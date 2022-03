En los últimos días, la situación del hambre en Colombia ha salido a relucir por múltiples factores, lo que indica la necesidad de atender dicha problemática por parte del Estado colombiano como responsable de la garantía del Derecho Humano a una Alimentación y Nutrición Adecuadas (DHANA).

En medio de ese contexto, FIAN Colombia, organización de la sociedad civil que trabaja por la garantía del DHANA y los derechos conexos a través de la incidencia social y política en distintos territorios, ha venido alzando la voz a favor de los más necesitados.



“En el país hay cifras de inseguridad alimentaria aguda, crecimiento en los precios de los alimentos, situaciones de conflictos, desplazados y migrantes, lo que significa que la inseguridad alimentaria aguda puede empeorar en los próximos meses, por lo tanto, es clave alertarnos sobre la situación para tomar las medidas respectivas”, afirma Juan Carlos Morales, director ejecutivo de FIAN Colombia.



Y es que en el 2015, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), afirmó que la inseguridad alimentaria en el país estaba en 54,2 por ciento, cifra que resulta de una situación que, como indica Morales, muestra un panorama desolador que se complica con los datos, de la misma encuesta, a propósito del aumento sostenido de la obesidad y sobrepeso que en adultos es del 56,5 por ciento y en el caso de niños y niñas de 5 a 12 años de 24,4 por ciento.

Fian Colombia Foto: Fian Colombia

“En efecto, los datos que están disponibles dan cuenta de una problemática alimentaria que no solo afecta a una población, sino a todo un país. Además, a ello hay que sumarle que se niega el problema y en la medida en que eso ocurre, no se hace nada para corregirlo”, continúa Morales.



Por su parte, Adriana Fuentes, investigadora de FIAN Colombia manifiesta que “El problema también radica en que hemos generado una dependencia de la comida externa, lo que ha venido afectando a la soberanía y a los productores nacionales. Hoy en día existen países que cuentan con medidas de protección para sus productores y, en Colombia, no las hay”.



En línea con lo anterior, la mayoría de los alimentos que se importan pueden producirse en nuestro suelo, y en ese sentido, el campesinado necesita contar con políticas que lo beneficien y lo soporten para no abandonar su vocación y permanencia en los territorios, quebrar en razón de la competencia externa e insostenible y reducir sus opciones a sobrevivir de trabajos precarizados en la cadena de producción de commodities.

Fian Colombia Foto: Fian Colombia

Un problema político y rural

Los hallazgos referenciados en el informe 'Colombia: un país que se hunde en el hambre' publicado por FIAN Colombia en octubre de 2021, señalan que el problema es, ante todo, político.



“Actualmente no existe una política alimentaria construida con enfoque de derechos humanos, solo se han construido enfocadas a la seguridad alimentaria. Necesitamos políticas que garanticen que los campesinos no pierdan sus tierras, puedan producir y reciban apoyo en caso de sufrir una situación crítica”, explica Morales.

Según el mismo documento, que toma las cifras de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), la inseguridad alimentaria es más grave en las zonas con menor concentración de población, es decir, en las zonas rurales y rurales dispersas (llega al 64,1 por ciento), regiones en donde la prevalencia fue casi 10 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. En estas zonas habitan la mayor parte de los pueblos étnicos y comunidades campesinas.

“Realmente es una gran paradoja que los campesinos produzcan los alimentos para las ciudades y al mismo tiempo no tengan una buena alimentación. El campesino muchas veces no tiene ganancias si no pérdidas, los costos de los insumos son muy altos y muchas de las cosas que tienen que usar para los cultivos salen costosas”, expresa Fuentes.

Soluciones concretas

De acuerdo con el mismo informe de FIAN Colombia, algunas soluciones viables para solventar el problema del hambre pueden ser la creación de un Sistema Progresivo para la garantía del DHANA, el reconocimiento de los derechos del campesinado mandatados por declaraciones de las Naciones Unidas, y la adecuada implementación de la Ley 2120 de 2021, conocida como “Ley Comida Chatarra”.



“De igual manera, otras radican en implementar una serie de políticas relacionadas con la alimentación, entre ellas, políticas que protejan al campesinado y a la producción interna de alimentos, y que le den paso a las redes solidarias y a la generación de empleo”, puntualiza Morales.

Finalmente, Fuentes considera que “Hay que empezar por cambiar la política agraria y ambiental, redistribuir la tierra, hacer transiciones hacia formas de producción más sostenibles y limpias, impulsar políticas públicas sobre agroecología y reducir la distancia entre productores y consumidores en términos de intermediación”.