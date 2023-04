Con más de 10 años atendiendo el mercado del Valle del Cauca, Green Assistance es la empresa pionera en la gestión de los trámites ambientales que contribuyen al desarrollo sostenible de nuestro país, especialmente con las constructoras de vivienda, gracias al buen relacionamiento que sostiene con la autoridad ambiental, tanto municipal como departamental, incluyendo la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales). Tiene como objetivo principal brindarles confianza y tranquilidad a sus clientes en el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de requisitos legales, a través de la mejor asesoría, ejecución y gestión.

Esta organización se encarga de todo el apoyo ambiental, para que los clientes se puedan dedicar a su principal razón de ser: construir.



De esta manera, como lo explica su gerente general, Camilo Cañas, Green Assistance ofrece servicios a nivel nacional de planes de manejo forestal, planes de manejo de tránsito, planes de manejo ambiental, planes de manejo de residuos, estudios de impacto ambiental, intervenciones forestales y además el servicio de recolección y disposición final de todos los residuos de construcción y demolición que hay en Colombia.



“También estamos a cargo de todos los proyectos o los estudios ambientales para que el constructor pueda construir tranquilo y sin contratiempos”, resalta Cañas.



Para el directivo es muy importante que existan esta clase de empresas en el país, debido a que –pese a que los constructores tienen muy clara la normatividad– ellos la tienen aún más presente y son ese lineamiento o intermediario entre las políticas ambientales existentes y, del otro lado, también son los colaboradores dentro del tema de la construcción, de tal forma que el constructor pueda avanzar en sus proyectos sin tener violación a esas políticas ambientales que son muy estrictas en Colombia.

Green Assistance - Comprometido con la sostenibilidad y el medio ambiente Foto: Green Assistance

“Nosotros ayudamos a resolver todos los problemas ambientales que se puedan presentar, no solo a nivel de vivienda, sino también para manufactura, la industria hotelera y de turismo, generando alternativas para poder mitigar esos impactos ambientales, gracias a nuestros grupos de innovación que vienen desde la academia, con técnicos del Sena y jóvenes de universidades públicas y privadas que traen ideas frescas para que nosotros empecemos a renovar en esa serie de proyectos de construcción, en los cuales podamos producir impactos positivos”, precisa el Gerente General.



Según Camilo Cañas, en la actualidad sí se observa una mayor conciencia por parte del sector de la construcción sobre la relevancia de involucrar a compañías como Green Assistance en sus proyectos, ya que los ingenieros han entendido que esto no solo se trata de no infringir una ley, sino que lo que quieren a través de sus asesorías y acompañamiento no es solamente sacar los permisos ambientales o hacer los planes de los estudios ambientales sino que hay que construir con responsabilidad ambiental y tener construcciones sostenibles e involucrar la flora y la fauna en sus proyectos, algo que cinco años atrás no era tan fácil de comprender.



“Hoy los constructores son cada vez más conscientes del impacto ambiental que generan sus obras y por eso hacen todo lo posible por mitigarlo. Por ejemplo, en los casos de los residuos de construcción y demolición que nosotros recogemos y los llevamos a algunas partes donde se pueden remanufacturar y volvemos a entrarlos a la cadena de abastecimiento. También, cuando tenemos alguna intervención forestal se entiende que los árboles cumplen un ciclo, por lo que deben renovarse. Los constructores ya saben que no hay que deforestar sino que hay que sembrar cada vez más y por eso ahora los proyectos son verdes, lo cual es muy positivo”, destaca Cañas.