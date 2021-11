Guerreros: tres ejemplos de cómo impulsar los negocios por internet

Con Quiero Mi Tienda Virtual, programa desarrollado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se beneficiaron a 6.920 empresas, dentro de las cuales se encuentran mipymes que manejan diferentes modelos de comercialización, uno de ellos es el conocido como ‘puerta a puerta’.

Este tipo de ventas fue usado por Jorge, Mariana y Biviana, tres empresarios que lucharon por años bajo las particularidades de dicho modelo con el objetivo de alcanzar sus metas, y que lograron crear sus empresas formalmente y ahora, gracias a este programa, llevaron sus negocios a otro nivel vendiendo por internet, donde esperan tener un aumento en sus ingresos de hasta un 100 %.



Un negocio que trasciende generaciones



Jorge Antonio Palacios Martínez, oriundo de Valledupar, es un empresario que recuperó el negocio de su abuela vendiendo puerta a puerta.

Este vallenato realizó un pregrado en Ingeniería Civil en la Universidad de Pamplona (Norte de Santander), y después decidió especializarse en Gestión de Proyectos de Diseño e Innovación en la Universidad Católica de Pereira.



Al retornar a Valledupar, quiso ejercer su profesión, pero el negocio familiar, Delicias Myriam, un local de dulces típicos de la región, le cambió los planes llevándolo a tomar la decisión de dejar a un lado su carrera como ingeniero para dedicarse a trabajar y sacar adelante la empresa a la que su abuela le invirtió 21 años de trabajo y esmero, y que estaba a punto de quebrar.



“Cuando comencé a trabajar en el negocio Delicias Myriam empecé a vender los dulces bajo el modelo de puerta a puerta. Ahí me ‘eché’ a la familia encima, porque no entendían por qué un ingeniero con una especialización ahora vendería dulces”, recuerda Jorge Antonio.



Así, dejando de lado los reclamos de su familia, Palacios empezó a ofrecer sus productos y a dejar muestras en las tiendas y a las personas del barrio La Popa en Valledupar, para dar a conocer los dulces, siempre con el objetivo de posicionar a Delicias Myriam en la ciudad, lo cual hizo que el negocio saliera a flote nuevamente.

Facebook Twitter Linkedin

Vivetech Foto: Vivetech

Jorge Antonio destaca del programa Quiero Mi Tienda Virtual la posibilidad de vender sus productos por Internet y los espacios de formación que le han permitido, con miedo, como lo manifiesta, arriesgarse a llevar su empresa a una tienda virtual. Hoy, que ya inició sus ventas por la tienda virtual, ha visto un incremento de los ingresos de 15 % y un promedio de 200 visitas en la página por semana.



Otras historias valiosas



Mariana Cárdenas, de 28 años, nacida en Tópaga (Boyacá) y que en la actualidad cursa sexto semestre de Administración y Salud en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tiene casi tres años de experiencia en ventas.



Ingresó a este mundo a raíz de las malas experiencias laborales. Ella vive en Barbosa (Santander) y cuenta lo difícil que es encontrar trabajos que tengan estabilidad y sean justos en horarios y honorarios.



Por esto, Mariana decidió emprender con la comercialización de maquillaje y ventas por catálogo. Al ver los buenos resultados, creó su negocio Maoma. Adicionalmente, junto con su esposo, recorría pueblos tienda por tienda ofreciendo sus productos, con el fin de darse a conocer como proveedores al por mayor y al detal.



“Comercializar puerta a puerta no es un trabajo fácil, porque nos enfrentamos a muchas cosas; el querer vender el producto y llegar a partes en donde no se es bien recibido, enfrentándose a malos comentarios y que te cierren las puertas, hace que para esto se requiera mucha fortaleza, además en Barbosa hace calor, entonces caminar con mi bebé y llevar los productos al mismo tiempo era muy complicado”, manifiesta Mariana.



Todos estos esfuerzos de Mariana hicieron que su negocio Maoma creciera, se dio a conocer y consiguió tener una clientela fija. Luego, se enteró del programa Quiero Mi Tienda Virtual, en el cual, afirma haber tenido una experiencia muy positiva. “Ya tenemos la tienda con 145 productos montados y la idea es empezar a promocionarla por nuestras redes sociales para darle mayor visibilidad y lograr vender mucho más a través de ella. Espero que mis ventas digitales superen las de mi negocio físico en un 100 %”, cuenta Mariana.

Facebook Twitter Linkedin

Vivetech Foto: Vivetech

La perseverancia, factor clave

​

Biviana Gil, quien nació en Villavicencio, pero lleva gran parte de su vida en Bogotá, es administradora de negocios con énfasis en Negocios Internacionales de la Universidad del Tolima. Hoy, es empresaria y dueña de Serv Aseo, un negocio de venta de desechables, plástico, productos de aseo y piñatería.



Esta mujer, madre de un niño y divorciada hace 22 años, tras ser despedida de la empresa en la que trabajaba, tomó la decisión de no emplearse para dedicarse a su hijo y buscar una idea de negocio que le generara ingresos.



Empezó a hacer los trámites en la Cámara de Comercio y participó en capacitaciones para crear una inmobiliaria, pero al mismo tiempo, una persona cercana que estaba trabajando con productos de aseo le propuso venderlos.



“Me di cuenta de que el diario me lo estaba dando la venta de los productos de aseo, entonces dejé la inmobiliaria a un lado. Creé mi negocio Serv Aseo formalmente y empecé a vender puerta a puerta productos de aseo y jabón para loza industrial. Me aventuré e inicié con los restaurantes. Pero vendía un jabón en $5.000 y me gastaba $10.000 en gasolina. Lloraba mucho porque yo tenía que estar pendiente de mi casa, así que comenzar fue muy difícil”, cuenta Gil.



Así estuvo casi seis meses, tiempo que le permitió darse a conocer. Sus clientes empezaron a pedir cajas de jabón y comenzó a ofrecer otro tipo de productos lo que permitió que sus ventas aumentaran. En ese ritmo duró un año y medio; luego decidió montar un local.



Tiempo después se enteró de la convocatoria del programa Quiero Mi Tienda Virtual. “Ya pasé a otro nivel, vi que eso era lo que necesitaba para ayudarme a que me conocieran, y me motivé más a seguir con el programa. Estoy muy contenta, la experiencia ha sido súper chévere, los formadores fueron muy pacientes, me enseñaron con mucha calma lo que necesitaba saber, me ayudaron y ya sé manejar el programa para montar y actualizar la tienda virtual. Las ventas en línea ya se están moviendo y espero lograr un incremento de un 50 % aproximadamente en mis ingresos”, resalta Biviana Gil.



Estos beneficiarios y ‘guerreros’, después de vivir años de altibajos con las ventas puerta a puerta, de recorrer sus ciudades y pueblos buscando clientes, y de atravesar diferentes crisis como la pandemia, han logrado incrementar sus ingresos gracias a los canales digitales y aconsejan llevar los negocios a la virtualidad aprovechando los programas que tiene el Gobierno Nacional, como Quiero Mi Tienda Virtual para potencializar sus empresas.