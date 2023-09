Por medio de acciones en favor de la educación, la tecnología y la seguridad, la Gobernación del Quindío ha contribuido significativamente al desarrollo social y económico de la región, beneficiando a los habitantes y visitantes del departamento. Estas acciones han permitido mejorar la calidad de vida de la comunidad con un acceso más equitativo a la educación, el uso de tecnologías avanzadas y la disminución de los índices de criminalidad.

En línea con estos esfuerzos, EL TIEMPO Casa Editorial en conjunto con la administración departamental organizó el foro 'Quindío: apuestas por la innovación y seguridad de la región', en el cual participaron expertos en los diversos ámbitos mencionados. Estos invitados compartieron sus experiencias y abordaron los puntos más relevantes en los que ha trabajado esta entidad gubernamental.



En el primer segmento del evento, Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío, destacó que durante su administración han priorizado la inversión en tecnología enfocada a la educación. "Hoy en día, contamos con el mayor número de aulas Steam en el departamento. Cuando se invierte en educación, se está invirtiendo en el futuro. Tenemos aulas que compiten con las de Singapur, Tokio, Canadá y las mejores escuelas privadas. Nada es más gratificante que entrar a una clase donde los estudiantes están motivados y empoderados en el uso de la tecnología, al igual que sus profesores y directores", afirmó Jaramillo.



El mandatario también mencionó las responsabilidades que recaerán en su sucesor una vez que concluya su mandato y entregue los proyectos e iniciativas en curso a la nueva administración. “Dejamos la talla muy alta porque vienen 80 aulas más. La idea es que todos los colegios queden con aulas Steam, pero el reto para el gobernador que llegue es que sigan avanzando con ellas. Además, el departamento quedó enrutado a pesar de la pandemia, el estallido social, la ola invernal y el cambio de Gobierno y ministros, quedó enrutado con su Plan de Desarrollo y por eso mi consejo es que lo que está funcionando, lo dejen quieto y lo fortalezcan”, anotó Jaramillo.

Educación, bilingüismo y aulas Steam

Después de la intervención de Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío, se dio inició al panel ‘Educación, bilingüismo y aulas Steam’, un espacio en el que se resaltó la educación como un vehículo para las oportunidades. Ana María Giraldo, secretaria de Educación, destacó que “la educación es una de las mejores apuestas que ha hecho el gobernador en todo este cuatrienio (...) y el bilingüismo es un proyecto que se ha venido adelantando de tiempo atrás, pero que pudimos potenciar en estos cuatro años. Hoy es bandera tener docentes extranjeros y contamos con 13 angloparlantes nativos en 50 instituciones educativas, de las 54 que tiene el departamento del Quindío; esta inmersión es en primaria. Le hemos apostado a fortalecer este importante grupo poblacional y ha sido fabuloso para ellos porque no es solo compartir una lengua extranjera, sino hacer un intercambio de cultura”.

Ana María Giraldo Foto: Gobernación del Quindío

Por su parte, Wilmer García, rector de la Institución Educativa Pedacito de Cielo, afirmó que la apuesta por transformar la educación del departamento se refleja concretamente en este. “Escuchábamos al señor gobernador con los planes que se han desarrollado en su administración, y nuestra institución ha sido bandera en la ejecución de muchos de ellos. Nuestra característica principal es que hace inclusión y les garantiza el derecho a la educación a todos los niños, jóvenes y adolescentes, independiente de su procedencia o condición social”, argumentó García.



El directivo docente también hizo énfasis en la problemática que encontraron años atrás en el Quindío asociada a la deserción escolar y a las condiciones de extraedad, explicando que, para hacerle frente, el plantel le abrió las puertas a los jóvenes que se alejan de las aulas por problemas familiares, psicosociales o de consumo de sustancias psicoactivas, entre otros.



Ahora bien, para cerrar el panel, la secretaria de Educación habló sobre las alianzas y la unión que la Gobernación del Quindío ha hecho con otras entidades en materia de educación con instituciones como el Sena y la Universidad del Quindío. “Aquí lo importante es que el Sena es una institución de formación muy querida por todos los colombianos y juega un papel preponderante; siempre está en los procesos de doble titulación de nuestros estudiantes, pero hemos podido avanzar desde la Secretaría de Educación y hemos logrado alianzas con la Universidad del Quindío”, enfatizó Giraldo.

