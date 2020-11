Gestione y consolide información en línea de su personal externo

Durante los últimos años, el avance y desarrollo de nuevas tecnologías, se ha convertido en uno de esos puntos clave en el mundo laboral, que ha permitido que las empresas por medio de ellas, incrementen la productividad de su equipo de campo, reduzcan tiempos y costos, y optimicen funciones. Y es que precisamente cuando se trata de las labores que deben hacer quienes trabajan en calle, es necesario pensar en aplicaciones que los ayuden a gestionar sus quehaceres, y que, además, mejoren las condiciones tanto de ellos como de sus resultados.

Actualmente, son varias las organizaciones que han optado por implementar herramientas de este tipo, las cuales al reunir y centralizar en un solo lugar toda la información, le abren la puerta al cumplimiento de los objetivos empresariales, a través de la integración de diferentes módulos con beneficios únicos y diferenciales, y en ese sentido, Adatec –una compañía que nació hace más de 9 años, y cuenta con más de 180 clientes en Colombia y Latinoamérica atendiendo a más de 7.000 de sus colaboradores con sus aplicaciones, y se especializa en el área del desarrollo tecnológico empresarial-, tiene una solución llamada R-SALES que consiste en ser un sistema integral entre página web y aplicación de celular, donde el personal en campo (técnicos, vendedores, impulsadores, mercaderistas, supervisores de compañías de aseo o del sector seguridad, personal médico, transportadores, entre otros) puede registrar cualquier tipo de información en su dispositivo tales como entregas, visitas, devoluciones, cobros, gastos, y procesos en tiempo real, para optimizar la operación y productividad.

R-SALES funciona con la administración de distintos módulos, entre los que se encuentran gestión y control. En lo que se refiere al módulo de control, brinda opciones como ubicación de clientes para minimizar el tiempo perdido en desplazamiento y diseñar zonas eficientes para mejorar las rutas de trabajo, gracias a su compatibilidad con Waze; control de agenda y asistencia para medir el cumplimiento y efectividad de las visitas programadas con indicadores como hora de inicio y fin de labor, tiempos de permanencia, desplazamiento entre clientes y resultados de la jornada; control de asistencia para mejorar la calidad de atención a los clientes, asegurando que reciben una visita presencial; planeador de rutas para el cumplimiento de horarios de trabajo en áreas geográficamente específicas; y rastreo GPS para monitorear los recorridos y las gestiones reportadas por el personal. El módulo de gestión, ofrece ventajas como analizar las visitas y tomar acciones según el resultado de efectividad con indicadores de gestión; pedidos y facturas como parte de los procesos administrativos y logísticos, recibiendo transacciones en tiempo real; recibos de caja con información de recaudo e impresión del recibo de caja provisional; encuestas y formularios para recolectar información que incluya fotos y firmas como verificación de actividades en labor, reporte de incapacidades, controles de inspección en obras, e investigación de mercados; notificaciones y alertas para mantener al personal oportunamente informado; integración con el sistema comercial, CRM o ERP de la compañía; y hasta control de los protocolos de bioseguridad.

Foto: ADATEC

Pero si usted es empresario, seguramente le interesa tener el control del negocio en la palma de la mano, y saber qué uso en específico se le puede dar a R-SALES. Para empezar, no importa el lugar en el que se encuentre su compañía y, como ejemplos sobre empleos y sectores en los que se puede utilizar, aparecen oportunidades en el sector salud que maneja el servicio de hospital en casa con un profesional que se desplaza para atender al paciente, y en donde el profesional registra lo que aconteció en la consulta, la duración, el tratamiento que se ejecutó, genera la fórmula médica, y hasta anexa fotografías. En el caso de los visitadores médicos, se desempeña de manera similar porque estos documentan la hora en la que llegaron a la cita con el médico, qué le entregaron especialmente en referencia al control de entrega de muestras, y cuánto tardaron. Los ejecutivos comerciales son unos de los más beneficiados con R-SALES, ya que tanto ellos como la gerencia, constatan el plan de trabajo, qué pasó en la visita, el asesor puede consultar en línea el inventario disponible en la compañía y realizar solicitud de pedidos o registrar cobro de dinero, si realmente se hizo, qué día, a qué hora, y en qué lugar; factor que económicamente se ve reflejado al momento de controlar los pagos, pues varias organizaciones no podían comprobar si los colaboradores que no estaban contratados directamente, habían cumplido con la visita. Por el lado de los mensajeros, es posible monitorear su desplazamiento, tiempo de demora en la entrega, y constancia de entrega y/o recibido. El sector de mantenimiento también puede ser atendido por R-SALES, dado que los supervisores, diligencian en el sistema si está todo correctamente aseado, si hay alguna inconformidad que deba registrarse con evidencia fotográfica, o si se está cumpliendo el acuerdo de servicio con el cliente. Por último, para los transportadores o personal en punto de venta funciona igual, pues estos pueden ir dando información sobre el tiempo de viaje y entrega o la disponibilidad de los productos en tienda. Cabe aclarar, que los prototipos anteriormente mencionados, son solo algunos de los tantos.

En conclusión, usted puede ser parte de ese grupo de empresas que como Sodexo, Beisbol, Gabrica, Arroz Supremo, Laboratorios Ecar, Healthy America, Alimentos del Valle, Casa Grajales, Cosmetic Fashion, y más de 170 compañías más, se apoyan en R-SALES para mejorar la calidad de vida de su personal en campo, al tiempo que generan mayor eficiencia y rentabilidad en su operación.

Ingrese a https://info.ventasremotas.com/ y obtenga más información para acceder a este sistema innovador.