Hoy, más que nunca, invertir en la Florida es la mejor opción

El estado de la Florida está en su mejor momento para la inversión en bienes raíces (o ‘real estate’) tanto para personas que viven en Estados Unidos como para los extranjeros, entre ellos, los colombianos.

Las razones para que se esté presentando este fenómeno son varias, según cuenta Julio Ospina, International Real Estate Advisor de Wise Group: “Para comenzar, estamos hablando de un estado con un clima ideal. Junto con eso, en la Florida la carga tributaria es mucho más baja que en el resto del país, característica que lo está haciendo ideal para ‘baby boomers’ en busca de un lugar de retiro”.



A la par, existe un fenómeno muy interesante, generado por el deseo de ese tipo de compradores de adquirir en el estado casas primarias, es decir, para habitar, y no solamente para alquilar. Dicho comportamiento evita los denominados “capitales golondrina”, que se definen como las inversiones efectuadas en bienes raíces por foráneos que siguen viviendo en otras regiones y no tienen en sus planes establecerse localmente, haciendo más sano el mercado inmobiliario de la Florida.



Sumado a eso, Ospina explica que las bajas tasas de interés y la afluencia de clientes están creando una dinámica ideal que puede ser aprovechada por prácticamente cualquier persona, ya sea local o proveniente de otros estados y países.



Un tercer aspecto que hace del estado el destino ideal para la inversión es que los índices de desocupación de las propiedades industriales, bodegas y oficinas están en sus niveles récord más bajos. Y no hay que olvidar que grandes empresas tecnológicas y financieras han tomado la decisión de instalarse en la Florida.



“Lo anterior permite que el mercado inmobiliario del estado no sea solamente de especulación, sino que también se presente como un mercado real, en el que el dinero que llega se queda y circula acá. Si bien el ‘real estate’ presenta ciclos, no consideramos que, dadas las condiciones actuales, vaya a haber un descenso en los precios de las propiedades, sino una estabilización, lo cual es también una ventaja para los inversionistas”, asegura el International Real Estate Advisor de Wise Group.



Por último, la Florida está presentando un notable incremento en su población, contrario a la tendencia del resto de Estados Unidos. Esto significa que sus condiciones de bienestar son ideales, los volúmenes de inversión van en aumento y la oferta de espacios inmobiliarios debe ponerse a tono, en poco tiempo, con la realidad de la demanda, dinamizando el mercado y ampliando el abanico de posibilidades.

Qkapital Foto: Qkapital

Ventajas por donde se mire



Julio Ospina destaca que para un colombiano invertir en bienes inmuebles en los Estados Unidos representa mejor proyección de incremento en su renta. “Si bien hoy hay más personas viviendo en la Florida, muchas de ellas no llegan a comprar vivienda, sino a alquilar. Cabe anotar que los precios de los alquileres han venido en alza, alcanzando niveles récord”, manifiesta.



Debido a eso, cualquier persona que invierta en dólares va a recibir un mayor flujo de caja mensual que el que se registraba hace algunos meses, haciendo que el mercado sea bastante atractivo para los colombianos con capital.



Otro aspecto atrayente del mercado en la Florida es que la necesidad de las personas de volver a viajar, luego de los hechos provocados por la pandemia de covid-19, va a hacer que los inmuebles vacacionales tengan una enorme demanda. Entonces, se prevé que invertir en propiedades con este fin va a ser buen negocio. Lo mismo sucederá con el segmento residencial.



Ospina destaca: “El mercado inmobiliario en la Florida se presenta como una muy interesante posibilidad para expandirse y resguardar patrimonio ante cualquier imprevisto. A los colombianos nos encanta vivir en nuestro país y estamos orgullosos de eso, pero es bueno diversificar las inversiones para que el ahorro que hemos hecho durante mucho tiempo tenga más valor”.



Con respecto a los impuestos, que sean más bajos en este estado no solo beneficia a los estadounidenses. Los inversionistas procedentes de nuestro país también pueden disfrutar de una menor carga tributaria, pagando incluso la mitad de lo que suelen liquidar por un patrimonio similar en cualquier ciudad de Colombia.



La mejor oportunidad



El ‘real estate’ ha demostrado ser un producto que permite generar importantes ganancias, que va de la mano con la inflación y que se convierte en una alcancía rentable y segura, siendo mucho más sencillo de lo que cualquier persona pueda pensar.



Solo hay que considerar las necesidades del inversionista y su entorno familiar para acceder a los productos inmobiliarios más convenientes en la Florida. Varias de estas posibilidades permiten obtener el estatus legal de residencia o llegar a nuevos mercados, no solo desde el punto de vista de negocios, sino como la mejor excusa para establecerse de manera temporal o definitiva.



Julio Ospina anima a los colombianos afirmando que “nunca es mal momento para invertir en finca raíz en Estados Unidos y, entre más rápido se haga, más pronto comenzarán a disfrutarse los frutos de haber tomado la decisión. No hay que olvidar que estamos hablando de la economía más fuerte del planeta, muy estable y con un estilo de vida ideal para cualquier persona. Todo el mundo está mirando hacia Miami, entonces ¿por qué no darnos la oportunidad?”.



Para más información

Redes sociales: @yojulioospina.

YouTube: yojulioospina

Whatsapp: +1-786 837-5357

Correo electrónico: julio.ospina@wisegroupfl.com



Está interesado en invertir en finca raíz en Estados Unidos, saber cómo conseguir financiación con Bancos Americanos y obtener una residencia legal en Estados Unidos?



Lo invitamos el 28 de septiembre de 2021 a las 2:00pm a través del Canal de Youtube Live del Tiempo a un Webinar donde podrá conocer estos temas https://www.qkapitalcolombia.com.co/webinar