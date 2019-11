“Haciendo deporte se puede pasar un buen momento con las personas”

Desde que tenía 23 años Hugo Lombana empezó a practicar su deporte favorito: el running. En esa época, un amigo de su Universidad, lo incentivó a correr y a ser parte de las diferentes carreras que organizaba la institución. Después de su primera participación, y de demostrar sus cualidades, se empezó a enamorar de este maravilloso deporte.



Por lo general, Hugo entrena todos los días en el Parque Timiza o Parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá. Cada rutina está enfocada de manera diferente. Algunas veces, hace ‘días de fondo’, es decir, corridas de larga distancia o de mucho tiempo; otros son de fortalecimiento; repeticiones largas o cortas; o de técnica de carrera.

Para Hugo, correr no ha sido fácil. En un principio, el apoyo de su familia no era constante -su hermano era quien más lo apoyaba-; ellos preferían que trabajara en su carrera, y no que fuera atleta. Sin embargo, él se decidió por su pasión, y poco a poco fue demostrando resultados, cambiando de esta manera, la forma de pensar de su familia, pues se había convertido en el orgullo de ellos.



Empezó a entrenar corriendo con los tenis de su papá – dos tallas más-, estas zapatillas debían ser prestadas, por la situación económica en la que se encontraba. En la universidad estaba becado, pero iba a ella con lo justo para el día. Luego de un tiempo su hermana le regaló unos tenis para correr, y así pudo empezar a entrenar más. Con eso, ser parte de la Liga de Atletismo de Bogotá se convirtió en su objetivo.



“Para entrar a la Liga de Atletismo de Bogotá, me dijeron que tenía que hacer dos pruebas. Una era dos carreras de 80 metros y una de 1.000 metros; la pista tiene 400 metros. En ese momento, se encontraba entrenando un grupo de personas, y el entrenador me dijo que debía seguir a uno que tenía una cachucha. Salí con las siete personas, y yo, detrás de él, sentí que podía dar más. Me esforcé y empecé a liderar el grupo, aguanté, y llegué de primeras. Por el tiempo que hice, mi entrenador me dijo que ya era muy viejo para empezar a correr, y que ese tiempo lo hacía un niño de 12 años, pero que vio algo en mí, y que empezara a entrenar tres días a la semana (…) A los 7 meses, mejoré bastante”, cuenta Hugo.

Este atleta colombiano se arriesgó y emprendió la gran carrera de ser profesional en este deporte. Comenzó perdiendo, pero a medida que pasó el tiempo, los entrenamientos y la disciplina lo hicieron mejorar, hasta que obtuvo apoyo de diferentes patrocinadores, y obtuvo varios triunfos durante dos años.



“Hay algunos tips para hacer este deporte. Hay que comenzar muy progresivamente, sin esforzarse. Es un error salir de una a entrenar duro. Si lo va a hacer, es porque le gusta. Plantéese metas porque son fundamentales y siempre disfrute el deporte. No lo haga porque le tocó, sino porque de verdad ve un bien y un gusto en él”, dice Hugo.



Pero todas esas dificultades por las que tuvo que pasar, le demostraron que está hecho para grandes cosas, tanto así, que ha tenido varios momentos de ‘gloria’. Para empezar, hace algunos años, cuando todavía era un atleta élite, viajó a Bucaramanga a participar en una carrera de 10 kilómetros. Cuando llegó, le dijeron que los deportistas de la categoría Élite de otras ciudades, no podían correr, y que si lo hacían, serían descalificados. Hugo decidió hacerlo con tanta pasión, que iba de primero, y al finalizar, llegando al estadio donde se encontraba la meta, una moto le empezó a abrir camino en medio de la gente; aplausos, gritos y ovaciones, “me sentí como la persona más poderosa, y que todo ese esfuerzo que tuve, valió mucho la pena. Hice la vuelta a la pista y fue sensacional, me sentí como los ciclistas que van subiendo y les hacen camino; fue el mejor reconocimiento. Llegué, terminé y me descalificaron, pero ese momento valió la pena. Ha sido la mejor sensación que he tenido dentro de mi carrera deportiva”, puntualiza Hugo.



Luego de esta experiencia, y hablando de una más reciente, corrió este año la Media Maratón de Miami, quedando en el puesto número 7 de la categoría Élite, como mejor colombiano y segundo latinoamericano. Para el próximo año, tiene como meta lograr 10.000 metros planos por debajo de los 30 minutos; hacer la Media Maratón de Lima para mejorar su récord personal; y debutar en la Maratón de Chicago.

Cortesía Decathlon Foto: Cortesía Decathlon

Un deporte, varios momentos

«En una carrera hay pensamientos negativos y positivos. Es como la vida, hay momentos duros, felices, y otros en los que uno dice: “si no hubiera vivido esos momentos tan duros, no sería quien soy ahorita”», afirma Hugo.



Cuando Hugo corre, piensa en su papá, él siempre vive muy orgulloso y tiene la ilusión de que su hijo gane, y por eso mismo, siempre intenta incentivar a su familia para que hagan este deporte. “Me encanta correr con personas, lastimosamente cuando uno lo hace de manera élite, entrena solo. No todos tienen el mismo ritmo que uno, pero ahorita me doy la oportunidad, de compartir esa pasión con las personas más allegadas a mí como mi familia. Le digo a mi hermano que siempre salga a correr conmigo, y ya empezó. A mis amigos también; estoy muy contento. La persona que me apoyó para comenzar este deporte, ahorita está practicando. En cada momento que veo una oportunidad, invito a cualquier persona a salir a correr”, explica Hugo.



Y es que para Hugo es claro que cuando se hace deporte en compañía, se comparte la pasión, y se crean lazos de amistad, a tal punto, que es posible cambiar el estilo de vida de otro.



“Creé una pequeña comunidad para correr y dar clases. Una amiga de mi hermano, empezó a asistir a esa comunidad de corredores, y a correr. Después de mucho tiempo, me la encontré en un masajista y me dijo que había empezado a correr por mí. Es de las cosas más lindas que me han pasado, le cambié la vida a una persona”, continúa Hugo.

Un deseo para esta Navidad

Hugo hace parte del equipo de Decathlon. En esta compañía ha podido ejercer su carrera y su deporte, de tal manera que ha obtenido un equilibrio perfecto para su vida. Según él, el deporte se relaciona con varios aspectos del día a día y es el responsable de la formación de su carácter.



“Ahorita le estoy dando la oportunidad a otras personas que conozcan el deporte lo más pronto posible. No solo los asesoro en cuanto a productos, sino que les digo que hacer deporte es un bien. Me da mucha alegría compartir mi pasión con otras personas. Me siento empoderado, y hago algo que me gusta”, añade Hugo.



Además, “la vida se pasa muy rápido, los pequeños espacios que uno puede compartir con una persona, y los seres queridos, van a ser siempre muy especiales, y qué más que haciendo deporte (…) Yo creo que haciendo deporte se puede pasar un buen momento con los que uno más quiere”, finaliza Hugo.