Habilitación de consultorios e IPS, fácil y rápido

Abrir un consultorio médico es un gran esfuerzo para los profesionales de la salud, sin embargo, por desconocimiento, falta de tiempo o desactualización en los protocolos de habilitación, pueden caer en errores legales y recibir sanciones impuestas por las secretarías de salud locales.



¡Pero tranquilo! Asociarte Global, empresa especializada en procesos de habilitación de consultorios e IPS le ayuda a evitar esos dolores de cabeza jurídicos.

Hay que tener en cuenta que es totalmente necesario mantenerse actualizado en las disposiciones legales relacionadas con este trámite. En ese sentido, es muy importante conocer la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual dicta los procedimientos y las condiciones para habilitar servicios de salud conforme a las leyes del país.



También es determinante estar pendiente de los avances médicos y jurídicos para brindar mayor seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados, como la actual pandemia de Covid-19.



Asimismo, es crucial conocer los errores más comunes que cometen los profesionales de la salud en los procesos de habilitación para evitar repetirlos. Estos son los más frecuentes:

• Hacer en la práctica algo que no coincide con lo que está escrito. Esto sucede, por ejemplo, cuando se realizan procedimientos quirúrgicos (aunque sean menores) en un establecimiento habilitado solo para consultas.



• No contar con soportes de mantenimiento y calibración de equipos biomédicos.

• No aplicar el Programa de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.

• No reportar indicadores obligatorios, por ejemplo, en el caso de los residuos biológicos.

• No reportar los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS).

• Atender pacientes sin contar con ningún tipo de habilitación.

• No contar con los soportes de los títulos del talento humano.

• No almacenar correctamente los insumos.

• No acatar las medidas de bioseguridad.



Hay muchos riesgos de caer en estos errores. Por eso, lo más recomendable es contar con una asesoría legal completa, que lo acompañe de principio a fin en su proceso de habilitación de servicios de salud para consultorios e IPS.



Para más información sobre el Servicio de Habilitación de Asociarte Global, póngase en contacto con info@asociarteglobal.com o con la línea de atención 316 530 2911.



Página web: www.asociarteglobal.com

Instagram: www.instagram.com/asociarteglobalFacebook: www.facebook.com/asociarteglobal