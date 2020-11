¿Huila? Le contamos lo mejor y cómo llegar ¡Montémonos en el bus!

Viajar desde la capital de Colombia al Huila es lo más sencillo, lo único difícil es que, una vez se llega al departamento bambuquero, elegir entre los cientos de destinos fantásticos que posee se vuele tarea compleja. Sin embargo, aquí pretendemos no sólo contarle las facilidades del recorrido sino también lo mejor de sus paradas. ¡Pídase la ventana y póngase cómodo! En este bus azul no sólo cuidamos de usted con exigentes protocolos de bioseguridad, sino que nos convertimos en su mejor compañía para este viaje al sur del país.

El Huila es un destino para todos los gustos, a tan sólo minutos de Neiva se encuentra un desierto, un nevado, un páramo, el nacimiento del mayor río del país, un parque arqueológico patrimonio de la humanidad, y una de las personas más amables de toda Colombia: los opitas ¡buen primor!. ¿Cómo llegar? Sencillo, desde la comodidad de su casa puede ingresar a www.coomotor.com.co y comprar el pasaje en el horario y servicio que más le convenga. Aproximadamente cada 30 minutos un imponente bus azul de dos pisos o un moderno G7 con pantallas individuales de entretenimiento y cómodas sillas (que por poco fueron camas), parten desde la Terminal Salitre y del sur en Bogotá, e inclusive Soacha, a destinos australes.



¡Lo mejor de todo! Viajar al Huila es económico, puede convertirse en su plan de fin de semana, pues sus 37 municipios cobijan paisajes paradisíacos que además pueden ser disfrutados con calma y distanciamiento social, ya que la tierra de las achiras y las rajaleñas sigue siendo un paraíso por descubrir que necesita de exploradores como usted. Asimismo, si se vincula al club viajero de Coomotor puede adquirir automáticamente el 25 por ciento de descuento en sus pasajes y acumular puntos que se pueden redimir en futuros viajes.



Y como el Huila definitivamente no es sólo Neiva, con Coomotor puede llegar en su servicio de lujo al hermoso pueblo de San Agustín, visitar el mejor ‘western’ (oeste) colombiano en el desierto de la Tatacoa en Villavieja, disfrutar de las fachadas republicanas de pueblitos como Altamira y La Plata, nadar en las aguas cristalinas de los increíbles ríos y cascadas de Palermo y Paicol, disfrutar de las aguas termales de Rivera o la gastronomía de Garzón, entre los otros municipios que visita Coomotor como Campoalegre, Hobo, Gigante, Garzón, Timaná, Pitalito, Guadalupe, Suaza, Acevedo, Tesalia, Aipe, Teruel, Iquira, Isnos, Tello, Baraya, Colombia, Tarqui, Pital, Algeciras, El Agrado, Guadalupe, La Argentina, Nátaga, Suaza y Yaguará.

Desde la sabana de Bogotá al Desierto de la Tatacoa. Foto:

Y si del Huila, se ánima a visitar más departamentos, Coomotor baja también al Putumayo, Caquetá y Cauca. O regresa al norte a Cundinamarca, Tolima, Risaralda, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas y Quindío. Las posibilidades son infinitas, tan sólo hace falta que después de esta lectura usted apague la pantalla y abra las maletas, que no pase el 2020 sin haber realizado ese viaje que tanto merece y que está esperando por usted.



La nueva forma de viajar en bus



¡Hagamos este ejercicio! Cierre un momento sus ojos y piense en el último viaje en bus que usted ha realizado ¿cuál fue el motivo?, ¿A dónde iba? ¿Cómo se sintió?



Desde hace más de medio siglo Colombia se recorre en bus, pero ahora viajar en bus no es lo mismo que hace 10 años, a pesar de que la pandemia por Covid-19 ha interrumpido alguna de las comodidades del recorrido como las mantas y los refrigerios, sigue siendo un placer seguro viajar en estos buses de moderna tecnología. Coomotor lleva 59 años transportando a los colombianos y hoy más que nunca cuida de sus trotamundos. Por eso, seguimos invitando a todos los ciudadanos a reactivar la economía y el turismo juntos, sin dejar de cuidarnos, ya esperamos suficiente, está en nuestras manos #MovilízatePorColombia.



El placer de ir en Chiva



Uno de los tesoros que tiene Colombia y que Coomotor aún conserva con mucho cariño, son sus clásicos e icónicos buses escaleras o también conocidas como ‘chivas’. Este colorido automotor que permite llegar a más de 20 veredas de diferentes municipios del Huila donde los buses de lujo aún no desfilan y que hacen parte de la memoria colectiva del país, brindando una experiencia que todo colombiano debería vivir. Lo invitamos a darse la oportunidad de subir en la parrilla ubicada en el techo de la chiva y sentir el viento besar su rostro, dejarse envolver por el aroma a planta verdes de las montañas, el sonido de los ríos y riachuelos cerca, y sentir en todo el esplendor la maravilla de la existencia.