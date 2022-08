Helena Díaz es una colombiana que pasó gran parte de su vida sin hallar una salida a los dolores de cabeza agudos e incapacitantes que sufría de manera crónica desde los 16 años, junto a otros síntomas adversos que la acompañaron desde que era una niña.

Por décadas, sus objetivos personales, sus relaciones familiares y su desempeño académico y laboral fueron afectados por una enfermedad que, solo hasta ahora, está empezando a tener la importancia que merece: la migraña crónica.



El pasado 17 de agosto, esta mujer dio a conocer su testimonio de vida en el conversatorio ‘Hablemos de migraña crónica’, un espacio donde los colombianos pudieron conocer más sobre los síntomas, el diagnóstico, los factores desencadenantes y los tratamientos más innovadores para esta patología, de la mano de neurólogos especialistas en migraña crónica.

Más que un dolor de cabeza

En ‘Hablemos de migraña crónica’, Allergan (una compañía de AbbVie) y EL TIEMPO se unieron para cambiar la percepción que tienen los colombianos sobre la migraña y llevar un mensaje de empatía y esperanza a los millones de personas que la padecen.



Para ello, el conversatorio contó con la presencia de dos reconocidos neurólogos: la Dra. Paula Cavanzo y el Dr. Fidel Sobrino, quienes compartieron su experiencia en el tratamiento de pacientes con migraña crónica en Colombia, bajo la moderación de Ximena Bedoya, periodista de salud.



Cabe destacar que la apertura del conversatorio ‘Hablemos de migraña crónica’ estuvo a cargo del Dr. Manuel Uribe, neurólogo clínico y director médico de AbbVie, quien citó algunas cifras muy dicientes sobre el impacto de la migraña en la sociedad.



“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la tercera enfermedad que más afecta a personas en el mundo, incluso, más que la diabetes, la epilepsia o el asma combinadas. Se dice que un 50 % de la población mundial entre los 18 y 65 años ha padecido alguna vez de dolores de cabeza, y se estima que un 30 % están relacionados con migraña; una enfermedad con un agravante: solamente el 10 % de quienes la sufren tienen acceso a un neurólogo clínico y solamente un 4 % cuenta con un neurólogo especialista en migraña para tratar su condición”, expresó el director médico de AbbVie.



Con base en dichas cifras, el neurólogo clínico afirmó que existe un desconocimiento, tanto de los pacientes como de la sociedad en general, alrededor de esta enfermedad. De ahí que hizo un llamado a que la persona migrañosa acuda a un neurólogo para recibir orientación sobre su enfermedad, conocer los factores modificables y no modificables que desencadenan las cefaleas y estar al tanto de los tratamientos farmacéuticos innovadores a su disposición que están cambiándole la vida a los pacientes de migraña crónica en el mundo.

Los tipos de migraña

La migraña no es igual en cada paciente, y su diagnóstico (que solo puede hacer un neurólogo clínico) dependerá de ciertos factores.



“Hay dos formas de clasificar la migraña: primero, por sus síntomas acompañantes, lo que comúnmente se conoce como migraña con aura o sin aura, es decir, si solo incluye dolores de cabeza o si se acompaña de trastornos en la visión o náuseas. Y segundo, la clasificación más importante, por la frecuencia de dolor, la cual determinará el tratamiento a seguir”, contó el Dr. Fidel Sobrino.



De acuerdo con el especialista, una migraña crónica es aquella con una duración de más de 15 días al mes. Si la frecuencia es más baja, se hablará de una migraña episódica.



“Las migrañas siempre inician episódicas, pero pueden convertirse en crónicas con el tiempo. Hay factores que contribuyen a esto, algunos modificables y otros no”, manifestó el Dr. Sobrino.



Dentro de los factores modificables que, eventualmente, pueden generar la migraña crónica está el alto consumo de analgésicos. Cabe acotar que muchos pacientes, erróneamente, tienden a automedicarse al no saber qué hacer con ese dolor de cabeza, en ocasiones pulsátil, que los incapacita.



Por su parte, la genética puede hacer que una persona herede la migraña, o mejor, tenga prevalencia a presentar migraña crónica a lo largo de su vida, entre otros factores no modificables como ciertas condiciones ambientales (el calor excesivo, por ejemplo).



