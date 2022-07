Es cierto que muchas personas sienten miedo de ingresar a quirófano y esto los lleva a probar otras alternativas. Sin embargo, ante una calvicie definitiva, la única solución es el injerto de pelo. Aquellos que se encuentran en Latinoamérica, cuentan con diversas clínicas capilares, pero las más populares se hallan en Colombia y México. Pero, ¿cómo escoger la mejor opción?

Anteriormente, todos los que deseaban someterse a esta cirugía en LATAM, recurrían a México. No obstante, actualmente Colombia se encuentra en una posición muy privilegiada en este tipo de intervenciones. Ahora es posible obtener los mismos resultados, sin tener que viajar demasiado lejos. Pero muchos siguen pensando que el implante capilar en México es mejor que el trasplante de pelo en Colombia. A continuación compararemos cada uno, ayudándote así a escoger lo mejor.

¿Qué es un implante capilar?

El implante capilar es una intervención quirúrgica, esta se lleva a cabo injertando folículos capilares en una zona del cuero cabelludo afectada por la alopecia. Para ello, se escoge una zona inmune a la calvicie y se extraen unidades foliculares de ella. A continuación, serán implantadas en la zona donde se ha perdido el cabello.



Es una operación ambulatoria, dado que es bastante sencilla y sin riesgos. Esto, siempre que sea realizado por manos expertas, siguiendo protocolos de seguridad e higiene estrictos. Este tipo de cirugías son realizadas en clínicas certificadas, donde atienden los mejores especialistas en tricología y cirujanos capilares. Para su ejecución, son diversas las técnicas aplicadas. Siendo el más antiguo, el método FUT y el más efectivo, el método FUE, mismo que resulta menos invasivo.



El también conocido trasplante de cabello, está recomendado a pacientes que presentan calvicie irreversible. Pues, aunque su pelo ha caído de manera definitiva, tras la colocación de los injertos, este volverá a crecer de manera natural. Es por ello que dicho tratamiento es considerado el mejor y más eficaz para la restauración capilar. Se trata de nuevas hebras que se mantendrán de por vida en el cuero cabelludo.

Hacerse un implante capilar en México

En Latinoamérica, México es el país más popular en cuanto a implante capilar se refiere. Anualmente, en las clínicas mexicanas, se atienden miles de pacientes nativos y extranjeros. Que prefieren el país azteca para someterse a esta intervención y restaurar su melena. Pero, ¿Qué hace a México tan famoso en cuanto a injertos capilares?



El principal beneficio que obtienen los pacientes en las clínicas mexicanas, es la atención por parte de profesionales de alta calidad. En estos centros se ejecutan técnicas vanguardistas con tecnología robótica, siendo el tratamiento con método FUE, el más popular, debido a su rápida recuperación, sin cicatrices visibles.



Así como existen ventajas en el injerto de cabello en México, podemos encontrar también algunos inconvenientes. Esto principalmente antes y posterior a la cirugía. Para el preoperatorio, aquellos pacientes que no radican en el país, deben tener su consulta a distancia. Esto con la finalidad de abaratar costos en el viaje, por lo que la situación deberá ser evaluada a través de fotografías, sin un diagnóstico preciso.



Esta misma situación resulta una complicación a la hora de la recuperación. Según cada clínica y sus paquetes ofrecidos, es posible que el paciente vuelva a su país luego de un par de días. Esto dificulta el seguimiento de la evolución de los injertos, lo que podría aumentar el riesgo de complicaciones tras la intervención. De surgir alguna urgencia, el paciente deberá acudir a la clínica dermatológica más cercana, sin la atención del cirujano que realizó los injertos.

Someterse a un implante capilar en Colombia

Las clínicas de implante capilar en Colombia, se están convirtiendo en una constante hoy en día. En el país sudamericano se ejecutan cada vez más procedimientos de este tipo, evidenciando así la popularidad y buen recibimiento que está teniendo este sector. Pero, ¿por qué son tan beneficiosos los injertos de pelo en tierra colombiana?



Una de las principales razones por las que los individuos prefieren las clínicas capilares de Colombia, es debido a la relación calidad-precio de los injertos. En los centros colombianos se ofrecen excelentes resultados con un costo mucho menor a otros países como México, razón por la que nacidos en el país y habitantes de otros países del sur escogen este destino, pues el valor de la cirugía compensa los gastos de viaje y alojamiento.



Para las personas radicadas en Colombia la existencia de estas clínicas es una gran ventaja, puesto que las intervenciones se realizan en su propia tierra, permitiendo al personal médico evaluar al paciente profundamente antes de la cirugía. Esto crea un diagnóstico preciso y personalizado.



