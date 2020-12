Ideapad S540, ideal para trabajar y estar en movimiento

Si existe una petición por parte de quienes necesitan o desean adquirir un laptop, es el hecho de que este sea un equipo delgado y con poco peso, pero que cuente con buen desempeño. Ejemplo de ello es Ideapad S540, un portátil de la marca Lenovo cuyo diseño y funcionalidad responden a dicha exigencia.

A su aspecto delgado y liviano, ideal para quienes necesitan trabajar y estar en movimiento, se suma la posibilidad de entretenerse luego de la jornada laboral con esas series y cintas favoritas para ver en cualquier lugar.



Este portátil que pertenece a la línea de productos ‘Thin & light’ (que traduce “delgado y liviano”) muestra de entrada una carcasa resistente de aluminio anodizado: este es un tratamiento que mejora su resistencia a la corrosión y su superficie soporta las abrasiones sin perder un ápice de su elegancia en color plateado. Las bisagras le permiten abrir la pantalla hasta 180°, dejando atrás el temor a partirla; su pantalla QHD de 13,3 cuenta con bordes muy delgados para proporcionar un espacio de trabajo más grande; y su visión de gran angular con hasta de 178° y brillo de 300 nits, proporcionan una de las mejores calibraciones de colores que existen y una de las puntuaciones de PPI más altas; el resultado, una visualización verdaderamente suntuosa con colores más reales, imágenes nítidas y texto más fácil de leer.



Este aspecto refinado trae también un teclado retro iluminado fácil de usar con teclas silenciosas para un trabajo sin distracciones, y funciones de Inteligencia Artificial integradas que le facilitarán al usuario absolutamente todo porque con IdeaPad S540, puede iniciar sesión gracias a su cámara IR que reconoce cuando este está listo para usar el laptop; esta función se puede configurar con Windows Hello. Por otro lado, puede pedirle al asistente de voz Cortana que haga varias tareas por usted como buscar en línea (usando el navegador Edge) o encontrar archivos en el equipo.



Hablando de los puertos, Ideapad S540 viene con 2 puertos USB tipo C: uno habilitado para enviar de salida audio y video, y otro con función de carga del laptop; y un USB 3.1 que permite conectar accesorios, pendrives y es compatible para cargar la batería del smartphone, el cual es de gran utilidad para esta época de teletrabajo y comunicaciones a distancia. Aparte de su ventilación en la parte posterior, en la parte inferior cuenta con rejillas para salida de aire y dos parlantes certificados por Dolby, lo que se traduce en una gran experiencia de sonido cuando se usan audífonos.



En lo que se refiere a su configuración, Ideapad S540 viene con 8GB de memoria y 512GB en estado sólido junto al poder del procesador Intel Core I5-1021U y sus gráficos integrados con los que no solo podrá usar el paquete Microsoft Office 365, sino editar de forma sencilla videos y fotos sin preocuparse por la duración de la batería, ya que con el sistema Rapid Charge, cargará hasta el 80 por ciento de la batería en solo una hora.



Su conectividad wifi a/c funciona para poder navegar en cualquier zona e incluye Bluetooth 5.0 y aumento en la distancia entre dispositivos conectados, y mayor velocidad de transferencia; indispensable para los usuarios de audífonos inalámbricos.



Por último, se puede decir que Ideapad S540 es la perfecta combinación entre diseño y desempeño para quienes buscan un portátil pequeño de 13.3”, fácil de maniobrar y con un aspecto premium al mejor precio. Cabe aclarar que su peso es de solo 1,25 Kg.