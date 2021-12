Hoy, como nunca antes, los trabajadores tienen mucha más conciencia sobre lo relevante que resulta sentirse muy bien en la compañía para la cual laboran y en su mismo espacio de trabajo.



Las compañías, gracias a las tendencias globales y a diferentes estudios e investigaciones que evidencian la relación directa entre el ambiente laboral y la productividad, saben que en la actualidad se deben implementar estrategias en esa línea, pues eso fortalece la cultura organizacional de una empresa y permite contar con empleados comprometidos y orgullosos.

No es casualidad que el ‘Índice de Medición de Empleados y Empleadas’ de Alares, especializada en proyectos de mejora social, revele que el 40% de las personas encuestadas valoran la motivación y el ambiente laboral, mientras que el 55% afirma que es importante contar con un balance entre la vida laboral y la personal.



Para el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, en sus más de tres décadas de operaciones, esta realidad no es ajena y, por el contrario, trabajar en este aspecto que involucra a su talento humano es una prioridad, con el fin de mantener un modelo de cultura organizacional acorde a los intereses de sus colaboradores.



Lo anterior, le permitió a esta AFP obtener la certificación como la mejor empresa para trabajar en Colombia al obtener una calificación de excelente en la medición realizada por Great Place To Work en la categoría ‘Empresas que tienen más de 1.500 colaboradores’.



“Hoy las organizaciones son más conscientes de tener a los colaboradores en el centro de su gestión a través de ambientes laborales equitativos e incluyentes que propendan por su calidad de vida. Por ello, estamos llamados a fomentar ambientes de trabajo con oportunidades de crecimiento en todos los niveles; lugares en donde las personas pueden alcanzar sus metas y proyectos personales”, manifestó Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir.

Cómo crear un gran lugar de trabajo



Un buen ambiente laboral es la base para alcanzar excelentes resultados y un crecimiento constante del negocio, por eso las organizaciones deben fortalecer de forma permanente su cultura organizacional y las competencias de sus colaboradores a través de un ambiente laboral inclusivo y con igualdad de oportunidades para todos.



En esa línea, el Fondo Porvenir cuenta con una estrategia robusta de atracción, desarrollo y retención, que se compone de un completo plan de beneficios. Así, todos sus trabajadores, independientemente del cargo que ocupen, pueden acceder a una prima extralegal, auxilio para gastos de notariado, pólizas de vida y accidentes personales, auxilio por nacimiento o adopción de hijos y plan de ahorro mutuo para acompañarlos en el desarrollo de sus proyectos personales.



Así mismo, la compañía ofrece diferentes espacios que buscan mejorar la calidad de vida de sus empleados, como salas de bienestar y de lactancia, gimnasio, actividades deportivas, tiempos libres y horarios flexibles, entre otros.



En tanto que en materia de proyección, en el Fondo sus colaboradores acceden a una cultura que fomenta la equidad y las oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, el 62% de su planta son mujeres y, en los últimos tres años, ha otorgado cerca de 500 promociones internas. Este tipo de estrategias le han permitido atraer talento joven, lo que se refleja en que el promedio de edad de sus trabajadores es de 36 años y el 60% de ellos son millenials.



Adicionalmente, los colaborares cuentan con la Universidad Porvenir, un medio para desarrollar las capacidades de su talento a través de diferentes frentes que permiten dar respuesta a los 13 millones de afiliados en temas como asesorías en pensiones e inversiones.



Todos los colaboradores pueden acceder a un auxilio educativo para pregrado o posgrado, especialización, maestría o doctorado. Y, por otro lado, sus hijos también tienen la posibilidad de contar con un auxilio educativo.