“Igualmente, hay comorbilidades emocionales, como la depresión o la ansiedad; así como patologías como el asma bronquial o enfermedades digestivas. No son causantes de la migraña, pero son factores que pueden volverla crónica”, agregó el especialista.

Facebook Twitter Linkedin

Migraña crónica Foto: AbbVie

¿A quiénes afecta la migraña?

Si bien la ciencia aún no ha determinado la causa específica de la migraña en el cerebro humano, sí hay estudios que detallan cómo afecta mayormente a mujeres que a hombres.



“Los síntomas relacionados con migraña pueden aparecer en la infancia, pero hay una mayor preponderancia en la adolescencia, después de los 13 años, con los cambios hormonales que trae la pubertad. En Colombia, la migraña afecta a un número entre cinco y siete millones de personas, pero puede ser mayor, ya que quisiéramos ver a más pacientes tratándose”, precisa el Dr. Sobrino.

Diagnóstico, ¿cómo se realiza?

El diagnóstico de la migraña no es fácil. En primer lugar, muchos pacientes con episodios de cefaleas agudas tienen dificultades para acceder a un médico especialista; otros, llegan a “normalizar” el dolor, por lo que no acuden al neurólogo.



“En Colombia, estudios indican que un paciente de migraña puede pasar entre ocho y 10 años sin un diagnóstico”, comentó la Dra. Paula Cavanzo.



En cualquier caso, es fundamental entender que ningún dolor de cabeza es normal, por lo que siempre hay que acudir a profesionales.

¿Existen tratamientos?

En la actualidad, los pacientes de migraña crónica tienen a su alcance diferentes alternativas terapéuticas y medicamentos que reducen la severidad y la frecuencia de los episodios de cefaleas y síntomas relacionados con la migraña.



En palabras de la Dra. Paula Cavanzo, los tratamientos para la migraña se pueden dividir en dos grandes grupos:



1. Tratamiento agudo o terapia abortiva: se emplea en el momento en que el paciente está padeciendo un episodio de migraña, por lo que se requiere un manejo rápido que alivie los síntomas.



Usualmente, se usan analgésicos y otro tipo de medicamentos específicos para la migraña, como los triptanes.



“Pueden usarse analgésicos orales o inyectables, dependiendo de la severidad o intensidad del dolor”, afirma la Dra. Cavanzo.



2. Tratamientos profilácticos: Incluyen varias alternativas, como ciertos medicamentos que son usados en el tratamiento de otras enfermedades (como hipertensión, ansiedad, epilepsia, trastornos de sueño, entre otros) pero en dosis y cantidades diferentes, de acuerdo con la recomendación del neurólogo.



“En este grupo también entran los bloqueos pericraneales, el uso de toxinas botulínicas y los anticuerpos monoclonales. Es importante entender que el tratamiento siempre deberá ser individualizado, con base en las características del paciente y sus expectativas”, acota la Dra. Cavanzo.



El neurólogo y su equipo médico encontrarán el tratamiento que mejor le convenga a cada persona, ya que la manera de abordar la migraña variará según cada paciente, sus comorbilidades, factores desencadenantes, etcétera.

Una sociedad más consciente

Los expertos que congregó el conversatorio virtual ‘Hablemos de migraña crónica’, de Allergan (una compañía de AbbVie) y EL TIEMPO, concluyeron que es necesario una mayor consciencia sobre el impacto de una enfermedad subestimada, así como de la necesidad de acercar a más pacientes a un tratamiento individualizado.



“En los años 80s y 90s, cuando empecé a buscar soluciones contra mi migraña, no había esa empatía con el paciente que hay ahora. Antes, los médicos decían: ¿en serio viene por un dolor de cabeza? Pero hoy se entiende que es algo que afecta la calidad de vida, las relaciones, todo”, puntualizó la paciente Helena Díaz en el marco del conversatorio ‘Hablemos de migraña crónica’.



Por su parte, la Dra. Cavanzo señaló que “debemos trabajar aún más en la educación, el diagnóstico adecuado y oportuno y en los tratamientos individualizados para disminuir la incidencia de la migraña a nivel personal, familiar y laboral”.