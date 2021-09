General Motors en Colombia: 65 años construyendo caminos

Durante 65 años de operaciones en Colombia, General Motors Colmotores ha cumplido los sueños de incontables personas, de la mano de un claro enfoque en el desarrollo industrial del país, la generación de empleo y la contribución socioeconómica que ha brindado soluciones de movilidad a miles de colombianos, así como un aporte invaluable a la industria automotriz.

Con más de 1,5 millones de vehículos producidos, 27 concesionarios Chevrolet, más de 123 puntos de venta y servicio a nivel nacional, cerca de 900 colaboradores y más de 7.000 aliados, la trayectoria de General Motors Colmotores en Colombia está llena de hitos y triunfos que merecen ser contados.



En estas décadas, la compañía ha escrito las líneas de una historia inspiradora con hechos por remarcar, éxitos por divulgar y esfuerzos por aplaudir. A continuación, una breve semblanza de General Motors Colmotores y sus aportes al país.



Hitos de un sueño cumplido

Con el objetivo de fortalecer el músculo industrial de nuestro país, en 1956 Don Germán Montoya Vélez tuvo la idea de crear una empresa que se dedicara al ensamble y comercialización de vehículos en Colombia.



El anhelo de Don Germán se materializó en la naciente Fábrica Colombiana de Automotores (que luego se convertiría en GM Colmotores), la cual -desde sus inicios- dio cuenta del deseo por construir país y oportunidades para las personas.



En 1979, General Motors Corporation adquiere la operación de la compañía y, al año siguiente, la industria automotriz nacional le da la bienvenida al ensamblaje de automóviles Chevrolet.



Para el 2003, GM Colmotores ya había producido 500.000 unidades de Chevrolet. Además, la compañía obtiene la certificación ISO 9001:2000 en reconocimiento a sus programas internos de control de calidad.



En 2005, se lanzaron los tan reconocidos modelos Chevrolet Optra, Aveo y Spark, es muy probable que usted o un familiar haya tenido uno de estos autos rodando por las calles. Pues bien, sepa que su ensamblaje es 100% colombiano. Como dato curioso, el Chevrolet Aveo es la referencia más vendida en la historia de la marca del corbatín en Colombia, con 194.562 unidades entregadas entre 2005 y 2014.



En 2010 ocurren dos hechos cruciales: se crea la Fundación Chevrolet (el vehículo de inversión social de la organización para impactar positivamente y transformar a todo tipo de comunidades en el país) y Chevrolet celebra el millón de unidades producidas en Colombia.



Años después, en 2013, la compañía inaugura Zoficol, la primera planta de fabricación de carrocerías para vehículos Chevrolet en el país. Este suceso permitió, en 2014, lanzar el primer carro fabricado en Colombia: el Chevrolet Sail.



Seguidamente, en 2016, Chevrolet completa 30 años consecutivos como líder del mercado y presenta la nueva era de los vehículos inteligentes, con el lanzamiento de la nueva generación de Chevystar, un sistema de protección, seguridad y conectividad que permite interactuar con el auto mediante teléfono móvil o computador.



Luego de sucesivos reconocimientos nacionales e internacionales (Certificación BIQ4, Built In Quality – 2019; Top N°1 Ranking global de E-FTQ (Electrical First Time Quality) y DRR 2021, y Top N°1 Ranking global de DRR (Direct Run Rate) – 2021, entre otros), incluida la superación de un inédito suceso mundial como la pandemia de covid-19 y sus confinamientos, en 2021 General Motors Colmotores celebra el aniversario 65 de la creación de la primera planta de producción de la compañía en el país; así como los 65 años de un sueño: el de Don Germán Montoya, quien puso la primera piedra de un sólido proyecto.



“Al mirar en retrospectiva, hay algo que se ha mantenido a lo largo de todos estos años y que se ha convertido en el motor que día a día impulsa el trabajo de GM: el especial interés de la marca en mantenerse como un referente de construcción de país”, comenta Raul Mier, director comercial de General Motors Colombia.



Muestra de ello, la planta de GM Colmotores en Bogotá ha alcanzado la meta de enviar cero residuos a los rellenos sanitarios, convirtiéndose en una de las 122 instalaciones de General Motors a nivel mundial que reciclan, reutilizan o convierten en energía todos los residuos de sus operaciones diarias.



Entre otros objetivos, la marca espera aumentar la recomendación del cliente, posicionar el negocio de flotas orientado a los clientes empresariales, potencializar su vitrina digital (Live Store) con una versión 2.0 y conectar la publicidad de Internet al ‘smartphone’ de su equipo comercial en menos de un minuto, a través del ‘Asistente Virtual Chevrolet’.



Esta compañía, que ha vivido tantos momentos en la historia colombiana, mantiene el propósito de aportar a la construcción social, no solo asumiendo nuevos retos de cara al futuro (como la movilidad eléctrica), sino a través del impulso a la industria, la generación y el mantenimiento de miles de empleos, diferentes acciones de responsabilidad social y el deseo profundo de continuar con un legado lleno de historia.

¡Por otras seis décadas construyendo caminos y cumpliendo sueños!