De unos años para acá es más común saber de compañías que están trabajando en estrategias y acciones en torno a la diversidad, la inclusión y la equidad, tal vez como una demanda global que cada día se hace más evidente y como una manera de afianzar su sostenibilidad en el tiempo.

No obstante, una cosa es lo que se expresa públicamente y otra lo que realmente puede suceder al interior de las empresas. En muchas ocasiones, la brecha entre el manifestar y el ejecutar es enorme, como lo revela el informe de Mercer ‘Let's Get Real About Equality’, que indica que el 81 por ciento de las organizaciones en todo el mundo dicen que están enfocadas en mejorar la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI), pero apenas el 42 por ciento declara tener “una estrategia multianual documentada y solo el 50 por ciento establece metas formales cuantitativas de DEI”.



En ese sentido, María Fernanda Sánchez, gerente de Mercadeo & ESG de Grupo Aval, sostiene que para ser una organización realmente diversa, inclusiva y equitativa, el cambio debe empezar desde adentro y por eso dice que vienen trabajando para que la inclusión sea parte estructural de su cultura organizacional y poco a poco aportar a la transformación del país.



En consecuencia, el grupo ha trabajado en la definición de políticas de selección, que además de atraer nuevos talentos que estén alineados con la cultura organizacional, garanticen que no exista ningún tipo de sesgo en el proceso de reclutamiento.



Así, promueven la igualdad de oportunidades para todos los colaboradores, implementando con las entidades iniciativas para atender sus necesidades y apoyar su crecimiento profesional y personal, desarrolladas para promover un ambiente laboral amigable, y que les ha valido el reconocimiento como mejores lugares para trabajar.



De esa manera, Banco Popular ha sido distinguido como uno de los 10 mejores lugares para trabajar para las mujeres en Colombia en el 2022 por Great Place To Work (GPTW), donde se destacó su trabajo por impulsar el liderazgo femenino a través de una cultura inclusiva y diversa, con un 61 por ciento de mujeres, lo cual está en línea con las tendencias de contratación en el sector financiero y es una muestra clara de la apuesta que tienen por el talento femenino. También, vale la pena destacar que el 57 por ciento de las posiciones de liderazgo y el 52 de los cargos profesionales son ocupados por mujeres.

Grupo Aval

Así mismo, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir fue reconocido como el mejor lugar para que las mujeres trabajen, según GPTW, ya que 62 por ciento de la nómina y el 57 del equipo directivo está conformado por mujeres, algo que se evidencia en todos los frentes de acción de la compañía.



Igualmente, los bancos de Bogotá, Occidente y Popular, así como Corficolombiana y Porvenir, han sido reconocidos entre los mejores lugares para trabajar en Colombia por Great Place To Work. Incluso, obtuvo el primer puesto entre las 25 mejores empresas para trabajar en el país del Top Companies 2022 de LinkedIn, lo que les asegura que están viviendo una nueva cultura que les permite atraer y desarrollar el mejor talento humano.



“Nuestro mensaje es el resultado de todos los espacios, iniciativas, oportunidades, acciones y herramientas que hemos venido adelantando en los últimos años con todas nuestras entidades y que se enmarca hoy en nuestro mensaje ‘Es + lo que nos une que lo que nos diferencia’. Como empresa líder del sector financiero en Colombia estamos convencidos del valor de la diversidad, la equidad y la inclusión para promover el progreso de la sociedad, por eso trabajamos constantemente para mejorar nuestras políticas y desarrollar acciones concretas que reafirmen nuestro compromiso con el crecimiento de todas las personas”, explica la ejecutiva.

Acciones que marcan la diferencia

Otra muestra clara del decidido compromiso de Grupo Aval con la DEI y por construir un país y un mundo más respetuoso y empático es la Recertificación Friendly Biz, avalada por Future Builders y otorgada por la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, de la cual se sienten muy orgullosos, puesto que acredita a sus entidades como negocios amigables, comprometidos en trabajar por espacios inclusivos, fortalecer el foco de diversidad sexual y buscar espacios sin discriminación.



En esa línea, según Sánchez, durante los últimos años han adelantado diferentes iniciativas encaminadas al fomento de la inclusión al interior de las entidades con sus colaboradores y de cara al relacionamiento con los clientes, además de un proceso de capacitación de la mano del equipo de la Cámara de Comerciantes LGBT, ahora Cámara de la Diversidad, para consolidar espacios libres de discriminación en la organización.



“Nuestro objetivo es continuar siendo agentes transformadores e incluyentes en el país, siendo ejemplo y referentes para que otras empresas se concienticen de la importancia de implementar estrategias de responsabilidad social para lograr cambios contundentes en la sociedad”, subraya la Gerente de Mercadeo & ESG de Grupo Aval.



Mientras que en lo que hace referencia a las iniciativas actuales de las entidades y que giran en torno a la inclusión, la directiva precisa que desde cada una de las entidades del Grupo se han venido adelantando diferentes acciones, muestra de ello son las estrategias de comunicación que ha implementado Banco de Occidente y que abarcan elementos incluyentes en términos de marca, imágenes y lenguaje, con el fin de fomentar el respeto por la diversidad de raza, credo, política, orientación sexual y condición social.



A su vez, Banco AV Villas cuenta hoy con cuatro colaboradores intérpretes de señas y equipos especiales con conexión de audio y video para incentivar la inclusión en el sistema financiero de personas en situación de discapacidad auditiva, en tanto que el Banco de Bogotá lidera una política de selección y atracción inclusiva, que incorpora un modelo de minimización de sesgos inconscientes en el proceso de selección, y por eso hoy el 10 por ciento de la población del Banco se considera de la comunidad LGBTIQ+.



Por su parte, en el Banco Popular la mujer ha sido partícipe en todo su proceso de transformación, aportando sus capacidades, conocimientos, liderazgo y profesionalismo para sacar adelante diversos proyectos e iniciativas que le han aportado al Banco en su proyección hacia el futuro; es así que en el 2021 esta entidad dedicó más de 330.000 horas de formación para su talento femenino en diversos temas.



A esto se suma que el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir tiene a su disposición la Universidad Porvenir, que da la posibilidad a sus colaboradores desarrollar las capacidades del talento; y el programa Embajadores Porvenir, que ha permitido certificar a más de 2.622 trabajadores en temas como planeación estratégica, sostenibilidad, experiencia de clientes y orientación pensional.



Pero estas iniciativas no solo se quedan en el interior de las entidades de Grupo Aval, sino que se han realizado acciones de impacto para las diferentes poblaciones, como en la más reciente versión del Estéreo Picnic, el festival más importante del país, crearon “baños para todes”, una zona de baños que tenía como objetivo tener un espacio sin etiquetas, como es costumbre, y así empezar a derrumbar construcciones mentales que nos han acompañado por tanto tiempo. De esta manera, quieren romper las barreras de la discriminación, creando ambientes de convivencia, empatía y respeto para todas las personas.



Y sobre lo que viene para el grupo en esta línea, María Fernanda Sánchez afirma que quieren seguir aportando a la construcción de un país que progresa de manera consciente y empática, y donde la equidad, la diversidad y la inclusión son una premisa.



“Por eso, sabemos que como líderes del sector financiero no basta con creerlo, sino que debemos generar acciones tangibles y de alto impacto positivo, que nos permitan vivir nuestro propósito, fortaleciendo las relaciones de confianza con nuestros grupos de interés y que, a su vez, generen una transformación positiva en la sociedad”, puntualiza la Gerente de mercadeo & ESG de Grupo Aval.