Hagamos un pacto solidario por la vida

De todos depende frenar la cadena de contagio de esta pandemia con dos simples acciones: el aislamiento social y el lavado de manos con jabón mínimo cada tres horas. Nunca antes había sido tan fácil salvar vidas.



Para evitar enfermarte y contagiar a tu familia, ten en cuenta consejos primordiales como mantener distancia con las otras personas, evitar las reuniones, así sean con amigos, y principalmente, alejarte de las aglomeraciones. No es un juego. Es fundamental que cada uno comulgue consigo mismo, pues quedarse en casa es la única garantía que existe de protección.

Para identificar si una persona fue contagiada por este virus, revisa que no presente síntomas como fiebre, malestar general, dolor de garganta, tos seca y dificultad para respirar y valida si estos síntomas están asociados a algún nexo epidemiológico (ver gráfico).

Foto: Gráfico 1: Frentes en los que se identifican los casos.

Foto: Gráfico 2: Escenarios para detección de posibles casos y Condiciones para nexo epidemiológico.

Si hay sospecha de contagio, comunícate con las líneas habilitadas en tu entidad prestadora de salud, así como las indicadas por el Gobierno nacional y los entes territoriales.



Es claro que a quienes más hay que proteger son a aquellas personas con mayor riesgo de complicación tras el contagio, entre los que se incluyen los adultos mayores de 60 años, pacientes con diabetes o patologías cardiovasculares (hipertensión, antecedentes de accidente cerebrovascular, obesidad, entre otros); personas con patologías respiratorias, como asmas descompensadas y pacientes crónicos (falla renal, VIH, enfermedades huérfanas, cáncer y trasplantes).



Coosalud quiere ayudar a protegerlos. Por eso hemos dispuesto del #922 opción 0, al que se puede marcar gratis desde el celular, así como la línea nacional 018000 515611 para llamar desde teléfono fijo.



También queremos invitarte a utilizar los canales no presenciales para estar informado, como la página web www.coosalud.com, en la que puedes hacer consultas sobre la red de servicios, tu estado de afiliación, generar tu certificado y gestionar trámites como el de portabilidad, con el fin de que no tengas que desplazarse hasta una oficina física. Esta web cuenta con un micrositio exclusivo para el COVID-19.

Otras plataformas que te invitamos a usar son las redes sociales de la EPS. Encuéntranos en Facebook como @CoosaludEPS; en Twitter, @Coosalud_; en Youtube, @CoosaludEPS; y en Instagram como @Coosaludeps.

De igual manera, con el fin de alejar a los afiliados de ambientes en los que pueda circular el virus, nuestros pacientes crónicos recibirán atención a través de teleconsulta y se está coordinando con los proveedores de dispensación de medicamentos el envío a domicilio, para contribuir a que no salgan de casa, iniciativa que también aplicará para los usuarios mayores de 60 años.



No es tiempo de entrar en pánico, pero sí de tomar consciencia de que si no hacemos un pacto solidario por la vida y la prevención, las consecuencias pueden ser mortales. Por ello es importante acatar las recomendaciones del Gobierno nacional, entregadas a través del Ministerio de Salud.

Recomendaciones

Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón, mínimo cada tres horas. Cúbrete la nariz y la boca con la parte interna del codo o usa un pañuelo descartable al toser o estornudar. Ventila los ambientes en los que permaneces. Limpia con regularidad las superficies y los objetos que más uses. Evita el contacto físico, especialmente con personas con alguna afección respiratoria. Limita el uso de tapabocas a personas con síndromes gripales o enfermedades previas que lo ameriten, cuidadores de estas personas o personal de salud.

En cada una de las zonas donde hacemos presencia, tenemos habilitadas líneas corporativas para mantener un contacto más directo con los afiliados:

Antioquia 318 711 6714

Arauca 317 435 2598

Atlántico 316 420 3419

Bogotá D.C. 318 894 0597

Bolívar 318 712 2931

Boyacá 315 785 6712

Caldas 318 711 6714

Cauca 315 755 3148

Cesar 316 693 3950

Chocó 318 711 6714

Córdoba 316 474 0322

Cundinamarca 318 894 0597

Guainía 317 501 7414

La Guajira 317 642 3473

Magdalena 317 642 3473

Meta 316 741 5625

Norte de Santander 317 441 9596

Risaralda 317 642 1614

Santander 317 435 2598

Sucre 315 671 8893

Valle del Cauca 315 755 3148