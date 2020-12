HP lo invita a estar conectado con los que más quiere

Se acerca la Nochebuena y con ella un sinnúmero de sentimientos que evocan una época de unión familiar, pero que recuerdan que esta vez la Navidad será diferente y, aunque esto implica cambios en las tradiciones de cada uno de los hogares al transformar las celebraciones, la conectividad toma mayor relevancia al lograr conectar los corazones.

Es por ello que hoy HP quiere invitar a los colombianos a tomar conciencia sobre el cuidado frente al covid-19 en una fecha tan especial como el 24 de diciembre y, a estar conectados con los que más quieren a través de sus dispositivos. La compañía contribuirá llevando miles de mensajes de amor y felicidad a los adultos mayores a través de la donación de cinco kits (uno por hogar para adultos mayores o fundación), que incluyen un computador All in ONE, una diadema de conferencias HP y una impresora multifuncional HP Ink Tank 410.



A partir del 17 de diciembre y hasta el 22 del mismo mes, usted podrá ser parte de esta iniciativa que conectará las familias con las personas que más hay que cuidar. Lo único que debe hacer es ingresar a navidad.experienciashp.com, subir un video o una fotografía con un mensaje para los abuelitos y compartir e invitar a sus conocidos a sumarse a través de sus redes sociales. Por cada 100 mensajes, HP entregará los elementos anteriormente mencionados.



Recuerde que lo más importante es cuidarse y estar conectados en esta Navidad.