Homenaje a quienes reconstruyen el tejido social del país

Durante 33 años, el Premio Cafam a la Mujer ha visibilizado las historias de las mujeres que, con esfuerzo, entrega y empatía, han transformado las realidades de sus comunidades en todo el territorio nacional. En uno de los momentos más desafiantes en la historia de nuestro país, este certamen tendrá una edición especial el próximo 8 de marzo a las 8:00 a.m., con la realización del Foro “Mujeres más fuertes por Colombia”.

En este espacio, la Caja de Compensación Familiar Cafam abre un escenario de conversación en el cual se pretende visibilizar cómo el rol de las mujeres seguirá siendo determinante en la reconstrucción del tejido social y la recuperación sostenible del país.



A través de la historia de seis destacadas mujeres en distintos sectores, se representarán los desafíos, las luchas y los logros de las colombianas en esta coyuntura particular.



“Desde cada uno de sus territorios y campos de acción, las mujeres colombianas seguirán demostrando cómo son motores de transformación y bienestar. En esta edición especial del Premio Cafam a la Mujer, queremos seguir visibilizando estas historias de mujeres que trabajan sin descanso por mejorar la calidad de vida de sus comunidades, especialmente de la población más vulnerable. Ese ha sido nuestro compromiso en los últimos 33 años, y así lo seguiremos haciendo”, aseguro Martha Lucía Merchán, coordinadora general del Premio Cafam a la Mujer.



El Foro “Mujeres más fuertes por Colombia” tendrá la moderación de Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN y de María Consuelo Araujo Castro, gerente de Proyectos Urbanísticos en Cafam.



Las panelistas que compartirán sus historias serán la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez; la mayor general Clara Esperanza Galvis Díaz, directora general del Hospital Militar Central; Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional de Colombia; María Adelaida Arango Hoyos, vicepresidenta de Desarrollo Sostenible del Grupo Nutresa; Zulma Cucunubá, epidemióloga e investigadora del Imperial College de Londres; y Johana Bahamón, presidente ejecutiva de la Fundación Acción Interna y Mujer Cafam 2020-2021.



Durante el desarrollo del Foro se le otorgará a Diana Trujillo Pomerantz, Ingeniera Aeroespacial, un homenaje especial del Jurado Nacional del Premio Cafam a la Mujer. Se le entrega este reconocimiento por su dedicación, experiencia, liderazgo y por ser un ejemplo de vida para millones de jóvenes.



La invitación es para que se conecten a esta “Edición Especial” del Premio Cafam a la Mujer, el próximo 8 de marzo de 2021 de 8:00 a.m. a 9:30 a.m., a través de la página web premiomujer.cafam.com.co o las redes sociales @cafamoficial en Facebook y Twitter. Adicional, contaremos con streaming en El Tiempo.com.



Perfil Diana Trujillo Pomerantz – Homenaje especial del Jurado Nacional del Premio Cafam a la Mujer 2021



Diana Trujillo Pomerantz, Ingeniera Aeroespacial, nació el 4 de enero de 1983 en Cali y en 2007 se convirtió en la primera mujer latinoamericana en ser admitida por la Academia Espacial de la Nasa.



El 18 de febrero 2021, participa en el diseño del brazo robótico y dos instrumentos del explorador llamados Pixl Y Sherloc. Además, fue la presentadora de la llegada del robot Perseverance a Marte, en la primera transmisión en vivo en español de una misión espacial de la Nasa.



Premio Cafam a la Mujer 2022



Para la versión 33 del Premio Cafam a la Mujer a realizarse en2022, si la emergencia sanitaria lo permite, se espera iniciar proceso de convocatoria, elección y postulación de las candidatas por región en el mes de agosto de este año. La ceremonia de elección de la nueva Mujer Cafam está prevista para marzo de 2022.

