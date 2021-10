Hablar claro con su dermatólogo, clave para el tratamiento de la psoriasis

Las enfermedades de la piel impactan no solo la salud física de las personas, sus efectos se evidencian en los ámbitos emocional, social, familiar y profesional. Ante la presencia de ellas es común que quienes las padecen experimenten temor, ansiedad, incertidumbre, inseguridad, impotencia y, en ocasiones, vergüenza, sentimientos que en patologías como la psoriasis suelen exacerbarse y alterar la calidad de vida.

Se calcula que la psoriasis- una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se caracteriza por la presencia de placas rojas y escamosas en la piel, articulaciones inflamadas y rígidas, picazón, ardor y hasta sangrado en zonas como codos, rodillas y cuero cabelludo- afecta a más de 125 millones de personas en el mundo y cuya prevalencia va en aumento, convirtiéndola en un problema de salud global cada vez más complejo.



Y aunque no existe cura para ella, abrirse al diálogo y tener conversaciones claras e informadas alrededor de las afectaciones que la psoriasis pueda generar es una de las formas más eficaces de afrontarla. Hablar con el médico, escuchar a otros, preguntar, investigar y tener claridad de lo que se quiere lograr se vuelven acciones vitales que emergen como una oportunidad para lograr los objetivos establecidos.



Porque si bien hay opciones de tratamiento disponibles- como los tópicos y sistémicos, es decir, de síntesis química y biológicos- que pueden reducir la inflamación y la formación de placas, así como remover escamas y suavizar la epidermis, entablar un diálogo abierto paciente- dermatólogo en el que prevalezca la confianza, la sinceridad, la seguridad, la tranquilidad de preguntar en torno al control de la enfermedad permite que conjuntamente encuentren soluciones óptimas para cada caso.



¿Y en qué radica la importancia de este diálogo? Primero, en que cada persona con psoriasis tiene necesidades y objetivos de tratamiento diferentes que además pueden cambiar con el tiempo, por lo que el tratamiento dependerá de la gravedad de la enfermedad y de las condiciones particulares de cada paciente, pues incluso existiendo un grado de gravedad similar, es posible que se trate de manera diferente.



Segundo, que al comunicarse con los médicos y exponer sus necesidades particulares, ya sea por considerar que reciben un tratamiento que no alcanza sus objetivos, un inadecuado plan de manejo, o sobre cómo los ha impactado la enfermedad en otros ámbitos, especialmente emocional y psicológico, pueden hallar un plan de manejo según el historial médico y estilo de vida, de forma tal que posibiliten liberarse de los signos y síntomas de la psoriasis.



Guía de discusión



Hoy, gracias a esa interlocución abierta y honesta, las personas con psoriasis desempeñan un rol fundamental en el control de su enfermedad al empoderarse e inspirar a otros a ir más allá, y así lograr una piel libre de placas. Ante esto, y en el marco del Día Mundial de la Psoriasis que se celebra cada 29 de octubre, la biofarmacéutica Abbvie, propone una guía de discusión y recomendaciones para lograr una mejor conversación con su médico:



Antes de la cita con el dermatólogo:

● Escribir una lista de verificación de su proceso, por ejemplo, con los tratamientos que ha probado y por qué es posible que no le hayan ayudado; cómo la psoriasis afecta su salud física y mental; sus sueños y aspiraciones de una vida más saludable; qué le ha molestado de la psoriasis desde la última vez que vio a su médico; cuánto dolor o picazón tiene.

● Tomar fotografías de la psoriasis para compartir luego durante la visita con el dermatólogo, donde se muestre qué tan grandes son las lesiones, las áreas en las que se encuentran, especialmente cuando se tiene un brote.

● Ensayar lo que quiere decir al médico.

● Utilizar foros y grupos de pacientes para obtener apoyo si tiene alguna pregunta o inquietud antes de su cita.

● Hablar con amigos o familiares sobre el impacto de la psoriasis. Es posible que quieran ayudarle a prepararse para la cita o acompañarle.

Durante la cita:

● Describir cómo la psoriasis afecta su vida diaria (por ejemplo, dolor / picazón, elección de ropa, situaciones públicas, nuevas relaciones, vergüenza, patrón de sueño, trabajo, intimidad con la pareja). Aquí, no es necesario brindar detalles en profundidad, pero es vital decir al dermatólogo cuán severamente se ven afectadas las actividades diarias, para que así se pueda adaptar un plan de manejo.

● Detallar cómo la psoriasis le afecta psicológica y emocionalmente (por ejemplo, ansiedad, estrés, confianza, estado de ánimo). Esto es tan importante como la carga física, ya que sentirse estresado o preocuparse por la psoriasis puede provocar más brotes.

● Hablar abiertamente sobre su experiencia con el tratamiento: qué ha funcionado bien y qué no.

● Estar abiertos a discutir nuevas opciones de tratamiento.

Después de la cita:

● Mantener comunicación con el dermatólogo ante cualquier inquietud o pregunta.

● No interrumpir el tratamiento sin hablar primero con el dermatólogo, ellos están allí para ayudarle.

● Hablar con el dermatólogo antes de tomar cualquier otro medicamento.

● Llevar un registro de los síntomas- físicos y mentales- al comenzar un nuevo tratamiento para compartirlo en la siguiente cita.

Conversar con el dermatólogo puede ayudarle a resolver inquietudes o preocupaciones de cómo es posible lograr una piel libre de placas, o ¿cuáles son los efectos secundarios? ¿qué tan rápido comenzará a funcionar el tratamiento? ¿cuánto tiempo durará el efecto?

Así mismo, a definir los objetivos de tratamiento, entre ellos, si lo que quiere es reducir el tamaño y cantidad de las placas, dejar de tener comezón constante, poder participar en actividades físicas sin dolor ocasionado por la psoriasis, mejorar su confianza y autoestima, sentirse seguro en el lugar de trabajo, sentir que no necesita cubrirse, esconderse o avergonzarse de la enfermedad.

Estar preparados y hablar claramente permitirá aprovechar al máximo el tiempo de la cita con el dermatólogo, para así encontrar un plan de tratamiento óptimo y personalizado.

Encuentre más información en: www.aclaremosdeunavez.com.co