Gulf Colombia, innovación y trabajo en equipo al servicio del país

Recientemente, el mundo del deporte fue testigo del regreso de una alianza legendaria en la Fórmula 1: la de la escudería McLaren con la marca de lubricantes Gulf.



Esta histórica relación encuentra sus inicios en la ‘Gran Carpa’ en 1968 y tiene una especial resonancia para los colombianos, pues McLaren fue la última escudería en la que compitió Juan Pablo Montoya en esta categoría.

Sin embargo, hay algunos antecedentes un poco más lejanos, como las míticas 24 Horas de Le Mans de 1966, en las que el piloto Bruce McLaren resultó ganador en un equipo en el que también participó Gulf. Este hito del deporte fue retratado por la reconocida película estadounidense de 2019, Ford vs. Ferrari.



“Es muy importante para el automovilismo que McLaren y Gulf se hayan vuelto a unir. Ambas marcas aumentan la competitividad por su innovación, por su espíritu ganador y por la gran importancia que le dan al trabajo en equipo. Esto es fundamental en un deporte en el que cientos de personas trabajan por cada milésima de segundo, la que permite ser el primero. Estas características son la esencia de esta colaboración y de nuestra marca”, explica Carlos Alberto Rosero, gerente general de Prolub, licenciataria de Gulf Colombia.



La nanotecnología también se suma



Pero la pasión de Gulf por innovar y trabajar en equipo no se limita a la Fórmula 1. Cabe resaltar, por ejemplo, que McLaren, también es un fabricante de los llamados “súper carros” y recomienda el uso de los productos de Gulf para sus vehículos.



Igualmente, el mercado colombiano ha recibido con gran entusiasmo el innovador producto Gulf+Nano, que emplea nanotecnología para alcanzar extraordinarios resultados en todo tipo de vehículos, actualmente enfocado en los motores diésel de los camiones y tractomulas que circulan por nuestras exigentes carreteras.



En este producto también se manifiestan la innovación y el trabajo en equipo, ya que el desarrollo se ha hecho en conjunto con la prestigiosa marca Nano Pro-MT, que desenvolvió esta tecnología en sofisticadas aplicaciones, como helicópteros militares y aviones comerciales.



“El cambio tecnológico es veloz en esta industria. Los motores tienen cada vez mayores exigencias térmicas y mecánicas, y la nanotecnología se ha convertido en una solución eficaz e innovadora para atender estas nuevas necesidades. Desde luego, la inclusión de la nanotecnología en la lubricación implica un desafío complejo, pues hay mucha investigación y desarrollo detrás para que el lubricante atienda no solamente los requerimientos de un aceite de primera calidad, sino que además lleve las nanopartículas a todos los puntos del motor en una suspensión estable, con el fin de producir los extraordinarios beneficios que ofrece”, destaca Carlos Alberto Rosero.



De esta manera, la Organización Equitel, de la que forma parte Gulf Colombia, hizo pruebas de laboratorio y en campo por más de un año para probar el uso de nanotecnología en lubricantes. Esto permitió, hace aproximadamente dos años, lanzar una nano-suspensión aplicable a cualquier aceite de motor.



El excelente recibimiento de este producto impulsó el desarrollo exclusivo para Colombia del aceite Gulf+Nano, que en poco menos de un año ha logrado un gran éxito en el país debido a los importantes beneficios que representa, como la extensión de los intervalos de cambio de aceite y el menor desgaste del motor. También es importante destacar que la fricción, las temperaturas del aceite, el líquido refrigerante y el consumo de combustible son menores, así como la vibración y el ruido.



“Llevamos más de 30 millones de kilómetros acumulados en el mercado colombiano y no hay un solo reporte de falla. De hecho, hemos notado que quienes usan por primera vez Gulf+Nano, siguen utilizándolo. Por eso, estamos pensando en extender la nanotecnología a otros productos, como otras aplicaciones de motores diésel, de gasolina y motos”, afirma el gerente general de Prolub, licenciataria de Gulf en el país.



Pero la marca no solo piensa en nuevos productos, sino también en programas y modelos de negocio. Por eso, lanzó en mayo el programa “Ángel Guardián” con el propósito de enviar un mensaje de protección a sus clientes en un momento de gran incertidumbre. “Esto fue posible porque, con la tecnología de Gulf+Nano, los conductores pueden hacer menos cambios de aceite, lo que implica menores posibilidades de contagio. Es una iniciativa de protección para las máquinas y las personas”, añade Rosero.

Foto: Crédito: Gulf

Una marca que cree en Colombia



No es una coincidencia que Gulf lanzara de manera exclusiva para el país el innovador aceite Gulf+Nano, ya que la marca se siente plenamente identificada con un rasgo del ADN colombiano: la innovación.



Además, se trata de una relación de doble vía, pues los colombianos le han retribuido a la marca con un gran cariño que se expresa en las redes sociales, donde los usuarios les comparten a la marca mensajes de afecto y fotos antiguas que demuestran un gran conocimiento de la historia de Gulf.



Esta relación tan especial hace que Gulf Colombia entregue un mensaje de optimismo en medio de la pandemia: “Nuestro interés es el de acompañar a nuestros clientes en su crecimiento. Cuando ellos progresan es cuando nosotros alcanzamos el éxito, porque trabajamos en equipo. Producimos en Colombia para colombianos, con calidad internacional y, por el conocimiento profundo de nuestra gente y su talento, somos optimistas de cara al futuro. Estamos seguros de que entre todos vamos a superar los desafíos que plantea esta situación, con resiliencia, creatividad y un espíritu de equipo ganador, como el que caracteriza a la Fórmula 1”, concluye el gerente general de Prolub, licenciataria de Gulf Colombia.