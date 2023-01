William Aristizábal Fernández, presidente UNIPS y gerente Clínica Medical, presenta algunos puntos sobre esta alianza en este escrito.

Hace algunos meses, la Unión de IPS de Colombia (UNIPS) -una alianza de más de 200 Instituciones Prestadoras de Salud en el país- publicó un artículo que informaba a la opinión pública sobre los grandes problemas del sistema de salud colombiano, al mismo tiempo que proponía mecanismos para resolverlos.



Luego de las elecciones presidenciales y la entrada de un nuevo gabinete al sector salud, la UNIPS vuelve a la palestra pública para analizar la hoja de ruta que plantea el nuevo Gobierno, así como el impacto de una inminente reforma.



Para esta alianza de IPS, la dirección que debería tomar el nuevo Gobierno con el sistema de salud es clara: construir sobre lo construido y preservar los aprendizajes conseguidos en los últimos 30 años, dado que empezar de cero y volver a subir esa cuesta llamada curva de aprendizaje se traducirá -de acuerdo con UNIPS- en recursos desperdiciados, fallas en la atención y, por qué no, en vidas perdidas.

¿Estamos en crisis?

Uno de los señalamientos más graves que se le han hecho al Gobierno en tiempos recientes es que está promoviendo una crisis en el sector para implantar un nuevo modelo de acuerdo a su visión.



Según explican voceros de UNIPS, hay que partir del hecho de que el sistema de salud colombiano viene en crisis desde hace más de cinco años y sus problemas cada día se vuelven más difíciles de resolver.



“No consideramos que se esté generando una crisis cuando se habla de liquidar las EPS. El anterior Gobierno liquidó 14, sin mencionar el costo en vidas y discapacidad para los usuarios que, finalmente, fueron trasladados antes de la liquidación de sus EPS”, afirma UNIPS.

En la misma línea, esta alianza de IPS se opone a la idea de una crisis causada por el Gobierno teniendo en cuenta las pérdidas por el no pago de acreencias a prestadores y proveedores. Además, este Gobierno, cabe destacar, recibió EPS con criterios técnicos de liquidación y otras con carteras en mora. Para los expertos, es poco probable que las EPS puedan ponerse al día con las gigantescas moras del sector.



Por otro lado, esta organización insta a los colombianos a no atarse a la idea de que el éxito de una reforma está en perpetuar las EPS.



“Consideramos que estas ya cumplieron su ciclo, no se adaptaron y perdieron su norte como administradoras, enriqueciéndose a costa del dinero de la salud más allá del porcentaje asignado a la administración; usufructuaron el manejo de los recursos de la UPC y, con ello, retardaron inescrupulosamente los pagos a proveedores y terceros. Son ampliamente conocidos los casos de corrupción, los manejos de recursos dentro de su red de integración vertical con tarifas diferenciales frente a las entidades sin contrato, obligadas a atender las urgencias y negándoseles el pago de facturas y, peor aún, la no recepción de las mismas, aduciendo falta de contratos; contratos que no se realizan por tener la red completa”, aseveran voceros de UNIPS.

Por tanto, ¿cómo esperar resultados diferentes con la misma fórmula de las EPS? Desde antes de este Gobierno las deudas ya eran impagables para las EPS y, cabe anotar, sus infraestructuras están a nombre de otras empresas de su mismo grupo económico, es decir, que las EPS -como tal- no poseen ningún activo para responder por sus deudas.



En este sentido, UNIPS cuestiona: “¿es eso lo que pretendemos defender? Tengamos la mente abierta y exploremos alternativas diferentes. Hagamos el ejercicio de pensar fuera de la caja; el nuevo modelo no debe ceñirse, necesariamente, a tener o no tener EPS: que esto sea el resultado de una construcción colectiva”.

Preocupaciones en el horizonte

Uno de los puntos que más preocupaba a las IPS con la entrada de un nuevo Gobierno era si Colombia, como país, abandonará el esquema de aseguramiento, “uno de los mejores esquemas para garantizar los servicios de salud a la población”, en palabras de UNIPS.



No obstante, la ministra de salud, Carolina Corcho, ha reiterado que se conservará el esquema de aseguramiento, para avanzar en la búsqueda de soluciones para otros inconvenientes, como los derivados de la existencia de múltiples regímenes en salud o planes de beneficios imbricados sin diferencias claras).



Frente a esto, UNIPS propone que la seguridad social sea segmentada sin una unidad de caja, lo que permita la sostenibilidad al sistema, subsidiando el mayor gasto con recursos de aquellos que obtienen mayores utilidades, tales como las ARL.

