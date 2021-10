Hablar inglés expande los horizontes y forma ciudadanos del mundo

Aprender una segunda lengua, y ojalá muchas más, con el paso de los años se sigue convirtiendo en una necesidad básica y determinante para el futuro de las personas, independientemente del campo en el que se desenvuelvan.

Y aunque no hay nada mejor que la experiencia de viajar y recibir ese conocimiento como parte de una vivencia tan especial, desde hace varios años –y ahora mucho más tras la coyuntura generada por el covid-19– existen muy buenas alternativas virtuales para cumplir ese sueño de hablar inglés, para comenzar.



De acuerdo con Alfredo E. Clark, director corporativo del Área Académica de KOE Latinoamérica, la pandemia se convirtió en una oportunidad para que instituciones como esta se pudieran consolidar como una empresa de inglés online, ya que desde el año 2013 habían lanzado su servicio de sesiones en línea, a manera complementaria para los usuarios presenciales.



Paulatinamente, fueron mejorando y agregando nuevos servicios a su plataforma online, hasta que alcanzaron el punto en el que se sintieron cómodos y seguros de ofrecer el programa 100 por ciento online.



“La pandemia nos ayudó a ratificar que el proceso que veníamos realizando en el entorno online era el correcto y así mismo lo vivieron los usuarios existentes y nuevos. En cuanto al estilo de aprendizaje, aunque siempre supimos que nuestro método resulta ser muy atractivo para las personas que quieren aprender a hablar inglés, por ser diferente, entretenido, interactivo y ameno, nos complació ver cómo nuestra didáctica se adaptó de forma exitosa y fue aún mejor recibida, tanto por parte de nuestros usuarios ya inscritos, como por los nuevos usuarios que se inscribieron con nosotros después de iniciada esta emergencia”, explica Clark.



Así mismo, indica que pudieron constatar también que su enfoque en la parte hablada, por medio de actividades orientadas hacia la interacción oral y complementadas por talleres diseñados para desarrollar la pronunciación y el vocabulario, son realmente una fórmula ganadora y la llave para lograr que las personas de habla hispana aprendan a hablar este idioma.



En esa línea, para él, antes de que se manifestara la pandemia por el covid-19 existía una percepción de que, aun cuando se tenían la información y los medios de comunicación a la mano, no había realmente una cercanía con las otras culturas debido a las barreras que establecen los idiomas.



Agrega que al verse obligadas a realizar todas las tareas y transacciones online, desde la más simple y trivial, hasta la más delicada y sofisticada, las personas pudieron percatarse de que con un poco de conocimiento y manejo del inglés podían expandir sus horizontes y de esa manera no ver sus vidas afectadas debido al encierro.

Es más, se dieron cuenta de que si hablaban inglés no importaba realmente la ubicación geográfica sino el conocimiento, el dominio del tema y la facilidad para comunicarse con el mundo (por medio del idioma inglés) para acceder a nuevas oportunidades laborales con remuneraciones salariales superiores en cualquier parte del mundo sin tener que desplazarse, y todo debido a ser personas que manejan más de un idioma.



Beneficios



Frente a esta nueva realidad, Clark considera que el método Fast & Easy de KOE ofrece ventajas competitivas como el hecho de que está diseñado para las personas de habla hispana.



“Sabemos lo que quiere la gente, gracias a la experiencia adquirida desde 1989 en la aplicación del método y los resultados que hemos obtenido. Entendemos que nuestros usuarios buscan algo diferente y es precisamente lo que hemos desarrollado para ellos”, precisa el Director Corporativo del Área Académica, al tiempo que dice que es 100 por ciento no escolarizado (cero gramática clásica) y que el objetivo del programa es que las personas hablen inglés y no que tengan que convertirse en unas expertas en el mismo.



No obstante, frente al cuestionamiento sobre ¿por qué tendría que aprender gramática pesada para aprender a hablar inglés? Resalta que los elementos de su fórmula perfecta son introducidos utilizando la innovadora técnica de ‘Asociación por Colores’, con la cual se pueden identificar los mismos de acuerdo con el color que les ha sido asignado. Por medio de esta técnica –anota– la aplicación oral del idioma será muy sencilla.



A esto se suma la ‘Ejercitación Previa Autónoma’ (EPA), que describe como una parte vital para cumplir con la propuesta no escolarizada del método de KOE. “No se trata de estudiar ni de memorizar, sino de practicar. Para aprender a hablar inglés, también hay que aprender a escuchar; es por eso que las sesiones interactivas son la clave de nuestro programa y la EPA es la herramienta principal para que no se desarrollen las sesiones en formato tipo ‘clase magistral’”, aclara Alfredo Clark.



Tips para tener en cuenta



Para el Director Corporativo del Área Académica de KOE Latinoamérica, la recomendación como empresa para aquellas personas que quieren aprender a hablar inglés de forma rápida es, primero que todo, establecer metas realistas para sí mismos, es decir, no tratar de querer hablar como un nativo del inglés en un corto plazo, ya que el aprendizaje de un idioma, al igual que cualquier proceso en la vida, es algo que se logra de forma gradual y progresiva.



Con el método Fast & Easy que ofrece KOE –subraya– las personas logran hablar inglés desde el primer día, rompiendo de esta forma la primera gran barrera a la que se han enfrentado durante sus vidas.





“Para nosotros esto es importante, ya que establece un alto punto de motivación para nuestros usuarios, lo cual es clave para cualquier cosa que uno haga en la vida. Lo importante es la constancia y el compromiso que tengamos para lograr nuestras metas. Para nosotros es clave sembrar una semilla de pasión por el inglés en nuestros usuarios, la cual irá creciendo acorde con los logros que vayan obteniendo en el idioma y se vayan apasionando más y más por adquirir nuevos conocimientos”, recalca.



En cuanto a por qué KOE es una alternativa para considerar, explica que –además de ser una empresa vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)– está en el mercado desde 1989 y ha logrado que más de 500.000 personas terminen el programa y se hayan convertido en ciudadanos bilingües del mundo.



Igualmente, sostiene que la experiencia y estabilidad que ofrecen como entidad en un mercado que a veces resulta ser inestable y cambiante, debido a todas las opciones que aparecen y desaparecen año tras año, hacen de KOE un pilar en la comunidad de las compañías que se dedican a la transferencia del conocimiento del idioma inglés.



Mientras que, con respecto a lo que los estudiantes deben tener en cuenta para elegir una institución que enseñe idiomas, Clark afirma que: “Si nos ponemos en los zapatos del que quiere aprender a hablar inglés y está buscando un lugar dónde hacerlo, puede resultar fácil sentirse abrumado y confundido por todas la opciones que existen en el mercado y es entendible que esa persona se sienta un poco escéptica si ya ha tenido experiencias negativas con el idioma”.



En KOE –asegura– sabemos esto y reconocemos las experiencias previas que nuestros usuarios han tenido con el inglés, y es por esta razón que hemos diseñado un programa para ellos, porque sabemos lo que realmente quieren: hablar inglés.