Innovación, tecnología y TIC

El segundo momento denominado ‘Innovación, tecnología y TIC’, se centró en la robótica aplicada a la educación en la región. Faber Giraldo, vicerrector de Investigaciones de la Universidad del Quindío, comentó que la institución cuenta con dos programas de formación: Tecnología en Instrumentación e Ingeniería Eléctrica. “Hemos hecho unos ejercicios que han permitido que el departamento tenga un avance interesante respecto a la aplicabilidad de la robótica”.



Por su parte, Héctor Fabio Hincapié, secretario TIC, fue el encargado de explicar cómo se ha introducido la robótica en la básica y la media. “En las 54 instituciones educativas estamos desarrollando semilleros de robótica, tenemos 17 semilleros acompañando a los profesores para que ellos actúen e interactúen con cada uno de los estudiantes. En instituciones educativas estamos trabajando desde temprana edad en el pensamiento computacional para que los niños y adolescentes tomen la decisión frente a un reto y una dificultad (...) finalmente lo que queremos es fortalecer la industria TI del departamento del Quindío”, puntualizó Hincapié.



Al finalizar este segmento, el vicerrector de Investigaciones de la Universidad del Quindío resaltó la capacidad del Quindío en materia de innovación, emprendimiento y robótica. “El Quindío es el paraíso instalado en Colombia y, además de ofrecer unas condiciones excepcionales para la vida, la convivencia y el bienestar, también nos da un laboratorio natural para poner a andar muchas de las ideas. Próximamente, van a ver cómo estamos reportando el desarrollo de capacidades TIC, por ejemplo, aplicadas a la gestión de capacidades para el cambio climático”, dijo Giraldo.

Wilmer Fabián García Foto: Gobernación del Quindío

Cómo se fortalece la seguridad de la región

Por último, el panel ‘Cómo se fortalece la seguridad de la región’ tocó temas como la atención y reparación de víctimas. Para ello, Juana Camila Gómez, secretaria del Interior, aseguró que ha sido un reto para el actual gobernador. “El departamento del Quindío, por fortuna, es un departamento receptor de víctimas y no productor, pero tiene una gran cantidad de esta población. En este momento son 47.700 personas sujetas de atención a quienes debemos atender por parte de las diferentes autoridades y entidades que confluyen en este sistema de atención y reparación integral. Desde el gobierno departamental hemos manejado un programa muy interesante y es el fortaleciendo a la empleabilidad y a los proyectos productivos de toda esta comunidad”.



De otro lado, el coronel Carlos Vanegas, comandante de la Octava Brigada del Ejército Nacional de Colombia, fue muy claro al decir que su contribución “es proporcionar un lugar seguro a los desmovilizados y a las personas que han decidido vivir aquí (...) también tenemos obligaciones de reparación y perdón. Lo hemos hecho con la dignidad del caso, sabemos que la Fuerza ha cometido errores, que algunas personas lo han hecho. El sistema es reparar y no repetir”.



Finalmente, se hizo alusión al departamento del Quindío como un destino seguro, calificando a la trata de personas como una amenaza que hace presencia en las zonas turísticas. Para dar respuesta, la secretaria del Interior contó qué se está haciendo para erradicarla. “Hemos logrado disminuir las cifras de casos asociados a este delito y pienso que se debe a unas campañas arduas que se han hecho de socialización y sensibilización. Hemos llegado a todas las instituciones educativas trabajando con jóvenes de grado 9 a 11, que son la población más vulnerable a ser víctima de estas personas inescrupulosas y delincuentes que quieren utilizar a nuestros niños y adolescentes. Pero no solo con ellos, también hemos trabajado con las Juntas de Acción Comunal. La trata de personas no es únicamente la explotación sexual, también lo es el tráfico de órganos y el matrimonio servil. Hemos abierto ese conocimiento a la población para que denuncie”, concluyó Gómez.