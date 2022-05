Diversos factores como el sol, la contaminación del ambiente, las luces blancas permanentes, el maquillaje y un mal cuidado se unen para impactar en la piel y generar condiciones de envejecimiento prematuro, manifestado en líneas de expresión y manchas.



Las células de la piel necesitan agua, proteínas y lípidos específicos que promuevan reacciones vitales para el normal funcionamiento del que es considerado el órgano más grande del cuerpo humano.

Por eso, una buena hidratación potencia y equilibra los niveles de agua de la piel, fortaleciendo la barrera cutánea con el fin de cuidarla de esos agentes externos ya mencionados. Por eso, además de consumir agua de manera constante, es importante incorporar un producto tópico hidratante, tanto de día como de noche.



Cuando se debilitan las barreras de protección de la piel, esos procesos normales de funcionamiento sufren alteraciones, incluyendo la disminución en la formación de colágeno, un factor que acelera el proceso de envejecimiento.



Para prevenir esta situación, es importante que, alrededor de los 20 años, tanto hombres como mujeres establezcan una adecuada rutina de belleza y le presten una mayor atención al aspecto que presentan sus rostros.



Algunas marcas han creado para adolescentes y jóvenes diversos hidratantes con fotoprotección o tratamiento del acné indicados desde edades muy tempranas, que se presentan en el mercado como productos dermocosméticos respetuosos con su piel.

Hidratación en la juventud

Sin embargo, es importante destacar que la hidratación juvenil no debe limitarse a aquellos productos indicados para tratar las imperfecciones. También se debe incluir una correcta higiene, con agentes delicados que mantengan y ayuden al equilibrio propio de la piel y protejan el manto hidrolipídico. En el caso de los limpiadores, lo ideal es buscar productos con un pH ligeramente ácido, que respeten el pH natural y no tengan un efecto excesivamente astringente que altere la piel.



El objetivo es hidratar con productos de textura ligera que no aporten agentes que puedan generar un efecto oclusivo, siendo los productos que más gustan en esta etapa de la vida aquellos que vienen en texturas ligeras, como geles, geles crema o fluidos.



Hoy existen hidratantes que cuentan con principios incorporados con funciones adicionales, aparte de su efecto hidratante, como cubrimiento de imperfecciones, control del exceso de sebo, atenuación del aspecto de los poros y matizado de la piel, además de tener un efecto antioxidante e iluminar la piel.



Un ejemplo son las ‘bb creams’, que hidratan y unifican el tono, o fotoprotectores incorporados a las hidratantes, que dan un toque de color. También existen reductores de poros, ideales para usar antes del maquillaje.



En este sentido, entre más pronto se comience a usar una hidratante, mejor, porque los resultados serán siempre visibles, con una piel luminosa en la que tardarán en aparecer las temidas líneas de expresión

Características de una hidratante antiedad

Cruz Verde hace las siguientes recomendaciones relacionadas con productos hidratantes para que hombres y mujeres puedan cuidar de su piel y disfrutar de una buena salud:



- Entre los 25 y los 35 años debe servir como tratamiento preventivo, con una acción antiedad y multiprotectora que ayude a todos los tipos de piel a combatir las agresiones diarias, previniendo así las primeras líneas de expresión, al tiempo que da luminosidad a la piel.

- Es importante que contenga agentes que aumenten la hidratación cutánea, como el ácido hialurónico, que disminuye el estrés oxidativo responsable del fotoenvejecimiento y favorece la producción de colágeno de la piel, disimulando las primeras arrugas.

- Debe aportar lípidos a la piel. La crema hidratante nocturna tiene la función de regenerar y renovar la piel en horas de la noche, al dormir. Este tipo de cremas aporta lípidos para que actúen evitando la pérdida de agua y permitan la regeneración celular de la dermis. De esta manera, se previenen el envejecimiento y la formación de arrugas.

Limpieza facial, el primer paso

Alimentarse de manera saludable, tomar abundante agua y adoptar los cuidados necesarios ayudarán a conservar saludable la piel. Pero hay más, y como parte de estos cuidados se pueden implementar algunas acciones sencillas para la limpieza facial, recomendadas por Cruz Verde:



- Determinar el tipo de piel. Hay cuatro tipos: normal, grasa, seca y mixta. Saberlo permitirá definir qué productos serán los ideales para la correcta limpieza facial, el maquillaje, la protección o la hidratación después del afeitado.

- La acción limpiadora favorece el recambio de la epidermis, eliminando la grasa y los desechos que se acumulan por acción de la contaminación.

- Acudir a la exfoliación una vez a la semana para limpieza más profunda de la piel.

- Escoger un jabón indicado para el tipo de piel. Se recomienda el uso de jabones neutros.

- La limpieza fácil debe hacerse dos veces al día. En la noche, permite retirar el maquillaje y las impurezas acumuladas por la exposición al medio ambiente.

- En el caso de los hombres, algunas cremas de afeitar pueden contener suavizantes que ablandan la barba, lo que evitará que se lastimen.



Ahora bien, para adelantar una adecuada limpieza facial es importante seguir los siguientes pasos:



- Para iniciar, mojarse la cara con agua.

- El siguiente paso es aplicar el jabón en la palma de las manos y expandirlo en la cara y el cuello con suaves movimientos circulares.

- Luego, retirar el jabón con abundante agua, preferiblemente fría para que los poros se cierren y se active la circulación sanguínea.

- Para las exfoliaciones, usar productos especiales que tengan consistencia de arenilla. Hay que evitar aplicarlos en los párpados.

- Secar el rostro con toques suaves para no lastimar la piel.

- En el caso de los hombres, hacer uso de loción para después de la afeitada. Así, se cerrarán los poros y disminuirá la irritación.



Finalmente, el uso de protector solar es indispensable. Para las personas de piel grasa se recomienda escoger productos tipo gel, ya que se absorben muy rápido y no dejan sensación grasosa.



El protector debe aplicarse, al menos, tres veces al día, se esté expuesto o no al sol, porque las luces blancas permanentes también provocan fotoenvejecimiento.



El protector debe aplicarse, al menos, tres veces al día, se esté expuesto o no al sol, porque las luces blancas permanentes también provocan fotoenvejecimiento.