periodísticos e historias en materia de sostenibilidad y que le aportan al desarrollo sostenible en tres categorías: aporte al deporte, a la sociedad y al medio ambiente.

Compromisos cumplidos

En el ‘Informe de Sostenibilidad’, a través de indicadores de desempeño, Porvenir da a conocer cuáles han sido sus compromisos cumplidos. Por ejemplo, en lo que concierne a combatir el cambio climático, el Fondo publicó la hoja de ruta para el ‘Task Force on Climaterelated Financial Disclosures (TCFD)’, la cual expone la gestión de los riesgos y oportunidades frente al cambio climático en la divulgación de información financiera relacionada con el clima.



Igualmente, adoptó la metodología ‘Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)’ para la medición de la huella de carbono en sus portafolios de inversión; recuperó 12,5 hectáreas en ecosistemas estratégicos para Colombia, compensó el 50 por ciento de su huella de carbono, cumplió sus metas de ahorro en agua, energía y papel en un 112 por ciento y además ha sembrado 25.000 árboles a la fecha.

Por otra parte, la AFP mantuvo su compromiso con el deporte apoyando la Media Maratón de Bogotá, en la que se priorizó el bienestar físico y la salud mental de 33.000 corredores, mientras que en términos de gestión social la compañía impactó a 2,1 millones de colombianos bajo las iniciativas de educación financiera; acompañó la materialización de 96 emprendimientos de adultos mayores, gracias al Observatorio para el Emprendimiento y la Empleabilidad del adulto mayor, y 375 de sus colaboradores participaron en diferentes programas de voluntariado con los que cuenta la entidad.



En cuanto a Gobierno Corporativo, la Junta Directiva de Porvenir obtuvo una alta calificación en transparencia, integridad y funcionamiento, y el 41 por ciento de las compras que realizaron en la empresa tienen criterios de sostenibilidad.



Finalmente, en materia de desarrollo económico, Porvenir es signatario de los Principios de Inversión Responsable (PRI); el 52 por ciento de sus portafolios de inversión tienen incorporados criterios ASG; ratificó su liderazgo en el mercado con una participación del 60,54 por ciento, gracias a los 14,2 millones de colombianos y sus familias que le confiaron su ahorro pensional, en tanto que en cesantías creció un 5 por ciento y cerró el año con 5,1 millones de trabajadores ahorrando en esta prestación social, reiterando su compromiso con la construcción de país y el cumplimiento de las metas de ahorro de sus afiliados.