Propuestas para el sistema

UNIPS cree que la construcción colectiva es el camino para el mejoramiento del sistema de salud. Para nutrir esta conversación nacional, la organización plantea 6 grandes cambios:



1. Actividades administrativas: “Las EPS tienen autorizado el gasto de un porcentaje de la UPC para labores administrativas y cuentan con el suficiente personal capacitado y experiencia. Mal haríamos en no utilizarlo. Por ello, UNIPS plantea: si las EPS (las que estén interesadas) se agrupan en un consorcio y bajo estos porcentajes de pago con cargo a la UPC realizan la recepción de cuentas, auditoria, contratación, evaluación de la suficiencia de red y gestión de riesgo, entre otros, de entrada estaríamos garantizando la logística a nivel nacional con personal capacitado y los ajustes serían pocos. “Ahora, si por Ley las EPS no pueden tener utilidades dado que deben ser reinvertidas en prestación, no le veríamos ningún problema”.

2. Contratación: “Para ponerle cara a la ADRES, se asumen en esta administración las oficinas actuales de todas las EPS. Los usuarios, en principio, seguirán siendo atendidos acorde con el esquema de red que posee actualmente cada EPS y se empiezan a realizar los ajustes de red de acuerdo de demanda real, todo en apoyo de los centros reguladores de urgencias, quienes ya no serían subsidiarios de estas y podrían autónomamente ubicar los pacientes acorde con las necesidades del mismo, pues ya no existirían las odiosas autorizaciones; esto daría tranquilidad a la población para empezar y, paulatinamente, realizar los respectivos ajustes”.



3. Promoción y prevención: “Se hace necesario el fortalecimiento del diagnóstico y seguimiento en la zona rural y dispersa del país, la propuesta es manejarlo a través promotoras de salud liderados por enfermeros jefes, que mantengan un censo actualizado en todo la población objeto, identificando los riesgos en los diferentes grupos de edad y garantizando su manejo. Como apoyo a dichos grupos se contará con la teleconsulta al momento de necesitarla, a través de grupos especializados ubicados en un sitio georreferenciado, lo cual los vuelve mucho más costo-efectivos que enviar los especialistas casa a casa, adicionalmente deberá garantizarse una logística para hacer llegar los medicamentos a estos pacientes, porque nadie se alivia con la fórmula”.

4. Recursos para financiar el sistema: “Nuestro modelo de aseguramiento, desde el inicio, creó un sinnúmero de planes poco claros con zonas grises entre ellos, lo cual dificulta la atención y hace a algunos más rentables que otros, sin embargo, por qué no pensamos un sistema de salud que cubra los servicios de salud de la población de manera integral y se nutra de los ingresos de totales así:”



· Recurso del PBS



· Recursos de ARL



· Recursos del SOAT



· Recursos de las pólizas todo riesgo en accidentes de tránsito en excedentes

de cobertura SOAT.



· Recursos de todo tipo de pólizas que genere lesiones personales y las que posean personas, como sucede con las pólizas todo riesgo de casas, para incendios, entre otros.



· Recursos de pólizas escolares.



· Recursos de pólizas para lesiones deportivas.



· Regímenes especiales.

5. Control del sistema: “Es necesario tener claro que uno de los aspectos más importantes del sistema de salud es el manejo financiero, es por ello que todo el manejo de recursos debe estar a cargo de Superfinanciera y no de la Supersalud, que en 30 años se ha mostrado totalmente ineficiente actuando y legislando a favor de las EPS y en total contravía de las normas vigentes, su principal actividad en los últimos años correspondió a emitir normas para favorecer las entidades responsables de pago (Circular 030 de 2013) y la firma de acuerdos de pago en total contravía de las normas y las obligaciones de las EPS, o a quién le parece buena gestión la firma continua de acuerdos de pago a 3 y 5 años luego de adeudar por otros 3 sin ningún tipo de interés y sanción”.



6. Tarifarios: “Los diferentes gobiernos convirtieron los pacientes en mercancías, donde existen pacientes de diferentes estratos y se presentan exabruptos como la diferencia que se reconoce por los servicios de ARL y EPS, los cuales pueden llegar hasta el 50 % de diferencia. Por ello, la propuesta es que exista un solo manual tarifario al cual todos los prestadores tengan que acogerse y con la realidad de pagos dentro de los 30 días, sería posible con la simple actualización a valor presente del tarifario ISS, esperamos que nuestros colegas no nos crucifiquen por esta propuesta”.