Para nadie es un secreto que la modalidad híbrida llegó para quedarse gracias a sus múltiples ventajas: libertad, flexibilidad y equilibrio entre la vida laboral y personal; aspectos que representan diversos beneficios, no solo para los empleados, sino también para las empresas. Sin embargo, dicha forma de trabajar trajo consigo diferentes retos y, entre ellos, está la seguridad.

De la seguridad se encargan los equipos que han sido designados para administrar las inversiones tecnológicas de una compañía, y en ese sentido, para ellos se hace cada vez más difícil controlar los riesgos de ciberseguridad y las amenazas a las que los empleados se enfrentan, ya que los atacantes cada vez son más exitosos en eludir las defensas para proteger la información y engañar a los usuarios, lo que ha llevado a grandes empresas a ofrecer soluciones que ataquen este nuevo fenómeno.



Tal es el caso de HP Inc., una compañía que desde hace más de 70 años permite que las personas reinventen su mundo de la mano de la tecnología y que en la actualidad trabaja para que los empleados de una organización continúen laborando desde sus hogares, sintiéndose 100 por ciento conectados.



“Comprendimos que, sin la tecnología adecuada, no se pueden generar buenos espacios colaborativos de trabajo, por lo que el reto estaba en mantener a las personas unidas a través de soluciones seguras y productivas, para que, sin importar donde se encuentren, ya sea en una sala de juntas o frente a su escritorio en el hogar, puedan establecer buenos canales de comunicación en los que no se pierdan las ideas ni se vea afectado el rendimiento laboral. Para esto, hemos desarrollado computadores con capacidades de audio y video revolucionarias que generan una sensación de mayor cercanía, además de toda la estructura de seguridad que mantenga su información protegida”, afirma Leonardo Valencia, gerente de la categoría de portátiles empresariales en HP Inc. Colombia.

Soluciones para la seguridad

En línea con lo anterior, y pensando en las necesidades que han surgido en el entorno tecnológico los últimos años, HP Inc. ayuda a las entidades a cuidar sus lugares de trabajo híbrido a través del desarrollo de nuevas soluciones y estrategias.



Ejemplo de ello es HP Wolf Security, una herramienta que protege de forma robusta e integrada desde el silicio hasta la nube y de la BIOS al navegador. HP Wolf Security apoya a los equipos informáticos a brindar una defensa profunda y una protección mejorada a la privacidad e inteligencia de amenazas, reuniendo datos en el dispositivo endpoint y custodiando las compañías en general.



Ahora bien, ¿en qué tipo de equipos es ideal integrar dichas soluciones? Por un lado, se encuentran los portátiles que pertenecen a la serie HP ProBook 400, equipos que combinan estilo y poder para los trabajadores en movimiento, como el HP ProBook 440, con el cual se puede controlar el rendimiento de la batería, personalizar las opciones de carga mediante el tablero HP Power Manager, obtener hasta un 50 por ciento de duración con tan solo 30 minutos de carga, lograr conexiones rápidas de internet, trasladarse de un lado a otro en medio de una llamada sin interrupciones y personalizar las aplicaciones o comandos, entre otros. Y, por el otro, los equipos de escritorio que pertenecen a la misma serie que ejecutan tareas exigentes como el HP Pro Mini 400 G9, HP Pro Tower y HP ProOne 400, que permiten trabajar de manera inalámbrica, segura y eficiente, utilizar poderosas herramientas de seguridad, transferir y acceder a los datos rápidamente con puertos USB 3.0, expandir su capacidad de almacenamiento, realizar múltiples tareas eficazmente y restringir el acceso autorizado, entre otros. Son equipos que comparten la mayoría de sus características, pero vienen en presentaciones diferentes que se adaptan al espacio del lugar de trabajo.

Rendimiento para mayor productividad

Cuando una compañía decide adquirir las herramientas adecuadas para el trabajo de sus empleados, les permite ser más productivos, que tengan menos interrupciones mientras trabajan y mejores experiencias laborales con la tecnología.



“Según el informe de Rebellions and Rejections de HP, el 37 por ciento de los trabajadores de oficina encuestados consideró que las políticas y tecnologías de seguridad suelen limitarlos en sus labores del día a día. En ese sentido, es fundamental crear una cultura de seguridad que sea más colaborativa, en la que se eduque a los empleados sobre los crecientes riesgos que existen, y a su vez, hacerles ver a los equipos de tecnología que los protocolos de seguridad muy restrictivos pueden impactar significativamente los flujos de trabajo, es decir, debe encontrarse un balance que favorezca a ambas partes”, afirma Sandra Hinestroza, Managing director HP Inc. Colombia.



En medio de ese contexto, el rendimiento de los dispositivos también es relevante y HP Inc. cuenta con un portafolio que incluye las soluciones de seguridad, pruebas militares de alta resistencia y procesadores de gran rendimiento que se acomodan a las necesidades y perfil de los diferentes usuarios dentro de la compañía.



“Deseamos que, al usar un computador o una impresora de HP Inc., los colombianos sientan que cuentan con las herramientas necesarias para hacer su día a día más práctico. Entendemos las necesidades y retos a los que se enfrenta el mercado laboral y la forma en que la tecnología impacta cada vez más nuestra cotidianidad, por lo que nuestro compromiso por entregar los mejores dispositivos que apoyen el crecimiento de las empresas es nuestro pilar más importante”, finaliza Hinestroza.

Para conocer más sobre el portafolio de HP para empresas y recibir asesoría en su proceso de compra de tecnología ingrese a https://www.hp.com/co-es/business/pro-computers.html