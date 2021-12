Llegó al país una compañía comprometida a nivel global con la tecnología de los dispositivos inteligentes para brindarles a sus usuarios la posibilidad de ir más allá a través de herramientas, aplicaciones y funcionalidades. Se trata de Honor, una empresa fundada en el año 2013 que nació con un enfoque estratégico en innovación, calidad y servicio, y que día a día trabajar por avanzar a pasos agigantados.

“En este 2021 Honor renació y se reinventó y no solo a nivel de independencia. Durante muchos años, fuimos una marca hermana de Huawei y hace un año nos independizamos, tomamos nuestro propio camino, abrimos las alas y le dimos la bienvenida a más de 100 mercados en todo el planeta incluyendo mercados claves en América Latina como Colombia”, afirma David Moheno, director de comunicaciones de Honor para Latinoamérica.



Los años de experiencia de Honor dentro del mercado de la tecnología de consumo han llevado a la compañía a consolidarse en más de 2.100 mercados, por medio de la investigación y el desarrollo dirigidos a conocer perfectamente al consumidor y a establecerse en todos los escenarios posibles.



“Honor es una marca que siempre va a buscar dentro de su estrategia una dualidad muy importante. Tenemos los recursos de investigación y desarrollo y la inversión global para desarrollar productos de todo tipo de categorías. Sin embargo, siempre estamos escuchando las necesidades de los consumidores locales aunque sean cientos. Nosotros hacemos una estrategia a la medida para cada uno de los países y justamente por eso en Colombia comenzamos con el lanzamiento de productos alusivos al ecosistema como la Honor Band 6 o los Honor True Wireless Stereo X1 que son auriculares con cancelación de ruido”, continúa Moheno.



El nuevo Honor 50



Pantallas más grandes, batería con larga duración y conectividad sin límites, son tres de los factores que Honor tuvo en cuenta al momento de lanzar su nuevo smartphone: el Honor 50, un equipo en el que la compañía trabajó en conjunto con aliados como Qualcomm, expertos en tecnología.



“Algo muy importante es que es un dispositivo que está listo para 5G, hay muchas redes para 5G habilitadas en el mundo (..) y hay muchas funciones que Honor tomó desde la plataforma Qualcomm; lo que enfocamos en la cámara y la experiencia del usuario. Sabemos que nuestro procesador es muy poderoso y se va a poner como referencia en la creación de contenido”, explica Ricardo Anaya, Product Manager de Qualcomm Latam.



La alta capacidad del procesador del nuevo Honor 50, lo posiciona como un referente para juegos que necesita operar bajo una red veloz con excelente cubrimiento, para lo cual existe Claro, la compañía de telecomunicaciones.



“Claro como empresa líder de telecomunicaciones trabaja día a día para traer la mejor tecnología a todos nuestros usuarios a nivel nacional, no solamente tenemos la red más amplia del país, sino los mejores fabricantes de equipos”, enfatiza Luz Neila Muñoz, directora de terminales para el hogar y de dispositivos móviles en Claro.



Algunas de sus características



El diseño del nuevo Honor 50 es una de sus características principales. Cuenta con una pantalla OLED de 6,57 pulgadas creada especialmente para gamers y el consumo de contenidos, a la que se une una curvatura de 75 grados que le proporciona una ergonomía mucho más avanzada y una capacidad más inmersiva para ver videos, series y programas.



“Tenemos un panel OLED que puede reproducir más de 1.070 millones de colores, así que cualquier serie, programa o película se va a ver impecable. Otro elemento muy importante es la frecuencia de actualización o tasa de refresco de 120 Hz, lo que significa que todos los movimientos que vamos a ver en pantalla, los vamos a ver con una velocidad fluida y sin pausas”, cuenta Moheno.



En lo que a la parte exterior se refiere, el Honor 50 es un producto delgado y ligero que tiene un peso de tan solo 175 gramos, es decir, es de los más ligeros de su categoría. Por otro lado, permite disfrutar de un módulo de cuatro cámaras principales con lo mejor de la estética y el poder.



“Contamos con una cámara principal ubicada en la parte superior, un gran sensor de 108 megapíxeles que es el sensor más grande en su categoría. Tanto en la trasera como en la frontal vamos a tener 32 megapíxeles y no hay cuenta de megapíxeles más alta en este tipo de producto. También tenemos tres sensores secundarios, uno de profundidad de campo para dar un efecto retrato, una cámara gran angular de ocho megapíxeles para hacer tomas arquitectónicas y de paisaje, y un sensor macro de dos megapíxeles para tomar fotografías a cuatro centímetros de distancia”, puntualiza Moheno.



A lo anterior, se suman los modos de multivideo que pueden intercambiarse entre ellos en una sola toma y simplificar la postproducción de los mismos, y una batería de 4.300 miliamperios compuesta por un sistema que no desperdiciará energía.



“Para los que buscan un smartphone no solo versátil, poderoso y con gran capacidad en cámara, sino compatible con todas sus aplicaciones, juegos y servicios, en el Honor 50 lo van a encontrar (…) Está impulsado por los servicios móviles de Google, eso quiere decir que el Honor 50 y los demás productos que estaremos lanzando, no van a tener ninguna restricción, los usuarios van a encontrar una experiencia hecha a la medida por las características y las tecnologías que estamos brindando y que son muy específicas de Honor y sus partners”, finaliza Moheno.



Para conocer todos los detalles del Honor 50 ingrese a www.hihonor.com/co/products/smartphone/honor-50/