Gimnasio Los Portales: Innovando en la convergencia de conocimientos

En el contexto actual que se vislumbra para un mundo cada vez más digital, la convergencia de conocimientos es una apuesta que se torna necesaria para fomentar y hacer efectiva la educación desde diferentes ciencias, con el fin de resolver problemas, potenciar capacidades tecnológicas y aumentar el conocimiento, siendo este el objetivo con el que nace el programa STEM (Science, Technology, Engineering, Math).

El Gimnasio Los Portales lleva trabajando 35 años en la formación de estudiantes líderes, capaces de llevar el conocimiento a la acción para transformar su entorno. Este propósito se ha logrado gracias a la implementación de estrategias innovadoras, como el desarrollo de los Programas del Bachillerato Internacional y el programa STEM at Portales; programas que fomentan la indagación, el pensamiento crítico y la conciencia de ser ciudadanos del mundo.



“La convergencia, caracterizada por el MIT (Massachusetts Institute of Technology) como la próxima revolución de la ciencia, se define como la integración de las ciencias de la vida, las ingenierías, las ciencias físicas, la computación, así como las ciencias sociales y las humanidades para la solución de problemas y preguntas complejas de investigación”, refiere Alfonso Ávila Robinson, profesor investigador en el Departamento de Emprendimiento e Innovación de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.



STEM at Portales, trasciende el enfoque relacionado con ciencia y tecnología para abrir un espacio en el que convergen diversos saberes para ser llevados a la acción, pensando en qué tipo de impacto se genera en contextos locales y globales, con las acciones cotidianas, y cómo se puede contribuir a construir una sociedad mucho más equitativa.



¿Cómo funciona el programa?



Luego de varios años de estudio y organización de la propuesta curricular, en el 2020, se inició con un prototipo de lo que sería el programa, transformando la clase de Tecnología e Informática en el espacio STEM.



Los resultados evidenciados durante ese año fueron asombrosos, más allá de ver herramientas relacionadas con la tecnología y la ingeniería, las estudiantes lograron comprender cómo sus proyectos no solo salvan vidas humanas, sino, también, la vida silvestre.



Gracias a la grata experiencia vivida en el 2020, para este año 2021, se analizaron los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) para conectarlos con la propuesta del programa y así, implementarlos en todos los grados de primaria.



Cada curso cuenta con un ODS asignado sobre el cual indagan y desarrollan una propuesta que impacte su contexto local. Están trabajando en proyectos desde el cuidado y tratamiento del agua en grado primero, hasta la creación y mantenimiento de una huerta 3.0 en grado quinto y Computer Science en secundaria.



Proyectarse para crecer



Al ser STEM at Portales, un espacio para la confluencia de saberes, se ha iniciado un trabajo interno en el que tanto estudiantes como maestros de toda la institución, experimentan de una manera clara cómo todos podemos aportar a la construcción de conocimiento. La creación de IDEAS LAB (el espacio para desarrollar el programa STEM) es una muestra de esto. En este espacio, que es abierto y está a disposición de toda la comunidad, estudiantes y maestros se reúnen en diferentes momentos para crear, es así como nació la primera serie de Podcasts Ideas Lab.



Igualmente, se está organizando un trabajo colaborativo con una IED (Institución Educativa Distrital) para explorar STEM con una comunidad externa, dando así el primer paso a un trabajo de impacto global.



Desde el Gimnasio Los Portales, contribuyen a la formación de líderes, con sentido de servicio y responsabilidad de ser ciudadanos del mundo, protagonistas de su propio aprendizaje a través de un currículo internacional, con énfasis en la formación en valores, guiados por los principios de la fe cristiana, católica, y basados en el equipo familia + colegio, para acompañarlos y brindarles herramientas significativas para la vida.



Gracias a los atributos, valores y diferenciales de este proyecto educativo, iniciarán el ingreso de niños a partir de agosto de 2022 para los grados prejardín y jardín, con quienes compartirán experiencias de aprendizaje, convirtiéndose así, en la primera promoción mixta.Te invitamos a conocernos.