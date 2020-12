Historias de grandeza creadas por manos colombianas

Jennifer Rodríguez es una chef colombiana que hace más de 10 años tomó la decisión de crear un restaurante en Mesitas del Colegio, Cundinamarca. ‘Mestizo’, como lo llamó, nació “en medio de una crisis económica que me llevó a la cocina y de ahí a desarrollar un proyecto que, con el tiempo, ha ido tomando más fuerza y forma porque siempre he tenido la intención de contar la cultura que hay alrededor de la cocina de mi casa. Además, sentí que perdíamos un poco la identidad en Mesitas del Colegio hablando de la gastronomía”, afirmó Rodríguez.

En otra cocina con sabores diferentes, pero con el mismo objetivo de resaltar los ingredientes y la cultura gastronómica colombiana, se encuentra Marcela Arango, una chef que fundó el restaurante ‘El Pantera’ de cocina mexicana “no tradicional porque, aunque nos inspiramos en ese tipo de cocina, usamos productos locales. El maíz de las tortillas es de los Montes de María, el queso es del Caquetá y gran parte del ají que usamos proviene de comunidades indígenas. La cocina colombiana no es solo enfocarnos en lo nuestro sino empezar a usar productos locales y apoyar a nuestros productores”, aseguró la chef.



Paralelo a estas dos historias, hay cientos de personas que, a través de sus testimonios y relatos, han querido recuperar la esencia de un país que centra su magia en la diversidad de sabores inmersos en ollas y sartenes, que mezclan ingredientes cultivados en los campos y montañas, lo que llevó a la marca del whisky escoses Buchanan ’s junto con la productora audiovisual Proyecto Identidad, a realizar un viaje por seis regiones de Colombia para “enaltecer no solo la gran gastronomía que se ve en los restaurantes sino inmiscuirnos en nuestras raíces, la madre naturaleza y los ingredientes que tienen las regiones llegando a rincones con cocina de autor y cocina tradicional”, dijo José Vélez, gerente de Cultura y Comunicaciones de Buchanan ’s.



Identidad Colombia no solo mostrará en sus seis capítulos la gastronomía tradicional de las cocinas, plazas y mercados que hacen únicos al Caribe, el Pacífico, Cali, las Islas del Rosario, el archipiélago de San Fernando, la Laguna de La Cocha y la ciudad de Bogotá, la serie expondrá las historias de grandeza que hay detrás de esas preparaciones, sus cocineros y territorios.



“Buchanan 's siempre ha hablado de la grandeza y para nosotros es importante hacerlo a través de los ingredientes naturales e historias. Al mostrar la grandeza gastronómica, estamos enalteciendo voces e historias que no han sido contadas antes y vale la pena mostrar (…) Siempre hemos estado de la mano de los chefs y restaurantes, pero esta vez decidimos ampliarnos un poco más y decirle al país que hay un viaje maravilloso junto a Buchanan’s”, continuó Vélez.



Cada una de las personas que están detrás de los platos típicos del país, cumplen un papel fundamental relacionado con recuperar nuestra identidad, y de la mano de ello se impulsa volver a lo local, ya que “gran parte de lo que somos como personas está totalmente ligado a nuestra cultura e identidad. No podemos darle la espalda a lo que somos y hay que transmitir esa historia y apoyar a nuestras comunidades para hacerla más sólida. Todos los países del mundo tienen la suya y es muy lindo sentirse perteneciente a algo y conocerlo”, agregó Arango.



Por su parte, Rodríguez considera que ahí está la “respuesta a muchas preguntas que han surgido con el pasar del tiempo. Todos estamos volviendo al origen porque nos hemos saltado como humanidad esos grandes conocimientos que nos han dejado nuestros ancestros por creer que podemos dominar el mundo con las nuevas tecnologías”, puntualizó Rodríguez.



Lo anterior, no solo demuestra el interés de una compañía y su aliado por invitar a la población colombiana a rescatar lo esencial, también promete enamorar a cada uno de los que se deleiten con los diferentes episodios y el maridaje perfecto entre Buchanan ´s y la diversidad gastronómica de Colombia.



