HP y la Fundación PLAN se unen por la educación de la niñez colombiana

Dominar otros idiomas es una tarea fundamental que todavía está pendiente en Colombia. Y es que esta habilidad, cada vez más importante en un mundo interconectado como el nuestro, no solo les permite a los niños proyectarse para acceder en el futuro a más oportunidades, sino también para potenciar sus capacidades a lo largo de su proceso formativo.

De hecho, la Universidad de Jyväskylä Group (Finlandia), en su “Documento de opinión sobre el valor y el futuro de la educación en lenguas”, ha demostrado que el aprendizaje de un segundo idioma aumenta la capacidad de resolución de problemas, el pensamiento crítico y la escucha. Asimismo, mejora la memoria, la concentración y la capacidad multitarea.



Desafortunadamente, nuestro país aún necesita avanzar mucho para sobresalir en este aspecto. Una clara muestra de ello es que Colombia es uno de los países latinoamericanos con niveles más bajos de inglés.



Incluso Colombia perdió casillas en el último año en el EF English Proficiency Index 2020, un ranking de Education First que clasifica a los países por su nivel promedio de habilidades en ese idioma. Nuestro país pasó del puesto 68 en 2019 al puesto 77 en 2020.

Una iniciativa que aporta su grano de arena

Es necesario que este panorama mejore, y por ello HP Inc. y la Fundación Plan decidieron unirse unen con la campaña “Regreso a clases con causa”, una iniciativa que tiene como objetivo apoyar la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de poblaciones que viven en condición de vulnerabilidad, proporcionándoles recursos para el aprendizaje de un segundo idioma.



En el marco de esta unión, la compañía tecnológica donará más de 43.000 cursos de inglés llamados “Mis primeras 100 palabras”. Los destinatarios serán niños y niñas que forman parte de la fundación y que se encuentran en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Bolívar y Sucre, zonas que históricamente han sido afectadas por la violencia.



Igualmente, niñas y niños migrantes, residentes en Bogotá, Cúcuta y Barranquilla, resultarán beneficiados.



Cabe resaltar que HP Inc. también entregará 10 kits de estudio conformados por un computador HP 14cf3037 y una impresora Smart Tank 530, para que los menores de las comunidades con las que trabaja Fundación Plan tengan acceso a herramientas que enriquezcan su aprendizaje.



“Con esta campaña queremos aportar nuestro grano de arena para que, de la mano de la población colombiana, apoyemos el acceso de niños, niñas y adolescentes a recursos educativos que garanticen una formación de calidad. En HP no solo estamos comprometidos con la transformación tecnológica del país, sino con su crecimiento a nivel social; por eso nos llena de orgullo presentar este tipo de iniciativas que, sabemos, son muy positivas para nuestros futuros líderes, especialmente en estos momentos en los que la educación se ha volcado principalmente a un modelo virtual”, afirmó Mateo Figueroa, gerente general de HP Inc. Colombia.



En la misma vía, Ángela Anzola de Toro, presidente ejecutiva de la Fundación Plan, destacó la importancia de la conectividad para la niñez en estos momentos: “En Colombia, 58,4% de los hogares no cuentan con computador de escritorio, portátil o tableta, y en la zona rural esta cifra aumenta a 90,6% de hogares, lo que implica que en este momento de pandemia, los niños, niñas y adolescentes que ahí viven no han podido continuar con sus clases, pues no tienen como participar en actividades virtuales. Esta campaña les da la oportunidad no solo de estar conectados, sino de gozar de su derecho a la educación y de continuar sus procesos de formación con un segundo idioma que les permitirá estar más cerca de cumplir sus sueños”, manifestó Anzola de Toro.

¿Cómo ayudar?

Usted puede unirse a la iniciativa por medio de la compra de computadores de escritorio All-in-one e impresoras InkTank 315, InkTank 410, InkTank 415, Smart Tank 515 y Smart Tank 519. Estos productos de HP estarán marcados con el sello de la campaña entre el 1 de febrero y el 31 de marzo en tienda virtual, almacenes de cadena y distribuidores autorizados a nivel nacional.



Quienes deseen apoyar la iniciativa contribuirán de este modo a la entrega de los cursos de inglés para niños, niñas y jóvenes de la Fundación Plan; además recibirán un código para acceder a 12 cursos interactivos de computación e inglés en la página www.imprimeyaprende.com.