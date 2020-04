Grupo Éxito adelantó el pago de sus pequeños y medianos proveedores

Entendiendo la labor, y el esfuerzo que realizan aquellos proveedores que se encargan de abastecer los supermercados con alimentos para los colombianos, y a los que abastecen los bienes y servicios de la compañía, el Grupo Éxito decidió anticipar los pagos correspondientes al mes de abril de sus 867 pequeños y medianos proveedores.

Esta iniciativa, se llevó a cabo con la intención de ayudar a preservar el empleo en sus respectivas empresas, alivianar las dificultades con el flujo de caja, y mitigar el impacto del COVID- 19.



“Con este anticipo en los pagos, queremos apoyar a los proveedores que día a día trabajan por la construcción del país, y lograr que en estos momentos de dificultad en sus flujos de caja como consecuencia de COVID- 19, encuentren un alivio económico y puedan continuar no solo con la operación de sus negocios, sino también con la preservación del empleo en el país, y seguir siendo el motor del desarrollo y de progreso. Quiero destacar que esta medida, cubre el 100% de los pequeños y medianos proveedores de frutas, verduras, huevos, carne, pescado y pollo”, explicó Carlos Mario Giraldo, presidente de Grupo Éxito.



Más de $60 mil millones de pesos, fueron destinados al anticipo de pagos de abril para proveedores de alimentos, hogar y productos de aseo; frutas, verduras, huevo, carne, pescado y pollo; textiles y talleres de confección; hogar, muebles, colchones y bicicletas; y abastecimiento.



Por labores como estas, decenas de proveedores han manifestado su agradecimiento con el Grupo Éxito. Conozca algunos de ellos:



● “El Grupo Éxito tomó la decisión por cuenta propia de apoyar a un grupo de proveedores. De esta manera nos están dando la posibilidad de tener liquidez para cumplirle a nuestros empleados. Hoy en este momento, más de 70 familias tienen la certeza que recibirán su quincena como desde hace 22 años lo hemos venido haciendo. Hoy podemos decir que dormiremos tranquilamente,” José Ignacio Gutiérrez, gerente general Multiproyectos.



● “Decían que este coronavirus no tenía una cura, la única cura era la solidaridad, y eso es lo que ha representado el Grupo Éxito en estos momentos de crisis, solidaridad en todo sentido, un sentido de servicio total con nosotros los proveedores. Realmente hemos podido hacer un equipo para poder atender al país”, Erik Luc Thiri, gerente general Antillana.



● “Gracias a los compromisos y al apoyo del Grupo Éxito, podemos tener nuestras puertas abiertas, podemos garantizar tranquilidad a nuestros empleados y proveedores, y cumplirles, y sobre todo, cumplirles a sus familias”, Isabela Sanabria, Condimar SA.



● ¨”Recibimos con beneplácito la noticia de almacenes Éxito en el sentido de adelantar los pagos para nosotros, los proveedores, eso nos va a dar oxígeno para nosotros poderle a su vez, transmitir a nuestros empleados y a sus familias, esa retribución que ellos tanto necesitan en este momento”, Julio César Mendoza, Confecciones Caribean.



● “Gracias por el adelanto del pago, porque esto nos permite pagar la nómina. Esto es una cadena de favores, para mí lo más importante es que esta iniciativa, que arrancó con Grupo Éxito, la podamos transmitir. Esta planta que ven vacía, se abrirá para hacer material quirúrgico”, Lina Bustamante de Creytex.



Este es el compromiso de Grupo Éxito

​

1. La adquisición de alimentos es considerada una actividad esencial, por eso, de acuerdo con las definiciones del Gobierno Nacional, los colombianos podrán acercarse a los puntos de venta, aún en el estado de confinamiento, bajo la recomendación que se haga solo en caso necesario y que se dirija una persona por familia.



2. Los puntos de venta continuarán teniendo un horario especial exclusivo para adultos mayores (+60 años), mujeres embarazadas y personas con discapacidad como se viene haciendo desde el 19 de marzo, entre 7:00 a.m. y 8:30 a.m. A partir de las 8:30 a.m. las puertas quedan abiertas para todo el público. Si bien el Gobierno Nacional recomendó a los adultos mayores de 70 años un aislamiento preventivo, una de las excepciones será el abastecimiento de bienes de consumo.



3. El trabajo arduo de los proveedores y colaboradores dan un parte de tranquilidad y confianza a los colombianos con el abastecimiento de las tiendas, para buscar que el país tenga el surtido más completo posible en estos días de incertidumbre.



4. El consumo responsable es un asunto de todos. En las marcas de la compañía, con el fin de posibilitar que la oferta existente esté disponible para la gran mayoría de los clientes, hemos establecido un tope máximo para la compra: dos unidades en tapabocas, gel antibacterial, alcohol y guantes (según disponibilidad), y cuatro unidades para otros productos en categorías de alta demanda.



5. En Grupo Éxito se han unido al Acuerdo de autorregulación del comercio colombiano, firmado por los comerciantes agremiados en FENALCO, en el que se hace un llamado a todos los integrantes de la cadena de abastecimiento: proveedores, productores, distribuidores y comercializadores, a manejar racionalmente los precios.