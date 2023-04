Greendipity S.A.S BIC es una organización de energía solar colombiana que tiene como objetivo transformar un activo oculto en un activo fijo productivo a través de la instalación de paneles solares, sin inversión de flujo de caja por parte del cliente.

En febrero de 2015 se materializó este emprendimiento que surgió a partir de identificar que la luz solar, un gran recurso energético, no estaba siendo aprovechado como fuente de generación de energía limpia en Colombia. A partir de esto, esta empresa comenzó a sensibilizar a la comunidad y a las organizaciones sobre la utilización del sol como fuente de energía y dar a conocer que es posible hacer una transición energética a fuentes de energías limpias, que permitirá dejar un mundo más sostenible a las futuras generaciones.



Inició con tres personas en un pequeño local en la ciudad de Cali, actualmente cuenta con proyectos en más de 15 ciudades del país, dos sedes, una administrativa y una bodega en Cali, y con más de 150 colaboradores, un equipo interdisciplinario que gracias a la pasión por la excelencia, adaptabilidad, trabajo en equipo y compromiso en lo que ejecutan se han instalado proyectos en empresas multinacionales y las más importantes empresas nacionales que aportan al desarrollo sostenible de nuestro país.



Para el momento de la consolidación de Greendipity, la generación de energía solar no era comúnmente conocida en Colombia, por lo que no existían proveedores de tecnología en el país y no había técnicos especializados en la instalación de paneles solares, pero esto no fue una limitante para seguir en el camino de democratizar la energía solar. Inicialmente, se trajeron facilitadores de Italia que comenzaron a transferir su conocimiento y a formar a los colaboradores.



Al entender los canales para capacitar de manera asertiva, Greendipity logró crear su base de conocimiento para desarrollar los proyectos de energía solar y es allí cuando nace Greendipity Academy, un programa que capacita a los colaboradores y les enseña las buenas prácticas para implementar la instalación de los sistemas solares fotovoltáicos. Al implementar este programa de formación motiva e impulsa a los trabajadores a mejorar cada día, a hacer carrera y escalar dentro de la compañía. Hasta hoy más de 33 empleados se han certificado en convenio con el SENA, Servicio Nacional de aprendizaje, en normas técnicas de soldadura e instalación de sistemas fotovoltáicos. En conjunto a esta estrategia, “Implementamos un laboratorio, que tiene todas las herramientas para nuestros colaboradores aprendan a hacer instalaciones de calidad, pues es muy importante para alcanzar los resultados que prospectamos y darle cumplimiento a la promesa de valor que le hacemos a nuestros clientes” manifestó Gian Luca Marín, gerente de Greendipity S.A.S. BIC.



Siendo una empresa joven, muchos de sus colaboradores están en su primer empleo y teniendo un crecimiento exponencial del 60% por año, los motiva a reconocer todos los progresos que hacen. Hay trabajadores que entraron como auxiliares de obra civil y ahora se encuentran desempeñando el cargo de supervisores de proyectos, otros entraron estudiando ingeniería y ahora son líderes de proyectos, otros fueron auxiliares de instalación y ahora son líderes de instalación de paneles solares y lideran a equipos de trabajo. La filosofía de Greendipity es que se puede crecer con la organización, un reconocimiento mutuo que se generara entre la empresa y sus empleados.



Por tal razón, uno de los pilares del crecimiento exponencial son los colaboradores que logran vender, instalar, mantener y permitir que se puedan generar los resultados que se ofertan a los clientes, son los empleados el eje fundamental para que todo esto se pueda dar. Otro de los pilares para el crecimiento es el ecosistema de empresa que se da en Colombia, que los empleados, los gerentes, los dueños, las personas creyeron en que se puede desarrollar energía solar en el país, la confianza fue uno de los detonantes que generó un gran interés hacia la oportunidad de adoptar energía solar en sus casas y compañías y por último está el ecosistema empresarial, en especial la guía que da la Cámara de Comercio de Cali, y las Cámaras de Comercio de Colombia, que permiten que se puedan conectar empresas, generando formaciones de valor y crear espacios para construir país.



Gian Luca Marín explica que “se cree que para implementar un sistema solar fotovoltáico se tiene que hacer una gran inversión, eso no es realmente así, es muy importe que las personas y las organizaciones conozcan que hay un sistema financiero que apoya de manera contundente este tipo de desarrollos de energía solar, los bancos financian el 100% de estos proyectos y el cliente va a pagar ese activo a través de los ahorros que son garantizados en energía por parte de los paneles solares. Hoy tenemos clientes, que han logrado disminuir su factura de energía hasta en un 30% y en otros hasta el 100%”.

Al implementar este tipo de proyectos se impacta social, ambiental y económicamente.



En el componente social se ve reflejado al llevar prosperidad energética a comunidades que no tienen acceso a la energía y por la generación de empleos, pues con el crecimiento exponencial que ha tenido Greendipity cada vez se necesitan más personas para ejecutar dichos proyectos y se crean nuevas capacidades. En cuanto al componente económico se ve reflejado en el ahorro que se obtiene al pagar el recibo de la energía y en el componente ambiental se evidencia en la disminución de emisiones de C02 aportando a la sostenibilidad del planeta, la energía solar es realmente limpia y los paneles tienen una vida útil de más de 30 años.



Al ser una organización con un modelo de negocio de alto impacto y al desarrollar prácticas orientadas a la equidad social, la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, en 2022 Greendipity se consolidó como una Sociedad de Beneficio de Interés Colectivo, BIC, y sigue impulsando su crecimiento basándose en estas prácticas.



“En Greendipity en 2022 implementamos una nueva manera de negocio que tienen una tasa interna de retorno del 30%, ya hay varios pilotos que están marchando. Actualmente tenemos cobertura principalmente en el suroccidente y en el norte de Colombia por lo que estamos en busca de un aliado estratégico e inversión que nos permita ampliarnos a toda Colombia y a proyectarnos para internacionalizarnos” comentó Gian Luca Marín y agregó: “como organización la meta de 2023 es poder seguir la línea de crecimiento que hicimos en los años anteriores. Crecer, por lo menos, un 80% con respecto al 2022 y sobre todo seguir en la posibilidad de ampliar y operar en todo el territorio colombiano”.



Greendipity cree que es posible hacer la transición energética a un mundo descarbonizado.



Encuentre más información en www.greendipity.co