Asimismo, en caso de que alguna complicación se haga presente en la recuperación, será posible acudir a la clínica donde fue realizada la operación pudiendo ser examinado personalmente sin tener que recurrir a otros servicios de clínicas diferentes a las capilares. Además, de existir alguna práctica inadecuada en la cirugía, será más sencillo exigir una indemnización. Lo cual resultará bastante complejo en México.



En cuanto a los inconvenientes que podemos resaltar de Colombia para el implante capilar, destaca la cantidad de clínicas existentes. Son menos los centros que prestan este servicio en tierras colombianas que en México limitando de esta manera la elección del paciente.

Las mejores clínicas de implante capilar en Colombia

Según el portal especializado en el cabello Mycapil y el sitio web informativo La Vanguardia, estas son las mejores clínicas a las que puede acudir si se ha decidido por someterte al implante capilar en Colombia:

1- Capilclinic

Capilclinic no es solo la mejor clínica capilar de Colombia, es sin duda la mejor institución capilar en el mundo. Este centro se encuentra en diferentes partes del país, contando con sedes en la capital, en Medellín, Cali y Barranquilla. Capilclinic cuenta con un excelente reconocimiento en toda Sudamérica, pero además presta sus servicios en México, Estados Unidos, Canadá, España y Turquía.



Cada una de sus cirugías, son ejecutadas en excelentes instalaciones, equipadas con la más novedosa tecnología en equipos, implementos y técnicas. Poseen un equipo de expertos debidamente preparados, con conocimientos, experiencia y trayectoria que los convierten en los mejores del país.



Cuando se trata de restaurar el pelo, en Capilclinic se aplican las mejores técnicas, siempre adaptándose a cada paciente. Sus profesionales se encargan de brindar toda la información a los individuos, haciéndoles conocer todo desde el diagnóstico hasta la cirugía. Orientándoles a escoger el mejor tratamiento según sus necesidades y posibilidades. Estos médicos cuentan con certificación ABHRS, lo que significa seguridad y confianza para quienes se tratan allí.



Al día de hoy, han sido miles los pacientes que han encontrado en la atención y tratamientos de Capilclinic, completa satisfacción. Siendo una clínica vanguardista, con las mejores técnicas de última generación, para lograr excelentes resultados.



2- Total Hair

En Colombia, Total Hair es una clínica especializada en la realización de implantes de pelo, siendo junto a Capilclinic, de las más destacadas en el país. Sus instalaciones son modernas y confortables, ofreciendo en ellas las últimas actualizaciones tecnológicas. Su equipo de expertos está completamente capacitado para brindar restauración capilar. Cuentan con muchos pacientes atendidos satisfactoriamente, capaces de comprobar los resultados de sus cirugías.



Si lo que busca es obtener una nueva melena, con un efecto natural, Total Hair es tu alternativa perfecta. El cabello trasplantado se encuentra genéticamente configurado para no volver a caer. Además, con las nuevas actualizaciones quirúrgicas, ofrecen cirugías sin cicatrices permanentes.



Se encuentran ante un centro dedicado a repoblar el cuero cabelludo. Para combatir la caída del cabello ofrecen diversos procedimientos, Los cuales permiten al cuero cabelludo, reactivar su actividad folicular para producir nuevo pelo. Además de atender la cabeza, ofrecen injertos de cejas, pestañas, bigotes y barba.

Preguntas frecuentes sobre el implante capilar

¿Qué es la alopecia?

La alopecia es una pérdida continua del pelo obligando a ciertas zonas del cuero cabelludo a quedar calvas.



¿El implante capilar es solo para hombres?

El injerto de pelo puede ser realizado tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, son ellos los más propensos a sufrir calvicie.



¿Después del implante capilar se puede hacer deportes?

Los médicos recomiendan esperar al menos un mes después de la cirugía, para volver a hacer actividades físicas. Esto debido a que la presión sanguínea y el sudor, pueden afectar a los injertos.



¿El pelo implantado se puede caer nuevamente?

Las unidades foliculares se obtienen de áreas inmunes a los estragos de la alopecia, por lo que el pelo se mantendrá en su lugar de por vida.



¿La intervención causa dolor o deja cicatrices?

Gracias a la aplicación de anestesia local, la cirugía es indolora. En el caso de las cicatrices, dependiendo de la técnica, resultarán completamente invisibles.



¿En cuánto tiempo se aprecian los resultados de los implantes?

El nuevo pelo comenzará a notarse a partir de los dos meses. Pero será hasta los 6 u 8 meses que el resultado podrá apreciarse casi por completo.



¿Qué es la técnica FUE?

Es un método de trasplantación capilar. En ella se toman unidades foliculares de una zona donante y se colocan posteriormente en el área afectada, no requiere cortes extensos al cuero cabelludo, ni genera una cicatriz visible.



¿La zona donante pierde densidad luego del trasplante?

No. El paciente es evaluado para conocer la densidad de su zona donante, procediendo con la intervención solo si esta no se verá afectada.