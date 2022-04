Todo está dado para que los corredores vuelvan a las calles para alcanzar su máxima velocidad, darlo todo sobre el asfalto y romper su récord personal. Una revolución del movimiento está sucediendo, y es el momento de romper límites con una nueva y mejorada comodidad.

Gel-Nimbus 24 es el nuevo modelo de la icónica familia de zapatillas ASICS que ha acompañado a los atletas del mundo por décadas, brindándoles la mayor protección frente a los impactos que se dan al correr.



Quienes están empezando en el mundo del ‘running’ o ya tienen varias carreras a cuestas -incluidos los profesionales- encontrarán en las nuevas Gel-Nimbus 24 de ASICS unas zapatillas con más de 30 tecnologías especialmente diseñadas para darles un ‘plus’ a su movimiento:



Un plus de amortiguación, un plus de confort y un plus de rendimiento para todos aquellos que quieran revolucionar su movimiento.



A continuación, las innovaciones presentes en una de las zapatillas más tecnológicas y versátiles que llegan al mercado.

Mediasuela más blanda y ligera

En el ‘running’ como en cualquier deporte, el calzado lo es todo. No es un complemento ni mucho menos un accesorio, es un elemento fundamental para acumular kilómetros cómodamente.



Hoy, la mayoría de carreras y maratones se realizan sobre asfalto, un material que -de no contar con las debidas precauciones- puede causar todo tipo de lesiones en el tren inferior, que van desde microrroturas en articulaciones hasta lesiones por estrés muscular, muy comunes entre los ‘runners’ principiantes que “talonean”.



De ahí la necesidad de que el calzado que se use aporte un soporte fiable, con una reducción de impactos eficiente, para disfrutar de los entrenamientos de largo rodaje.

Pensando en ello, ASICS incorporó en las Gel-Nimbus 24 la tecnología FlyteFoam Blast + (la última innovación en espuma de la marca japonesa) en la entresuela, una amortiguación que mantiene la ligereza del zapato al mismo tiempo que mejora la absorción de impactos, creando una sensación más suave en cada pisada.



Precisamente, estas zapatillas son 20 gramos más ligeras (aproximadamente) que su versión anterior.



Por si fuera, los corredores avezados encontrarán en las Gel-Nimbus 24 unas zapatillas que les brindan el dinamismo necesario para no bajar el ritmo, pues su tecnología gel en la parte delantera y trasera del pie mitiga los efectos de la fatiga muscular; al tener un músculo más fresco en carrera, se consigue un desempeño constante hasta el último kilómetro.



Igualmente, la plantilla OrthoLite X-55 contribuye a la consigna de pisada suave de las Gel-Nimbus 24, así como genera un rebote con mayor capacidad de respuesta.

El pie siempre en su lugar

El confort es llevado a otro nivel en las Gel-Nimbus 24 de ASICS, de la mano de una malla que se adapta a la forma del pie del corredor; ya sea que tenga un pie muy delgado o ancho, o que simplemente tenga preferencia por zapatillas de capellada notablemente flexible, este calzado brinda una correcta sujeción.



Justamente, el cuerpo de estas zapatillas (construido con la tecnología 3D Space Construction de ASICS) mejora la compresión en la pisada. A lo anterior se suma una lengüeta de punto que envuelve cómodamente el pie, así como un panel flexible del medio pie que, al moverse junto con los pies, permite una pisada fluida y natural.

Todo esto hace de las Gel-Nimbus 24 unas zapatillas en trayectos largos, al moverse eficientemente y manteniendo al pie donde debe estar.

Pisadas con confianza

Y es que una correcta sujeción es un aspecto clave para distinguir entre unas zapatillas que son seguras y otras que no lo son.



A saber, las tecnologías del más reciente lanzamiento de ASICS, además de impedir la formación de molestas ampollas por fricción, brindan la estabilidad necesaria para mantener el tobillo en su lugar.



Gracias a su contrafuerte (una pieza de refuerzo en la parte trasera) se evitan las luxaciones o lesiones de los ligamentos que rodean al tobillo, las cuales suelen ocurrir cuando, por ejemplo, el atleta pisa una piedra en el camino.

Compañeras de largo aliento

Aunque cada uno de los materiales usados en las Gel-Nimbus 24 están allí por una razón, todos fueron diseñados por ASICS para durar.



Si está en la búsqueda de unas zapatillas que resisten los más duros entrenamientos semana a semana, sepa que las Gel-Nimbus 24 cuentan con tecnologías como ASICS LITE (suela con gomas más fuertes que las estándar) o la suela exterior AHAR (goma de alta resistencia a la abrasión colocada en determinadas zonas).



En la misma línea, el empeine de las zapatillas se ha confeccionado con materiales reciclados para reducir los residuos y las emisiones de carbono.

Tecnología adaptada al género

Gel-Nimbus 24 llega a Colombia en sus versiones tanto para hombre como para mujer, y esto va mucho va más allá de tallajes y colores.



La innovación y la ciencia detrás de los productos de ASICS tiene como base las necesidades biomecánicas del ser humano, las cuales varían entre géneros.



Por ejemplo, los hombres suelen tener una pisada más agresiva, además sus zancadas pueden llegar a tener mayor amplitud que las de las mujeres. De ahí que ellos necesiten una mejor dispersión de impactos; mientras que ellas necesitan zapatillas que favorezcan esa fluidez que evidencian por su mayor cadencia de zancada.

A sabiendas de esto, ASICS provee zapatillas de ‘running’ con ‘drop’ (diferencia de altura entre el talón y la punta del zapato) diferente para hombres y mujeres. En las Gel-Nimbus 24 para hombre, el ‘drop’ es de unos 10 milímetros, mientras que en las mujeres la cifra es de unos 13 milímetros.

El plus que necesita

Icónicas como siempre, ligeras como nunca, las Gel-Nimbus 24 de ASICS ya llegaron a Colombia y están listas para darle un plus a las actividades físicas de cualquier persona.

¿Profesionales, ‘fitness’ o principiantes? ¡No importa! Todos encuentran en ASICS el compañero ideal para contribuir a una mente sana en cuerpo sano.



Conozca más de las Gel-Nimbus 24 y cómo están revolucionando el movimiento ingresando a: www.asics.com.co.