La artista revelación del Pop regional en Latinoamérica, Hanna Rivas, presenta su nuevo álbum En vivo, con una exquisita selección de covers de amor y despecho, que llegarán directamente al corazón de sus fanáticos. El EP estará disponible en todas las plataformas musicales el 15 de marzo, bajo el sello CODISCOS.

Con su estilo sensual, poderosa interpretación vocal y mucho sentimiento, Hanna nos trasporta a un viaje musical con versiones de Marco Antonio Solís, Alexandre Pirés, Pilar Montenegro, Buddy Richard, Marisela entre otros haciendo suyas estas versiones al ritmo de Pop Regional, con emocionantes popurrís y video clips de factura cinematográfica realizados por Codiscos Films y rodados en la ciudad de Medellín. El EP, producido por Georgy Parra, nos presenta el Medley Despecho Latino (Sin él, Que bello, Herida) como el "focus track" del álbum.



Con una carrera musical que se extiende por más de 10 años, Hanna Rivas se ha consolidado como una de las grandes artistas del continente. Hanna ha llevado su música a diferentes lugares del planeta como Europa, Medio Oriente, Asia, y Latinoamérica, compartiendo escenarios con artistas internacionales de primer nivel como Ricky Martin, Jlo, Luis Fonsi y Daddy Yankee. Se ha presentado en escenarios como el American Airlines Arena, el MiamiBash y el Ocean Fest (un crucero que recorre el caribe donde se presentó al lado de Nicky Jam, Gente de Zona y Silvestre Dangond). Ha participado en campañas para marcas como Mercedes Benz, Palmolive y L’Oreal.

Codiscos Hanna Rivas, Despecho Latino - Live Sessions Hanna Rivas, Despecho Latino - Live Sessions Foto: Codiscos