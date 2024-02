Hoteles Decameron: dígale “sí” a unas vacaciones con todo incluido

Planear unas vacaciones se convierte en una tarea emocionante y llena de posibilidades cuando se empiezan a imaginar los destinos que se visitarán, los lugares que se explorarán y las experiencias que se vivirán. Desde decidir entre visitar playas o ciudades históricas hasta preferir las aventuras de adrenalina o los planes de relajación, cada detalle cuenta.

En ese sentido, surge la pregunta de cómo lograr unos días de descanso inolvidables. La respuesta la ofrece la cadena hotelera Decameron, presente en ocho países de Latinoamérica, reconocida por su excelente servicio y sus planes todo incluido. De hecho, tiene una oferta diseñada para satisfacer cada necesidad y presupuesto.



“Nuestro valor agregado, el todo incluido, busca que los huéspedes disfruten sin preocuparse por los gastos adicionales al final de su estadía. Desde desayunos, almuerzos, cenas, snacks, hasta bebidas y actividades, todo está incluido en este plan”, dice Andrés Vergara Cortés, director de e-commerce y marketing digital de Decameron, agregando que “pero el todo incluido va más allá de lo que incluye, va unido a la experiencia que parejas o familias viven dentro de nuestros hoteles”.

Continuando con el directivo, Decameron se esfuerza por hacer que sus huéspedes vivan verdaderamente el destino, no solo aprovechando las comodidades del hotel, sino también conociendo a través de los tours disponibles. “Contamos con otro negocio, Decameron Explorer, que brinda programas y servicios de transporte en la categoría más conveniente para nuestros huéspedes”, señala Vergara Cortés.

El universo Decameron

Al hablar del mundo Decameron, la empresa líder en la región se destaca por ofrecer una experiencia vacacional diversa y satisfactoria para todo tipo de viajeros. En cuanto a la alimentación, los huéspedes pueden disfrutar de exquisitos y variados desayunos y almuerzos estilo buffet, así como cenas a la carta con una amplia selección de opciones y bebidas de diversos sabores. En cuanto al entretenimiento, hay escenarios con música en vivo, espectáculos nocturnos, cine familiar, bares, mariachis, juegos, trivias y concursos, entre otras actividades. Para los amantes de la diversión, aeróbicos, tenis, clases de baile, manualidades, deportes náuticos no motorizados y acceso a playas.



"Cuando nos referimos al plan todo incluido es importante destacar que hay dos opciones: el All Inclusive tradicional y el All Inclusive Plus. La diferencia radica en la tarifa y en el acceso a zonas exclusivas, piscinas, bebidas premium y restaurantes a la carta sin necesidad de reserva, entre otros beneficios", explica Vergara Cortés.

La magia de sus vacaciones

Por último, el compromiso de la cadena hotelera Decameron siempre será escuchar a sus huéspedes. Por esta razón, cuenta con una encuesta de satisfacción donde cada huésped puede proporcionar retroalimentación sobre lo que les gusta del hotel, lo que no les gusta o lo que consideran que hace falta.



"La voz del huésped es fundamental para nosotros. Revisamos constantemente las opiniones que nos brindan tanto en nuestras encuestas internas como en distintas aplicaciones de reseñas. Basándonos en estas opiniones, desarrollamos planes de mejora, mantenimiento, remodelaciones, entre otros aspectos. De hecho, gracias a esta retroalimentación, estamos inaugurando un parque acuático infantil en Isla Barú y Cartagena", concluye Andrés Vergara Cortés, director de e-commerce y marketing digital de Decameron.