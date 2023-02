Más de 30 mil colombianos han aplicado al programa de Holberton Colombia, una academia de software de la cual se han graduado más de 750 desarrolladores de software quienes ya se encuentran en el mercado laboral tanto a nivel nacional como a nivel internacional trabajando para empresas de alto prestigio mundial, con salarios promedio de cinco millones y algunos incluso ganando hasta 25 millones de pesos al mes, con empresas internacionales.

<Los programadores entrenados en Holberton Colombia han sido contratados en empresas nacionales e internacionales como Globant, Encora, Endava, Perficient, Kombea, Moove it, Mercadolibre, Rappi, Bancolombia, Davivienda, Scotiabank, Banco Santander, Oracle, Microsoft, Quick, Bimbau, Comfama y más de 300 empresas adicionales que encuentran bien calificado el talento de los egresados de Holberton Colombia.



Holberton School es una academia de software nacida en Silicon valley, disruptiva e innovadora cuyo modelo ha sido destacado en publicación del Banco Interamericano de Desarrollo. Holberton School, en la actualidad opera en más de 20 países y en más de 29 ciudades a nivel mundial distribuidas en todos los continentes y entrena miles de participantes anualmente. Holberton provee programas de fácil acceso para que los interesados en esta industria puedan iniciarse en una carrera en tecnología que les dé acceso a trabajos mejor pagados.

Facebook Twitter Linkedin

La reunión global de Holberton permite planear las metas de la comunidad y el sistema de entrenamiento en software a nivel mundial. Foto: Holberton School

Holberton School es una academia de software nacida en Silicon valley, disruptiva e innovadora cuyo modelo ha sido destacado en publicación del Banco Interamericano de Desarrollo. Holberton School, en la actualidad opera en más de 20 países y en más de 29 ciudades a nivel mundial distribuidas en todos los continentes y entrena miles de participantes anualmente. Holberton provee programas de fácil acceso para que los interesados en esta industria puedan iniciarse en una carrera en tecnología que les dé acceso a trabajos mejor pagados.



Holberton llegó a Colombia en el año 2019 y su operador inicial fué Fundación Coderise y ha recibido apoyo de muchas entidades de orden nacional e internacional y el respaldo de varias entidades públicas y privadas. En apenas un año ya operaba en las cuatro principales ciudades del país.

Facebook Twitter Linkedin

Más de 750 desarrolladores de software de alto nivel se han entrenado con Holberton y algunos con salarios de hasta 25 millones de pesos al mes. Foto: Holberton School

Holberton llegó a Colombia en el año 2019 y su operador inicial fué Fundación Coderise y ha recibido apoyo de muchas entidades de orden nacional e internacional y el respaldo de varias entidades públicas y privadas. En apenas un año ya operaba en las cuatro principales ciudades del país.



Desde el 2019, la metodología de Holberton basada en cohortes, centrada en proyectos y aprendizaje entre pares, sin clases magistrales ni profesores tradicionales y con la filosofía de aprender a aprender ha demostrado que puede ofrecer al mercado desarrolladores de alto nivel internacional globalmente competitivos, convirtiéndose en una alternativa innovadora, disruptiva y escalable como lo necesita Colombia para afrontar un desarrollo económico alternativo basado en conocimiento.

Facebook Twitter Linkedin

Durante la pandemia, la academia Holberton se adaptó a las circunstancias y entrenó más de 200 desarrolladores de software. Foto: Holberton School

Con la pandemia se hizo más evidente que América Latina se estaba quedando atrás en talento digital para competir en la 4a. revolución industrial, pues aunque existe un pool de programadores, esto no es suficiente para satisfacer las necesidades de la región que además, tiene el potencial de ser fuente de talento global.



A pesar de los esfuerzos que se han hecho para reducir la deficiencia de talento digital que algunas entidades lo estiman en más de 80.000 para Colombia, la educación tradicional no da abasto para suplir esa demanda de talento y es que al consultar en el Sistema Nacional de Educación Superior (SNIES) la suma de graduados en Ingeniería de Sistemas de las universidades privadas más reconocidas en cada una de las 4 principales ciudades de Colombia desde el 2019 al 2021 es apenas similar a la cantidad de casi 800 desarrolladores de alto nivel egresados de Holberton Colombia. Holberton no compite con la educación formal pues no ofrece un programa educativo y no entrega títulos formales, pero ayuda a satisfacer la demanda por talento de las empresas que en el mundo del software contratan por habilidades y no por diplomas.

Facebook Twitter Linkedin

La comunidad global de Holberton es una de las principales características, pues no solo permite compartir con compañeros localmente sino también a nivel mundial. Foto: Holberton School

Las posiciones que ocupan los egresados de Holberton Colombia incluyen Full Stack Developer, Backend Developer, Python Developer, Frontend Developer, Data Engineer, Data Architect, Cloud Engineer, Android Developer entre muchas otras como se puede evidenciar en la red profesional LinkedIn.



En Holberton, los participantes tienen la opción de “entrenarse ahora y pagar después” cuando tengan un empleo. Dos mil personas han iniciado el programa y un gran porcentaje de los egresados de Holberton ya cuenta con trabajos que pagan más de $5 millones de pesos y el 90% de los egresados consiguen trabajo en los primeros 90 días



Los desarrolladores de software son la nueva fiebre de oro y Holberton Colombia es consciente de ello, por eso ha desarrollado una metodología totalmente innovadora y disruptiva, basada en cohortes, proyectos e interacción peer to peer para aprender haciendo, con sesiones en vivo de forma remota y presencial. Estos cerca de 800 programadores reciben ingreso promedio de $5 millones al mes, lo cual le genera a la economía del país más de $48 mil millones de pesos anuales que tiene un efecto multiplicador en la economía de al menos 5X, es decir, una contribución al PIB superior a los 240 mil millones de pesos anuales.